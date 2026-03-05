Aleijadinho: como o artista superou a deficiência e marcou o Barroco brasileiro
Nascido por volta de 1730, em Vila Rica (atual Ouro Preto), Minas Gerais, Aleijadinho era filho de um respeitado mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escravizada africana, Isabel.Foto: Raquel Mendes Silva wikimedia commons
Essa origem mestiça e sua condição social influenciaram profundamente sua vida e obra.Foto: reprodução/tv globo
Aleijadinho começou a trabalhar cedo, aprendendo o ofício com o pai e outros artesãos locais.Foto: Alina Layoun/Wikimedia Commons
Sua carreira como escultor, entalhador e arquiteto floresceu durante o auge do ciclo do ouro em Minas Gerais, quando a região era um dos principais centros econômicos e culturais do Brasil.Foto: Flickr José Roberto de Oliveira
Entre suas obras mais famosas estão os Doze Profetas, esculturas em pedra-sabão localizadas no pátio externo do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG).Foto: Hikaru Barata/Wikimedia Commons
Essas estátuas, esculpidas entre 1800 e 1805, são consideradas um marco do barroco brasileiro.Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
Outro trabalho famoso são os Passos da Paixão de Cristo, também em Congonhas, composto por 66 figuras em cedro que retratam cenas da Via Sacra.Foto: Rosino/Wikimedia Commons
Aleijadinho também se destacou na arquitetura, projetando igrejas com fachadas imponentes e interiores ricamente decorados.Foto: autor desconhecido/wikimedia commons
Um desses trabalhos em igrejas foi na de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na qual projetou a fachada e esculpiu parte do interior.Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
Entre o fim do século 18 e o início do século 19, Aleijadinho desenvolveu uma doença degenerativa — possivelmente hanseníase — que lhe causou deformidades severas nas mãos e nos pés, levando à alcunha de “Aleijadinho”.Foto: Ricardo André Frantz - wikimedia commons
Mesmo com essas limitações físicas, continuou produzindo suas obras com a ajuda de assistentes, que, de acordo com relatos, amarravam ferramentas em seus braços para que pudesse esculpir. Há quem diga que isso é um exagero criado para reforçar a perseverança do artista no ofício. Mas o fato é que ele trabalhou apesar de muitas dificuldades.Foto: Eugenio Hansen, wikimedia commons
O estilo de Aleijadinho se destaca pelo dinamismo das figuras, pela expressividade dos rostos e pelo detalhamento minucioso dos gestos e vestimentas.Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
Há poucos registros sobre Aleijadinho, e muitos detalhes de sua vida foram passados pelo “boca a boca”.Foto: José Renato Venâncio Resende - wikimedia commons
Algumas informações foram coletadas apenas décadas após sua morte, o que gera debates sobre sua real identidade, sua doença e até mesmo a extensão de sua participação em algumas obras.Foto: Dornicke wikimedia commons
Mesmo debilitado, Aleijadinho nÃ£o parou de esculpir. Relatos indicam que ele trabalhava envolto em panos e evitava sair durante o dia, possivelmente por vergonha da aparÃªncia ou devido Ã dor intensa.Foto: domÃnio pÃºblico
Aleijadinho faleceu em 1814, em Ouro Preto, deixando um legado que o consolidou como um dos maiores nomes da arte brasileira.Foto: Flickr AndrÃ© Martins
Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, sendo considerado uma fusão única entre o barroco europeu e a cultura local brasileira.Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
Até hoje, as estátuas dos 12 profetas no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, são consideradas sua obra-prima máxima.Foto: Halleypo - wikimedia commons