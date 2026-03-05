Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Cidade preserva curiosa lenda de ‘santo sem corpo’ no Ceará

RF
Redação Flipar
  • <p>Na época, a prefeitura encomendou uma estátua monumental do padroeiro para ser erguida no Morro do Serrote do Cágado.</p>

    Na época, a prefeitura encomendou uma estátua monumental do padroeiro para ser erguida no Morro do Serrote do Cágado.

     Foto: Divulgac?a?o/SOP
  • <p>A peça começou a ser construída nos anos 1980, mas o projeto foi interrompido por falta de recursos e dificuldades técnicas.</p>

    A peça começou a ser construída nos anos 1980, mas o projeto foi interrompido por falta de recursos e dificuldades técnicas.

     Foto: Divulgação/Governo do Ceará
  • <p>O local se tornou um ponto de visitação, atraindo turistas e ganhando o apelido de “Rua da Cabeça”.</p>

    O local se tornou um ponto de visitação, atraindo turistas e ganhando o apelido de “Rua da Cabeça”.

     Foto: Wikimedia Commons/Eugenio Hansen, OFS
  • <p>Apesar da deterioração da peça, há movimentos que defendem sua restauração ou tombamento como patrimônio cultural.</p>

    Apesar da deterioração da peça, há movimentos que defendem sua restauração ou tombamento como patrimônio cultural.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Paralelamente, existe um projeto em andamento para a construção de um novo Complexo Religioso de Santo Antônio no morro, com uma nova estátua de 36 metros.</p>

    Paralelamente, existe um projeto em andamento para a construção de um novo Complexo Religioso de Santo Antônio no morro, com uma nova estátua de 36 metros.

     Foto: Divulgac?a?o/Governo do Ceara?
  • <p>O município de Caridade fica localizado na microrregião de Canindé, a cerca de 94 km de Fortaleza. </p>

    O município de Caridade fica localizado na microrregião de Canindé, a cerca de 94 km de Fortaleza.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Com cerca de 16 mil habitantes, a cidade tem forte tradição religiosa e uma história que remonta ao ciclo do gado.</p>

    Com cerca de 16 mil habitantes, a cidade tem forte tradição religiosa e uma história que remonta ao ciclo do gado.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>O nome “Caridade”, instituído em 1911, teria relação com a instalação de uma missão religiosa na região.</p>

    O nome “Caridade”, instituído em 1911, teria relação com a instalação de uma missão religiosa na região.

     Foto: Wikimedia Commons/COPachekus
  • <p>A origem de Caridade deriva de um povoado na antiga fazenda chamada Cágado, fundada ainda no século 19.</p>

    A origem de Caridade deriva de um povoado na antiga fazenda chamada Cágado, fundada ainda no século 19.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A Festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada anualmente no dia 13 de junho, é um dos eventos culturais mais famosos de Caridade.</p>

    A Festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada anualmente no dia 13 de junho, é um dos eventos culturais mais famosos de Caridade.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa.</p>

    Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay