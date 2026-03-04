Neozelandês tem nome que leva 20 minutos para ser lido
O homem, nascido em 1965, conquistou o feito de entrar para o Guinness Book por causa do seu nome gigante.Foto: Divulgação
Ele nasceu com um nome simples: Laurence Gregory Watkins. Porém, em 1992, ele decidiu incluir 2.250 palavras para conseguir entrar no Livro dos Recordes.Foto: Divulgação
“Sempre fui fascinado pelos recordes peculiares e incomuns que algumas pessoas buscavam, e eu realmente queria fazer parte desse cenário”, comentou Watkins.Foto: Arquivo Pessoal
Segundo o homem, ele leu o Guinness Book “de capa a capa” na intenção de encontrar algum recorde que pudesse bater e esse foi o escolhido.Foto: Bernd Dittrich/Unsplash
“O único que eu tinha chance de bater era adicionar mais nomes do que o atual detentor”, confessou.Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay
O processo nÃ£o foi nada simples. Primeiro, o pedido foi aceito pelo tribunal local, mas logo rejeitado pelo Ã³rgÃ£o de registros da Nova ZelÃ¢ndia.Foto: Claudette Wicks/Unsplash
Determinado, Laurence levou o caso até o Tribunal Superior da Nova Zelândia, que acabou permitindo a mudança.Foto: Daniel Bone/Pixabay
Logo depois que ele conseguiu a mudança, o país alterou as leis para evitar que alguém tentasse fazer o mesmo no futuro.Foto: engin akyurt/Unsplash
Na Ã©poca, Watkins trabalhava em uma biblioteca e escolheu os nomes extras folheando livros e ouvindo sugestÃµes de colegas.Foto: Jessica Ruscello/Unsplash
Atualmente vivendo em Sydney, na Austrália, ele usa uma versão abreviada: Laurence Alon Aloy Watkins.Foto: Sven Brandsma/Unsplash
Contudo, seu nome completo exige espaço: ocupa sete páginas na certidão de nascimento e demandou seis páginas a mais no passaporte.Foto: Reprodução
“Com passaportes digitais, o novo só mostra meu nome mais curto e diz que tenho outros 2.249 na página de observações”, contou ele, em entrevista à CNN.Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Laurence Watkins
“Se eu viajar, ainda tenho que levar uma cÃ³pia da minha certidÃ£o de nascimento comigo, caso alguÃ©m peÃ§a para vÃª-la”, relatou.Foto: Pixabay
Mesmo passados muitos anos, o neozelandês ainda lida com situações inusitadas por causa da própria escolha.Foto: Piotr ?askawski/Unsplash
Seu nome é tão longo que nenhum sistema eletrônico consegue armazená-lo inteiro, por exemplo. Com isso, ele é obrigado a usar versões abreviadas em praticamente todos os documentos.Foto: Edar/Pixabay
O mais irônico é que nem mesmo o Guinness Book conseguiu registrar seu nome completo. Apenas o nome original aparece no certificado, seguido da frase: “Laurence Watkins, de Auckland, tem o total de 2.310 nomes.”Foto: Reprodução/Guinness World Records
