Edifício ‘mais feio do Reino Unido’ que derreteu carros e virou ‘laboratório’ para projetos arquitetônicos

  • <p>O 20 Fenchurch Street, como é chamado oficialmente, ganhou fama por seu formato marcante, que se destaca no horizonte da capital britânica.</p>

     Foto: Ahmed Kamara/Unsplash
  • <p>Anos atrás, porém, o arranha-céu ganhou notoriedade por outra razão: sua fachada refletiu a luz do sol com tanta intensidade que chegou a danificar carros estacionados na rua.</p>

     Foto: Luke Hecht/Unsplash
  • <p>O design côncavo da fachada de vidro do edifício, escolhido por razões estéticas, acabou criando um fenômeno físico perigoso.</p>

     Foto: RGY23/Pixabay
  • <p>Ao refletir a luz solar, a curvatura do edifício concentrava os raios em um ponto focal específico na rua, agindo como uma lente gigante.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Em determinados horários, o calor acumulado foi suficiente para deformar retrovisores e peças plásticas de veículos.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Diferente do que muitos imaginam, o prédio não foi desativado. Em vez disso, se tornou um laboratório de soluções arquitetônicas.</p>

     Foto: Francais a Londres/Unsplash
  • <p>Primeiro, foram instaladas estruturas de sombreamento (brises) para dispersar a radiação e eliminar o foco de calor.</p>

     Foto: Flickr - sebastiandoe5
  • <p>Hoje, qualquer projeto com superfícies curvas de vidro exige uma modelagem avançada para garantir que a estética não comprometa a segurança do espaço público.</p>

     Foto: Flickr - Garry Knight
  • <p>O 20 Fenchurch Street foi projetado pelo renomado arquiteto uruguaio Rafael Viñoly e foi concluído em 2014. Tem aproximadamente 160 metros de altura.</p>

     Foto: Rene Gossner/Pixabay
  • <p>O design foi estratégico; como os andares superiores são maiores, os desenvolvedores conseguiram cobrar aluguéis mais caros por espaços com vistas privilegiadas e mais metros quadrados.</p>

     Foto: Thom Law/Unsplash
  Em 2015, o edifício ganhou a Carbuncle Cup, um "prêmio" dado pela revista Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/thom-law-YbTUcjNPJ-Y-unsplash-e1772644803582.jpg?20260304152800" width="1114" height="626">

     Foto: Thom Law/Unsplash
