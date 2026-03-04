Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pesquisa revela erros cometidos por brasileiros na hora de higienizar e manusear alimentos

RF
Redação Flipar
  • <p>A pesquisa identificou que apenas 28,5% das pessoas higienizam frutas corretamente e 37,7% fazem a limpeza adequada de hortaliças.</p>

    A pesquisa identificou que apenas 28,5% das pessoas higienizam frutas corretamente e 37,7% fazem a limpeza adequada de hortaliças.

     Foto: Christine Sponchia/Pixabay
  • <p>O recomendado é usar água corrente e depois deixar de molho por 15 min em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos por litro de água).</p>

    O recomendado é usar água corrente e depois deixar de molho por 15 min em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos por litro de água).

     Foto: Freepik/senivpetro
  • <p>Outro ponto importante da pesquisa conduzida por pesquisadores da Esalq e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP diz respeito ao ponto de cozimento considerado seguro para carnes e ovos.</p>

    Outro ponto importante da pesquisa conduzida por pesquisadores da Esalq e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP diz respeito ao ponto de cozimento considerado seguro para carnes e ovos.

     Foto: Orkun Orcan/Unsplash
  • <p>O consumo de carnes e ovos mal cozidos eleva o risco de doenças como a <i data-path-to-node=Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Freepikazerbaijan_stockers.jpg?20260304172803" width="1114" height="626">

    O consumo de carnes e ovos mal cozidos eleva o risco de doenças como a Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).

     Foto: Freepik/azerbaijan_stockers
  • <p>O estudo mostra que cerca de 24% dos brasileiros comem carne malpassada e 17% consomem ovos crus; para receitas que exigem o ingrediente cru, a recomendação é utilizar ovos pasteurizados.</p>

    O estudo mostra que cerca de 24% dos brasileiros comem carne malpassada e 17% consomem ovos crus; para receitas que exigem o ingrediente cru, a recomendação é utilizar ovos pasteurizados.

     Foto: Jason Leung/Unsplash
  • <p>Outra prática equivocada é lavar carnes e frangos na pia, hábito mantido por 46,3% dos entrevistados — a lavagem pode espalhar bactérias por respingos, contaminando superfícies e utensílios.</p>

    Outra prática equivocada é lavar carnes e frangos na pia, hábito mantido por 46,3% dos entrevistados — a lavagem pode espalhar bactérias por respingos, contaminando superfícies e utensílios.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>Como as bactérias são eliminadas pelo cozimento em alta temperatura, o procedimento é considerado desnecessário por especialistas.</p>

    Como as bactérias são eliminadas pelo cozimento em alta temperatura, o procedimento é considerado desnecessário por especialistas.

     Foto: Imagem gerada por IA
  • <p>Em relação ao transporte, 81% não usam bolsas térmicas. Alimentos refrigerados devem ser os últimos a sair do mercado e os primeiros a entrar na geladeira em casa.</p>

    Em relação ao transporte, 81% não usam bolsas térmicas. Alimentos refrigerados devem ser os últimos a sair do mercado e os primeiros a entrar na geladeira em casa.

     Foto: Freepik/senivpetro
  • <p>Apesar dos problemas identificados, o estudo também apontou comportamentos positivos: a maioria (82,7%) afirma lavar as mãos antes, durante e após o preparo dos alimentos;</p>

    Apesar dos problemas identificados, o estudo também apontou comportamentos positivos: a maioria (82,7%) afirma lavar as mãos antes, durante e após o preparo dos alimentos;

     Foto: Polina Tankilevitch/Pexels
  • <p>Além disso, 47,5% das pessoas mantém os ovos na geladeira e 63% evitam o consumo de alimentos vencidos. Armazenar sobras em menos de duas horas também foi algo mencionado.</p>

    Além disso, 47,5% das pessoas mantém os ovos na geladeira e 63% evitam o consumo de alimentos vencidos. Armazenar sobras em menos de duas horas também foi algo mencionado.

     Foto: Engin Akyurt/Pixabay
  • <p>Os especialistas ressaltam que, além da mudança de hábitos individuais, é fundamental investir em educação alimentar e melhoria das condições de saneamento básico, medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir surtos de DTHA.</p>

    Os especialistas ressaltam que, além da mudança de hábitos individuais, é fundamental investir em educação alimentar e melhoria das condições de saneamento básico, medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir surtos de DTHA.

     Foto: Reprodução/Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay