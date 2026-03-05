Finnian Garbutt revela que está em fase final da vida em decorrência do câncer

Quando as medidas de lockdown foram flexibilizadas e ele finalmente retornou ao barbeiro, o profissional percebeu que a mancha atrás da orelha havia aumentado de tamanho de forma significativa. Diante disso, Finnian resolveu procurar um médico para averiguar o que estava acontecendo.Foto: Reprodução / Instagram
Na publicação, o ator também relatou que, desde que soube da doença, alcançou diversos objetivos, como participar de mais de 30 episódios de uma série de TV, protagonizar um filme ainda inédito, comprar a própria casa, se casar com Louise e celebrar o nascimento da filha do casal.Foto: Reprodução / Instagram
Garbutt é casado com Louise Agnew, a quem se refere como sua melhor amiga. O casal tem uma filha chamada Saoirse, nascida em agosto de 2024, duas semanas após o diagnóstico de estágio IV. Sobre a filha, ele declarou ser “pai da menina mais incrível, que nunca deixa de me fazer sorrir”.Foto: Reprodução / Instagram
Ele também agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e se colocou à disposição para encontros e conversas com amigos e admiradores. “Se alguém quiser se encontrar para tomar uma cerveja, um café ou simplesmente conversar, por favor, entre em contato e podemos tentar organizar. Com amor, como sempre, Finnian”, concluiu.Foto: Reprodução / Instagram
Finnian Garbutt nasceu em Bangor, no Condado de Down, na Irlanda do Norte e estudou na Bangor Grammar School, onde se interessou pela atuação aos 14 anos após assistir a peças no Lyric Theatre, em Belfast. Ele se formou no Royal Welsh College of Music and Drama em julho de 2019 e, durante os estudos, recebeu o Emma Style Award e a bolsa FinTru Theatre Bursary.Foto: Reprodução / Instagram
Ele é conhecido por interpretar o policial Ryan Power no drama policial da BBC Northern Ireland “Hope Street”, que estreou em 2020 e é filmado em Donaghadee, no Condado de Down. O ator estreou na produção em 2023 e já participou de mais de 30 episódios.Foto: Divulgação
Em 2024, dublou o curta de animação “Break a Circle”, dirigido por Kalia Firester, no papel de Boy Racer. A produção retrata a destruição de um antigo círculo de pedras em uma cidade irlandesa isolada e aborda temas como preservação ambiental e isolamento juvenil.Foto: Reprodução / Instagram
Além de “Hope Street”, Garbutt atuou na série médica da BBC “Casualty”, no papel de Glen Sterling. O drama, exibido desde 1986, acompanha médicos, enfermeiros e pacientes do departamento de Acidentes e Emergências do fictício Holby City Hospital, localizado no condado fictício de Wyvern, no sudoeste da Inglaterra.Foto: Divulgação
No filme “Housejackers”, exibido no Belfast Film Festival em 2025, interpreta Raymond, um jovem preso a um emprego que detesta e a uma rotina sem propósito, cuja vida muda ao reencontrar Jerdy, o carismático e instável ex-irmão adotivo, que o conduz de volta a um ambiente marcado por conflitos e criminalidade.Foto: Reprodução / Instagram
Garbutt também atuou no teatro. No Lyric Theatre, em Belfast, interpretou Benvolio, leal amigo de Romeu, em “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. Atuou ainda em “Youth Without God”, no The Coronet Theatre, em Londres, produção baseada no romance de Ödön von Horváth.Foto: Reprodução / Instagram