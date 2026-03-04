Pastel de Belém: a famosa iguaria criada nos mosteiros de Lisboa
-
A receita ganhou diversas versões em Portugal e em outros países, como Brasil, Macau, Hong Kong, Singapura e Taiwan, sendo difundida globalmente.Foto: Pastel de Belém - Flickr titoapp
-
Em 2011, o Pastel de Belém foi eleito uma das 7 Maravilhas da Gastronomia de Portugal. As pequenas tortinhas devem ser polvilhadas com canela e, de preferência, acompanhadas de uma xícara de café.Foto: Pastel de Belém - Flickr Deyvid Dassi
-
Em 1837, em Belém, próximo ao Mosteiro dos Jerônimos, numa tentativa de subsistência, os clérigos do mosteiro puseram à venda uns pastéis de nata.Foto: Pastel de Belém - Flickr Jesús Cerezo Arillo
-
Nessa época, Belém e Lisboa eram duas localidades distintas com acesso assegurado por barcos a vapor. A presença do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém atraíam inúmeros turistas que contribuíram para difundir os pastéis de Belém.Foto: Pastel de Belém - Flickr Ted McGrath
-
-
Com o fechamento do mosteiro em 1834,. o pasteleiro do convento decidiu vender a receita ao empresário português vindo do Brasil Domingos Rafael Alves. Algo que continua até hoje na posse dos seus descendentes.Foto: Pastel de Belém - Flickr laurenmay
-
No início, os pastéis foram postos à venda numa refinaria de açúcar situada próximo do Mosteiro dos Jerónimos.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
Mas logo foram inauguradas as instalações num anexo, então transformado em pastelaria, a “A antiga confeitaria de Belém”. Tanto a receita original como o nome “Pastéis de Belém” estão patenteados.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
-
Desde 2009, o concurso “O Melhor Pastel de Nata” elege a melhor versão do tradicional doce entre as versões produzidas pelas confeitarias, pastelarias, cafés e restaurantes da Área Metropolitana de Lisboa. Em 2023, a Confeitaria Glória, localizada em Amadora, foi a campeã.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Flickr Alicia Julián
-
Esses doces são tipicamente feitos com leite, limão, canela, açúcar, ovos e massa folhada e chamam a atenção pelo sabor e por derreter na boca.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
Dependendo da receita pode trocar-se o leite por natas, juntar farinha ou amido ou adicionar outros aromas. Começa-se por criar uma infusão com o leite e ovos de forma a criar um creme.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação
-
-
Este creme, então, é levado a formas individuais forradas de massa folhada e vai tudo a um forno extremamente quente de forma a cozinhar rapidamente e criar o característica crosta preta, creme suave e massa crocante.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação
-
O pastel de Belém também é bastante comum no Brasil, vendido, inclusive, em uma conhecida marca de esfihas, quibes e salgados árabes.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação
-
Os pastéis de nata/Belém são muito populares na China, onde chegaram através de Macau, no tempo da presença portuguesa. Em chinês são chamados “dan ta” (??), significando “pastel de ovo”.Foto: Pastel de Belém - Flickr LaTur
-
-
Desde o final da década de 90, é possível saborear pastéis de Belém em países asiáticos, como no Camboja, Singapura, Malásia, Hong Kong e Taiwan.Foto: Pastel de Belém - Flickr evilemsplem
-
Além de terem a receita original como parte da cultura portuguesa, outros costumes foram inventados através do consumo do Pastel de Belém. Com influência do provérbio “Noiva que come pastel, não tira mais o anel”, é comum ver recém-casadas comendo Pastel de Belém no dia do casório.Foto: Pastel de Belém - Flickr Carlos Paaschen
-
Ponto obrigatório para quem visita a capital Portugal, Lisboa, a Confeitaria de Belém, fundada em 1837, é a pioneira na fabricação da famosa iguaria “Pastel de Belém” (o famoso pastel de nata).Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação
-
-
A fábrica está aberta todos os dias da semana e com um cardápio de encher os olhos e salivar a boca. Além disso, a casa recebe centenas de turistas do mundo todo. Sua cozinha é aberta ao público e você consegue ver o dinamismo de toda a produção.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
Em um salão confortável ou no balcão próximo a entrada, o cliente vai experimentar a “receita secreta” oriunda do Mosteiro. Trata-se do melhor pastel de Belém produzido no mundo.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
A história da casa remete ao Século XIX e tem uma ligação muito forte com o Mosteiro dos Jerónimos (outro ponto turístico obrigatório). Bem próximo de onde é localizada a confeitaria Pastéis de Belém, funcionava uma pequena refinadora de açúcar, associada a um pequeno comércio varejista.Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém
-
-
A beleza da região e a suntuosidade do Mosteiro, da Igreja e da Torre de Belém, já naquela época, atraíam turistas para o local.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação
-
Com a venda dos pastéis, em 1837, iniciou-se a fábrica em instalações próximas à refinaria. Além dos pastéis de nata (são vendidos mais de 20.000 por dia), são comercializados o bolo inglês, a marmelada de Belém, sortidos, salgados, bolo-rei, bolo-rainha e outras iguarias portuguesas.Foto: Fábrica dos Pastéis de Belém - Pastel de Belém - Divulgação