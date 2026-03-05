Assine
‘Roma Brasileira’: Pedrinhas Paulista preserva estilo italiano no Brasil

    Situada a 480 quilômetros da capital paulista, Pedrinhas Paulista tem cerca de 3 mil habitantes e está às margens do Rio Paranapanema, na divisa com o Paraná, envolta por natureza e história.

     Foto: reprodução
    A cidade nasceu de uma colônia formada por 28 famílias italianas vindas de regiões como Sicília, Calábria, Lazio, Veneza, Abruzzi, Piemonte e Lombardia.

     Foto: reprodução
    As construções de Pedrinhas Paulista refletem o estilo italiano, com fachadas charmosas, praças bem cuidadas e igrejas que remetem à tradição europeia.

     Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
    Massas artesanais, polentas, vinhos e doces tÃ­picos fazem parte do cardÃ¡pio local, mantendo viva a gastronomia herdada dos imigrantes.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/ prefeitura de pedrinhas paulista
    Eventos como a Festa Italiana e celebrações religiosas reúnem moradores e visitantes em torno da música, dança e sabores da Itália.

     Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
    A história das famílias fundadoras é preservada em museus, monumentos e relatos que reforçam o orgulho da comunidade por suas raízes.

     Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
    A agricultura é o pilar econômico da cidade, com destaque para o cultivo de soja e milho, além da pecuária leiteira.

     Foto: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista
    A produção de leite, aliás, é uma das principais atividades locais, abastecendo a região e gerando renda para diversas famílias.

     Foto: reprodução
    As lavouras de soja e milho, por sua vez, garantem produtividade e sustentabilidade, com técnicas modernas que respeitam o meio ambiente.

     Foto: reprodução
    Desde sua emancipação em 1991, Pedrinhas Paulista contribui para o crescimento do oeste paulista com sua força agrícola.

     Foto: Divulgação/ Aprosoja
    Rodovias como Miguel Jubran, Raposo Tavares e Helder de Sá conectam a cidade a centros urbanos e facilitam o turismo.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    Visitantes encontram em Pedrinhas Paulista um mergulho na cultura italiana, com experiências autênticas e acolhedoras.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    O Rio Paranapanema emoldura a cidade com paisagens encantadoras, ideais para passeios e contemplação.

     Foto: reprodução
    Escolas locais valorizam a histÃ³ria da imigraÃ§Ã£o italiana, promovendo projetos culturais e ensino bilÃ­ngue em algumas iniciativas.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/prefeitura de pedrinhas paulista
    Produtos artesanais como bordados, cerÃ¢micas e peÃ§as decorativas carregam traÃ§os da cultura italiana e da vida rural.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/prefeitura de pedrinhas paulista
    Igrejas como a Matriz de São Pedro são símbolos da fé e da arquitetura italiana, com celebrações que unem a comunidade.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    Moradores de Pedrinhas Paulista mantêm forte senso de coletividade, com ações sociais e eventos que fortalecem os laços locais.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    Ideal para quem busca turismo de raízes, Pedrinhas oferece vivências culturais, gastronômicas e históricas inesquecíveis.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    A cidade é referência nacional na preservação da memória italiana, sendo reconhecida como símbolo da imigração no Brasil.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
    Com tranquilidade, seguranÃ§a e infraestrutura bÃ¡sica eficiente, Pedrinhas Paulista Ã© exemplo de bem-estar no interior paulista.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/prefeitura de pedrinhas paulista
    Um monumento vivo à coragem dos imigrantes e à força da tradição, Pedrinhas Paulista preserva com orgulho suas raízes italianas. Venha conhecer, se encantar e fazer parte dessa história que atravessa gerações.

     Foto: reprodução/prefeitura de pedrinhas paulista
