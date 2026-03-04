Assine
Tesouros da Pérsia: descubra locais que são patrimônios da Humanidade no Irã

Redação Flipar
    Com a guerra que inclui bombardeios dos Estados Unidos e Israel, existe grande preocupação com a preservação desses patrimônios. O Palácio Golestan, em Teerã, por exemplo, é um dos principais marcos culturais do Irã. E sofreu danos. Veja locais que são patrimônios da Humanidade no Irã.

    Foto: Diego Delso wikimedia commons
    Fundada por Dario I, Persépolis foi capital cerimonial do Império Aquemênida. Suas colunas e relevos narram o poder persa e a diversidade dos povos do império. O sítio permanece como símbolo da grandiosidade antiga e da arte monumental.

     Foto: ???? ???????/Wikimédia Commons
    Criada por Ciro, o Grande, Pasárgada reflete a concepção original dos jardins persas. Une arquitetura militar e paisagismo em um mesmo espaço. O túmulo de Ciro é marco da identidade iraniana e da tradição que se perpetuou.

     Foto: Bernd81/Wikimédia Commons
    A Cidadela de Bam, no deserto de Kerman, impressiona pela construção em adobe. Mostra técnicas adaptadas ao clima árido e à vida no deserto. Sua reconstrução após o terremoto de 2003 simboliza resiliência cultural.

     Foto: Diego Delso wikimedia commons
    O relevo de Bisotun, gravado em rocha, registra vitórias de Dario I. É documento histórico e artístico de grande valor. As inscrições em várias línguas revelam a diversidade do império e sua comunicação.

     Foto: Safa.daneshvar - wikimedia commons
    O zigurate elamita Tchogha Zanbil é um dos poucos fora da Mesopotâmia. Sua estrutura escalonada revela práticas religiosas antigas. Também mostra a influência cultural entre povos vizinhos e a força da tradição.

     Foto: Zereshk. wikimedia commons
    O sistema hidráulico de Shushtar é exemplo de engenharia persa. Canais e pontes distribuíam água para agricultura e consumo. Sua complexidade impressiona até hoje e demonstra inovação ancestral.

     Foto: Ali Afghah wikimedia commons
    Takht-e Soleyman reúne templo zoroastriano e palácio sassânida. Combina espiritualidade e poder político em um mesmo sítio. O lago central reforça a aura mística e a importância simbólica do lugar.

     Foto: Safa.daneshvar wikimedia commons
    O mausoléu de Soltaniyeh, com sua cúpula azul, é marco da arquitetura islâmica. Influenciou construções posteriores em todo o mundo muçulmano. Sua decoração interna revela refinamento artístico e técnica avançada.

     Foto: Hammu-rapium - wikimedia commons
    A torre funerária Gonbad-e Qabus, erguida no século 11, é uma das mais altas em tijolo do mundo. Sua forma geométrica impressiona pela simplicidade e elegância. Reflete avanços matemáticos e astronômicos da época.

     Foto: Farzaaaad2000 wikimedia commons
    A aldeia troglodita de Maymand mostra adaptação ao ambiente hostil. Casas escavadas em rocha oferecem abrigo contra o clima extremo. A comunidade preserva tradições milenares e modos de vida únicos.

     Foto: SM MIRHOSSEINI -wikimedia commons
    O Deserto de Lut é patrimônio natural, famoso por temperaturas extremas. Revela paisagens únicas de dunas e formações rochosas. Estudos científicos destacam sua singularidade geológica e valor ambiental.

     Foto: Youtube/Matemática AGC
    Os Conjuntos Monásticos Armênios, localizados no noroeste do Irã, revelam a presença cristã histórica. Unem arquitetura armênia e paisagem montanhosa. São símbolos de convivência cultural e espiritualidade compartilhada.

     Foto: M karzarj wikimedia commons
    Os qanats persas são sistemas subterrâneos de irrigação que levaram água a regiões áridas. Demonstram engenharia sustentável e engenho humano. Permitir o florescimento de cidades no deserto foi sua maior conquista.

     Foto: Zereshk wikimedia commons
    Os jardins persas unem geometria, água e vegetação em harmonia. Influenciaram jardins islâmicos e europeus ao longo dos séculos. A UNESCO reconhece nove jardins persas, que representam o estilo tradicional e sua influência. Um deles é o Jardim de Chehel Sotoun, em Isfahan, clássico do período safávida.

     Foto: wikimedia commons
    O Bazar de Tabriz é um dos maiores mercados cobertos do mundo. Revela a importância comercial da Rota da Seda. Sua arquitetura preserva tradições mercantis e sociais que ainda sobrevivem.

     Foto: Vathlu - wikimedia commons
    Ao percorrer os patrimônios da UNESCO no Irã, percebemos que cada sítio é mais que pedra ou paisagem: é memória, ciência e espiritualidade entrelaçadas. O país revela sua contribuição única para a humanidade e inspira gerações.

     Foto: Farzad Yousefian wikimedia commons
