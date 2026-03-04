Edifício ‘mais feio do Reino Unido’ que derreteu carros e virou ‘laboratório’ para projetos arquitetônicos
O 20 Fenchurch Street, como é chamado oficialmente, ganhou fama por seu formato marcante, que se destaca no horizonte da capital britânica.Foto: Ahmed Kamara/Unsplash
Anos atrás, porém, o arranha-céu ganhou notoriedade por outra razão: sua fachada refletiu a luz do sol com tanta intensidade que chegou a danificar carros estacionados na rua.Foto: Luke Hecht/Unsplash
O design côncavo da fachada de vidro do edifício, escolhido por razões estéticas, acabou criando um fenômeno físico perigoso.Foto: RGY23/Pixabay
Ao refletir a luz solar, a curvatura do edifício concentrava os raios em um ponto focal específico na rua, agindo como uma lente gigante.Foto: Reprodução/YouTube
Em determinados horários, o calor acumulado foi suficiente para deformar retrovisores e peças plásticas de veículos.Foto: Reprodução/YouTube
Diferente do que muitos imaginam, o prédio não foi desativado. Em vez disso, se tornou um laboratório de soluções arquitetônicas.Foto: Francais a Londres/Unsplash
Primeiro, foram instaladas estruturas de sombreamento (brises) para dispersar a radiação e eliminar o foco de calor.Foto: Flickr - sebastiandoe5
Hoje, qualquer projeto com superfícies curvas de vidro exige uma modelagem avançada para garantir que a estética não comprometa a segurança do espaço público.Foto: Flickr - Garry Knight
O 20 Fenchurch Street foi projetado pelo renomado arquiteto uruguaio Rafael Viñoly e foi concluído em 2014. Tem aproximadamente 160 metros de altura.Foto: Rene Gossner/Pixabay
O design foi estratégico; como os andares superiores são maiores, os desenvolvedores conseguiram cobrar aluguéis mais caros por espaços com vistas privilegiadas e mais metros quadrados.Foto: Thom Law/Unsplash
Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.
Em 2015, o edifício ganhou a Carbuncle Cup, um "prêmio" dado pela revista Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.
Em 2015, o edifício ganhou a Carbuncle Cup, um “prêmio” dado pela revista Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.Foto: Thom Law/Unsplash