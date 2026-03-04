Pesquisa revela erros cometidos por brasileiros na hora de higienizar e manusear alimentos
A pesquisa identificou que apenas 28,5% das pessoas higienizam frutas corretamente e 37,7% fazem a limpeza adequada de hortaliças.Foto: Christine Sponchia/Pixabay
O recomendado é usar água corrente e depois deixar de molho por 15 min em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária própria para alimentos por litro de água).Foto: Freepik/senivpetro
Outro ponto importante da pesquisa conduzida por pesquisadores da Esalq e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP diz respeito ao ponto de cozimento considerado seguro para carnes e ovos.Foto: Orkun Orcan/Unsplash
Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).
O consumo de carnes e ovos mal cozidos eleva o risco de doenças como a Salmonella, pois não atingem a temperatura de segurança (acima de 60 °C).Foto: Freepik/azerbaijan_stockers
O estudo mostra que cerca de 24% dos brasileiros comem carne malpassada e 17% consomem ovos crus; para receitas que exigem o ingrediente cru, a recomendação é utilizar ovos pasteurizados.Foto: Jason Leung/Unsplash
Outra prática equivocada é lavar carnes e frangos na pia, hábito mantido por 46,3% dos entrevistados — a lavagem pode espalhar bactérias por respingos, contaminando superfícies e utensílios.Foto: Imagem gerada por IA
Como as bactérias são eliminadas pelo cozimento em alta temperatura, o procedimento é considerado desnecessário por especialistas.Foto: Imagem gerada por IA
Em relação ao transporte, 81% não usam bolsas térmicas. Alimentos refrigerados devem ser os últimos a sair do mercado e os primeiros a entrar na geladeira em casa.Foto: Freepik/senivpetro
Apesar dos problemas identificados, o estudo também apontou comportamentos positivos: a maioria (82,7%) afirma lavar as mãos antes, durante e após o preparo dos alimentos;Foto: Polina Tankilevitch/Pexels
Além disso, 47,5% das pessoas mantém os ovos na geladeira e 63% evitam o consumo de alimentos vencidos. Armazenar sobras em menos de duas horas também foi algo mencionado.Foto: Engin Akyurt/Pixabay
Os especialistas ressaltam que, além da mudança de hábitos individuais, é fundamental investir em educação alimentar e melhoria das condições de saneamento básico, medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir surtos de DTHA.Foto: Reprodução/Freepik