A utilidade da palha desde a Antiguidade até os tempos modernos

RF
Redação Flipar
  • <p>A palha é um subproduto agrícola originado do cultivo de cereais como trigo, milho, arroz e centeio. Após a colheita dos grãos, os caules e folhas restantes, chamados de palha, são reaproveitados.</p>

     Foto: Imagem de Dominik por Pixabay
  • <p>Desde a antiguidade, ela é usada em várias culturas para construção, artesanato e alimentação animal. A palha é popular por ser abundante, sustentável e versátil</p>

     Foto: Reprodução de facebook
  • <p>leve, fácil de trabalhar e biodegradável, o que a torna uma escolha ecológica para diversos usos. Além disso, tem apelo estético em peças artesanais, decorativas e utilitárias, especialmente no design rústico ou boho.</p>

     Foto: Reprodução de Facebook
  • <p>A palha é composta principalmente de celulose, hemicelulose e lignina, substâncias presentes nos caules das plantas. Essas fibras vegetais conferem leveza e flexibilidade, características essenciais para sua utilização em produtos trançados ou moldados.</p>

     Foto: Imagem de Franz W. por Pixabay
  • <p>O processo de fabricação começa com a colheita dos caules, que são secos ao sol para remover a umidade. Após isso, a palha pode ser cortada, prensada ou triturada, dependendo do uso</p>

     Foto: Imagem de Franz W. por Pixabay
  • <p>Para artesanato, a palha é limpa, às vezes fervida, e preparada em tiras ou feixes antes de ser trançada ou moldada.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha
  • <p>As cores naturais da palha variam entre tons de bege, dourado e marrom claro. Para tingi-la, utiliza-se corantes naturais ou sintéticos, imersos em água morna para que as fibras absorvam a cor. </p>

    Foto: Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha
  • <p>Após o tingimento, a palha é seca e pode ser trançada ou trabalhada da forma desejada para fazer a peça a ser usada. </p>

    Foto: Reprodução do Facebook Associação Trançados da Ilha
  • <p>A palha rende belos chapéus- tanto populares, como os das festas juninas, como sofisticados, para eventos sociais, com.ornamentoa delicados. E serve também para modelos de praia.</p>

     Foto: Imagem de Karol Olson por Pixabay
  • <p>Chinelos e sandÃ¡lias de palha tambÃ©m sÃ£o produzidos dando um toque rÃºstico ao figurino. Da mesma forma a moda conta com bolsas de palha em diferentes estilos.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>A palha também é utilizada para a fabricação de cestos, cadeiras, espreguiçadeiras, brinquedos artesanais,, escovas, vassouras, painéis e adornos de parede.</p>

     Foto: Reprodução de Youtube Canal ZÉ DORADIN
  • <p>A palha rende belas esteiras para serem usadas em praias ou jardins para descanso , exposição ao sol ou para relaxar aproveitando a brisa. Um acessório útil , prático e descolado. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>E a palha pode ser muito útil na cozinha para descanso de panelas e na mesa em jogos americanos supercriativos para dar um toque diferente ao momento da refeição. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>A palha tem vantagens: é sustentável e ecológica; biodegradável, não gera resíduos poluentes. Portanto, adequada aos tempos modernos em que se prega a preservação ambiental.</p>

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A palha é fácil de transportar e trabalhar; leve e flexível. É esteticamente agradável, com apelo rústico e natural.</p>

     Foto: -Flickr SBA73
  • <p>Mas tambem há desvantagens. A palha é sensível à umidade, podendo apodrecer ou mofar.<br /> É inflamável e, portanto, exige cuidado em locais quentes ou próximos ao fogo.</p>

     Foto: PMESP
  • <p>A durabilidade éclimitada se não for tratada adequadamente. Requer manutenção, como limpeza delicada, para evitar desgaste.</p>

     Foto: Projeto SUCRE/CTBE
