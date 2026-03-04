Cidades abandonadas viram cenários fantasmagóricos na China
De acordo com o Business Insider, o país asiático chega a ter 65 milhões de casas vazias!Foto: Wikimedia Commons
Isso aconteceu porque a China passou por uma crise econômica, e o mercado de imóveis era visto como uma maneira segura de investir dinheiro.Foto: Youtube Canal Insider News
O governo chinês até apoiou a construção de grandes projetos, mas eles não conseguiram atrair as pessoas como se esperava.Foto: Flickr Cecilia Frankland
Descubra mais sobre 5 cidades fantasmas na China!Foto: Flickr Peter Iveson
Comunidade das State Guest Mansions: uma série de casas enormes foi deixada para trás nos morros de Shenyang.Foto: Youtube Canal Insider News
Com seus interiores cheios de luxo, essas casas foram feitas para a elite da sociedade chinesa morar.Foto: Youtube Canal Nation
O desenvolvimento consiste em mais de 250 vilas, cada uma com seu próprio design único. As vilas são construídas em uma variedade de estilos arquitetônicos, incluindo europeu, chinês e japonês.Foto: Youtube Canal Nation
Começaram a construir essas casas em 2010, mas pararam em 2012, porque a empresa que estava construindo perdeu o apoio do governo. Agora, tirando os passarinhos e outros animais que vivem lá, só turistas frequentam o lugar.Foto: Youtube Canal Nation
Kangbashi: Originalmente, a cidade de Kangbashi foi criada para ser a nova capital de uma parte da China chamada Ordos, no sudoeste da Mongólia Interior.Foto: Flickr Chaloos
O plano começou em 2004 e muito dinheiro foi gasto no projeto, algo em torno de 160 bilhões de dólares (R$ 808 bilhões na cotação atual).Foto: Flickr Juha Uitto
O plano original era que essa cidade fosse para 1 milhão de pessoas, mas agora só tem mais ou menos 153 mil pessoas vivendo por lá.Foto: Flickr Infrastructurist
A cidade está localizada em uma área remota e árida, e o custo de vida é alto. Além disso, a economia da Mongólia Interior é instável, o que desencorajou os investidores. Hoje, o local é conhecido como uma “cidade fantasma”.Foto: Flickr hélène veilleux, Juha Uitto e Bert van Dijk
Thames Town: Com inspiração em Londres, essa cidade, localizada no distrito de Songjiang, tem o seu próprio “rio Tâmisa”, uma igreja estilo gótico, cabines de telefone vermelhas e até monumentos de personagens icônicos da cultura britânica, como Harry Potter e James Bond.Foto: Flickr Jens Schott Knudsen
-
Concluída em 2006, a cidade tem apenas 1 quilômetro quadrado e foi construída para acomodar até 10 mil pessoas, custando 800 milhões de dólares (cerca de 4 bilhões de reais na cotação atual).Foto: Flickr Rui Zhang, Zoe, Leon Che e Adrian Pink
Por conta da popularidade, Thames Town também se tornou um local popular para casamentos e eventos especiais.Foto: Flickr Zoe
Devido aos preços elevados das casas, poucas pessoas escolheram morar lá, fazendo com que Thames Town também se tornasse uma das cidades abandonadas mais populares da China.Foto: Flickr Zoe
Tianducheng: Localizado na cidade de Hangzhou, Tianducheng é uma cópia de Paris. Tem até uma torre Eiffel igualzinha à original, com 108 metros de altura!Foto: MNXANL - Wikimédia Commons
Uma avenida da cidade lembra a Champs-Élysées, sem contar os prédios no estilo do 8º arrondissement parisiense e um parque parecido com o Jardim de Luxemburgo.Foto: Flickr Matthew Niederhauser
Os chineses planejaram que 10 mil pessoas morariam lá, mas só conseguiram atrair 2 mil moradores. Resultado: o lugar virou uma cidade fantasma.Foto: Flickr Thomas, Davis Klavin?, Peter Iveson
-
Chenggong: Com cerca de 100 mil apartamentos vazios, Chenggong chegou a ser conhecida como uma das maiores cidades fantasmas da Ásia em meados de 2012.Foto: Flickr Chih-Hao
A cidade faz parte de sete distritos de Kunming e foi construída inicialmente para abrigar centros educacionais.Foto: Lord Koxinga, Shoestring, Zhangmoon618 e Lokseng01 - Wikimédia Commons
Apesar de ser considerada uma cidade fantasma, nos últimos anos mais gente tem começado a morar lá, especialmente depois da construção da linha de metrô que liga o distrito ao centro de Kunming.Foto: Zhangmoon618 - Wikimédia Commons
