Aleijadinho: como o artista superou a deficiência e marcou o Barroco brasileiro

Redação Flipar
    Nascido por volta de 1730, em Vila Rica (atual Ouro Preto), Minas Gerais, Aleijadinho era filho de um respeitado mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escravizada africana, Isabel.

     Foto: Raquel Mendes Silva wikimedia commons
    Essa origem mestiça e sua condição social influenciaram profundamente sua vida e obra.

     Foto: reprodução/tv globo
    Aleijadinho começou a trabalhar cedo, aprendendo o ofício com o pai e outros artesãos locais.

    Foto: Alina Layoun/Wikimedia Commons
    Sua carreira como escultor, entalhador e arquiteto floresceu durante o auge do ciclo do ouro em Minas Gerais, quando a região era um dos principais centros econômicos e culturais do Brasil.

    Foto: Flickr José Roberto de Oliveira
    Entre suas obras mais famosas estão os Doze Profetas, esculturas em pedra-sabão localizadas no pátio externo do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG).

     Foto: Hikaru Barata/Wikimedia Commons
    Essas estátuas, esculpidas entre 1800 e 1805, são consideradas um marco do barroco brasileiro.

     Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
    Outro trabalho famoso são os Passos da Paixão de Cristo, também em Congonhas, composto por 66 figuras em cedro que retratam cenas da Via Sacra.

     Foto: Rosino/Wikimedia Commons
    Aleijadinho também se destacou na arquitetura, projetando igrejas com fachadas imponentes e interiores ricamente decorados.

     Foto: autor desconhecido/wikimedia commons
    Um desses trabalhos em igrejas foi na de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, na qual projetou a fachada e esculpiu parte do interior.

     Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
    Entre o fim do século 18 e o início do século 19, Aleijadinho desenvolveu uma doença degenerativa — possivelmente hanseníase — que lhe causou deformidades severas nas mãos e nos pés, levando à alcunha de “Aleijadinho”.

    Foto: Ricardo André Frantz - wikimedia commons
    Mesmo com essas limitações físicas, continuou produzindo suas obras com a ajuda de assistentes, que, de acordo com relatos, amarravam ferramentas em seus braços para que pudesse esculpir. Há quem diga que isso é um exagero criado para reforçar a perseverança do artista no ofício. Mas o fato é que ele trabalhou apesar de muitas dificuldades.

    Foto: Eugenio Hansen, wikimedia commons
    O estilo de Aleijadinho se destaca pelo dinamismo das figuras, pela expressividade dos rostos e pelo detalhamento minucioso dos gestos e vestimentas.

    Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
    Há poucos registros sobre Aleijadinho, e muitos detalhes de sua vida foram passados pelo “boca a boca”.

     Foto: José Renato Venâncio Resende - wikimedia commons
    Algumas informações foram coletadas apenas décadas após sua morte, o que gera debates sobre sua real identidade, sua doença e até mesmo a extensão de sua participação em algumas obras.

     Foto: Dornicke wikimedia commons
    Mesmo debilitado, Aleijadinho nÃ£o parou de esculpir. Relatos indicam que ele trabalhava envolto em panos e evitava sair durante o dia, possivelmente por vergonha da aparÃªncia ou devido Ã  dor intensa.

     Foto: domÃ­nio pÃºblico
    Aleijadinho faleceu em 1814, em Ouro Preto, deixando um legado que o consolidou como um dos maiores nomes da arte brasileira.

     Foto: Flickr AndrÃ© Martins
    Seu trabalho é reconhecido internacionalmente, sendo considerado uma fusão única entre o barroco europeu e a cultura local brasileira.

     Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons
    Até hoje, as estátuas dos 12 profetas no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, são consideradas sua obra-prima máxima.

     Foto: Halleypo - wikimedia commons
overflay