Cidade brasileira conquista certificação inédita e vira referência global

    Segundo informações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma considera 133 indicadores ligados a fatores como qualidade do ar, gestão de resíduos, educação, segurança e transparência administrativa.

     Foto: Wikimedia Commons/kenji munekata
    A auditoria foi conduzida pelo Parque de Inovação Tecnológica em parceria com a prefeitura. De acordo com a ABNT, a certificação exige evidências mensuráveis e desempenho comprovado, o que coloca o município entre os principais exemplos globais de gestão urbana.

     Foto: Wikimedia Commons / Danilo I. O
    São José dos Campos, aliás, detém o título de “capital dos raios”. Sabia dessa? Vale ressaltar que tal título no Brasil vai além de um simples ranking de descargas elétricas.

     Foto: Wikimedia Commons/Boby Dimitrov
    Isso porque o município paulista é também um centro brasileiro de conhecimento, monitoramento e proteção contra raios.

     Foto: AbelEscobar/Pixabay
    A cidade é a sede de duas importantes órgãos ligados ao tema: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT).

     Foto: Rodrigo Dias Ribeiro - Flickr
    São José dos Campos se transforma em um laboratório natural devido à sua geografia única no Vale do Paraíba, cercada pelas Serras do Mar e da Mantiqueira.

     Foto: Divulgac?a?o
    O Vale apresenta condições climáticas e topográficas que intensificam tempestades severas — como a umidade vinda do oceano, o calor intenso e a ilha de calor urbana.

     Foto: Flickr - Rodrigo Soldon
    A partir dessa base, o ELAT opera a Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT), com cerca de 70 sensores que monitoram raios em tempo real.

     Foto: Flickr - Wilson Neves de Miranda
    Além disso, eles também usam sistemas avançados de previsão que, com o auxílio de modelos numéricos que simulam o comportamento da atmosfera, conseguem detectar raios com 24 horas de antecedência.

     Foto: Wikimédia Commons/Rafael222
    O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional. Raios são responsáveis por aproximadamente 110 óbitos anuais no Brasil.

     Foto: Felix Mittermeier/Pixabay
    Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes ocorridas por raio no mundo, uma acontece no Brasil. O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.

     Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
    Além disso, em torno de 21% dos casos fatais são de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam próximas de redes elétricas ou hidráulicas.

     Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
    Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.

     Foto: Wikimedia Commons/El Caballero
    No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos. Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.

     Foto: Wikimedia Commons/ADRIANA HENRIQUE DE ANDRADE
    O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.

     Foto: Philippe Donn/Pexels
