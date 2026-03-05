Conheça Nicósia, no Chipre, a ‘última capital dividida do mundo’
Essa faixa de segurança corta o centro urbano de Nicósia e estabelece uma divisão entre a parte sul, sede do governo internacionalmente reconhecido da República de Chipre, e a parte norte, administrada pela autoproclamada República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas pela Turquia.
Diferentemente de outras cidades historicamente separadas por conflitos, como a alemã Berlim durante a Guerra Fria, Nicósia não passou por reunificação, mantendo até hoje postos de controle que regulam a travessia entre os dois lados.
A origem da cidade remonta à Antiguidade. Nos registros arqueológicos, ela aparece como Ledra, um pequeno reino-estado estabelecido por volta do século 11 a.C. Sua posição estratégica no interior da ilha, distante do litoral vulnerável a ataques, favoreceu seu crescimento como centro administrativo.
Durante o período do Império Bizantino, consolidou-se como núcleo político e religioso relevante. Mais tarde, sob a dinastia franca dos Lusignan, entre os séculos 12 e 15, Nicósia floresceu como capital do reino cruzado de Chipre, recebendo influências arquitetônicas góticas ainda visíveis em antigas catedrais transformadas em mesquitas.
Com a chegada da República de Veneza no século 16, a cidade foi fortificada com muralhas circulares monumentais, projetadas para resistir a invasões otomanas. Essas muralhas, com 11 bastiões em formato de estrela e três portas principais, continuam praticamente intactas e delimitam o centro histórico.
Em 1570, a ilha foi conquistada pelo Império Otomano, inaugurando um período de mais de três séculos de domínio turco-otomano. Mesquitas, banhos públicos e caravançarás passaram a integrar a paisagem urbana, enquanto igrejas católicas foram convertidas para o culto islâmico.
No final do século 19, o controle da ilha foi transferido ao Reino Unido, que administrou Chipre até 1960. A independência trouxe a formação de um Estado bicomunitário, reunindo cipriotas gregos e turcos sob uma constituição complexa que previa partilha de poder.
No entanto, tensões étnicas e políticas se intensificaram ao longo da década de 1960, culminando na intervenção militar turca em 1974. O resultado foi a divisão territorial da ilha e a consolidação da Linha Verde em Nicósia.
Apesar da separação, a capital mantém intensa vida cultural e institucional. No lado sul, concentram-se órgãos governamentais, universidades e museus nacionais, como o Museu do Chipre, que abriga um vasto acervo arqueológico cobrindo desde o período neolítico até a era romana.
O centro histórico preserva ruas estreitas e bairros restaurados como Laiki Geitonia, onde cafés, tavernas e lojas de artesanato evocam tradições mediterrâneas.
No lado norte, mesquitas históricas como a antiga Catedral de Santa Sofia, atual Mesquita Selimiye, testemunham a herança islâmica e medieval da cidade. Mercados populares e hotéis restaurados mantêm viva a atmosfera oriental.
A travessia entre as duas partes tornou-se mais acessível a partir de 2003, quando alguns postos de controle foram abertos, especialmente na movimentada Rua Ledra. Desde então, moradores e turistas podem circular mediante a apresentação de documentos, o que trouxe nova dinâmica social e econômica ao centro urbano.
Ainda assim, a presença da zona desmilitarizada é visível: edifícios abandonados, casas vazias e trechos interditados compõem um cenário que lembra a permanência do impasse político. Em certos pontos elevados, é possível observar torres de vigilância e bandeiras que simbolizam as diferentes administrações.
Os hábitos cotidianos em Nicósia refletem a fusão, e também a distinção, entre as comunidades. No sul, a maioria da população segue a tradição da Igreja Ortodoxa Grega, celebrando festas religiosas com procissões e reuniões familiares. A culinária destaca pratos como souvlaki, kleftiko e o queijo halloumi, além do costume do meze, sequência variada de pequenas porções compartilhadas à mesa.
No norte, a cultura turco-cipriota se expressa na língua, na música e na gastronomia, com forte presença de kebabs, cafés preparados à moda turca e doces à base de pistache e mel.
Outro aspecto relevante é o papel educacional e diplomático da cidade. Nicósia abriga universidades que atraem estudantes estrangeiros, além de missões internacionais envolvidas em negociações periódicas para a reunificação da ilha.
Ao longo das últimas décadas, diversas rodadas de diálogo foram promovidas sob mediação da ONU, sem que se chegasse a uma solução definitiva. Ainda assim, iniciativas culturais conjuntas, exposições e projetos de cooperação civil têm buscado aproximar as duas comunidades.
Nicósia é uma capital singular não apenas por sua divisão geopolítica, mas pela densidade histórica acumulada em suas ruas muradas. A convivência de igrejas góticas, mesquitas otomanas, edifícios coloniais britânicos e construções modernas sintetiza camadas sucessivas de dominação, resistência e adaptação.
