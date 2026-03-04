Esses países são os únicos cortados pela Linha do Equador

Assine
    Essa linha imaginária – o paralelo 0º – corta o mundo em dois hemisférios: o Norte e o Sul. Ela serve como referência fundamental em termos de localização geográfica e deslocamento.

     Foto: Thesevenseas wikimedia commons
    Os locais por onde a Linha do Equador passa têm temperaturas elevadas, chuvas volumosas e vegetação equatorial.

    Foto: Alécio Cézar wikimedia commons
    EQUADOR -No Equador, país que leva o nome da linha, ela passa pelo município de Lago Agrio.

    Foto: Dr.A.Hugentobler wikimedia commons
    E também corta a província de Pichincha, na região metropolitana de Quito. O Monumento “Metade do Mundo” fica a 26 km do Centro HIstórico da capital.

    Foto: Flickr Elias Rovielo
    COLÔMBIA – Na Colômbia, a linha cruza a floresta a leste dos Andes, ao sul do rio Caquetá. Ali fica o município de Mocoa.

     Foto: Flickr Juan Camilo Macias
    Na região está situado o canyon do rio Mandiyaco, na região de Putumayo

    Foto: Flickr LÉO TISSEAU
    BRASIL – No Brasil, a Linha do Equador passa por uma região pouco povoada, quase fronteiriça com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

    Foto: Paolo Stefano - Wikimédia Commons
    Mas a linha também passa por uma capital: Macapá, no Amapá. Ali fica, inclusive, um monumento (o Marco Zero) que celebra a passagem da Linha do Equador.

    Foto: Albenir Souza wikimedia commons
    REPÚBLICA DO CONGO – Não confundir com a República Democrática do Congo, que será citada mais adiante. O país leva o nome do poderoso rio que é o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo.

    Foto: Flickr John and Jackie Wedding, Caroline Culbert e Reprodução do site Britânica
    A capital, Brazzaville, tem 2,3 milhões de habitantes e fica à margem do rio Congo.

    Foto: Creative Studio
    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO – No país que já se chamou Zaire, na África, a linha passa na região do Vulcão Nyiragongo.

    Foto: Neil Wetmore - Wikimédia Commons
    O país tem uma vasta cobertura florestal, com rios caudalosos e montanhas vulcânicas fumegantes.

     Foto: Ishidro WIKIMEDIA COMMONS
    Aqui cabe uma curiosidade geográfica e histórica: a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, fica na margem norte do Rio Congo, enquanto Brazzaville, capital da República do Congo, fica na margem sul.

    Foto: Marcel Buob wikimedia commons
    É o único caso no planeta em que duas capitais de países se separam por um rio, uma estando diante da visão da outra.

    Foto: Youtube/África do Jeito Que Nunca Viu
    UGANDA – Em Uganda, também na África, a linha atravessa a Floresta Impenetrável de Bwindi.

     Foto: Flickr Nik Borrok, Angela Rumsey, África Eco Tour, Rchard Mortel e Oleg Chemyshov
    Uganda tem mais duas áreas por onde o paralelo da Linha do Equador passa. Uma delas é a cidade de Jinja, com 73 mil habitantes, a 81 km da capital Kampala.

    Foto: Flickr E W Cordon
    A outra área é marcada pela grandiosidade dos Montes Ruwenzori, no oeste de Uganda.

    Foto: Ingo Wölbern - Wikimédia Commons
    KIRIBATI – Na imensidão do Oceano Pacífico, a linha chega a Taraua, um atol situado na República de Kiribati, país que contém 33 ilhas. Único no mundo que tem território nos quatro hemisférios da Terra.

     Foto: Government of Kiribati - Wikimédia Commons
    SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE – A Linha do Equador também passa por São Tomé e Príncipe, país insular no Golfo da Guiné, na costa ocidental da África Central. Na foto, a Praia das Bananas (Banana Beach)

     Foto: Flickr André Pipa
    Um monumento mostra a posição da Linha do Equador no ilhéu das Rolas.

    Foto: Husond wikimedia commons
    GABÃO – A Linha do Equador também passa pelo Gabão, país com muitas riquezas naturais. Inclusive, 10% do território formam um parque nacional protegido desde 2003.

    Foto: Imagem de Luns-Brunet BOUDENGUE-WAMBA por Pixabay
    A capital, Libreville, foi construída sobre colinas que se estendem até pequenos rios que correm para o estuário do Gabão. A cidade concentra 1/3 da população do país. São 578 mil habitantes

    Foto: Delrick Trevor - Wikimédia Commons
    QUÊNIA – A Linha do Equador também atravessa o Quênia. O país tem farta vida selvagem e um dos destaques é a Reserva Natural Masai Mara, com fauna nativa.

     Foto: Anthony Trivt, Ndelth e Si Xerge Pixabay
    Ali fica o Grande Vale do Rift, onde, curiosamente, um fenômeno atrai a atenção: a África está se dividindo. Sobre isso, copie e cole para ver a galeria do FLIPAR: https://www.flipar.com.br/meio-ambiente/a-africa-esta-se-dividindo-entenda-a-separacao-do-continente/

     Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
    SOMÁLIA – O país que fica na região conhecida como Chifre da África é cortado pela Linha do Equador na parte sul, próximo à cidade de Kismayo.

    Foto: Abdirisak wikimedia commons
    O país tem um tesouro arqueológico de importância mundial: Pinturas rupestres nas cavernas de Laas Geel, perto de Hargeisa.

     Foto: Abdullah Geelah - Wikimédia Commons
    MALDIVAS – A Linha do Equador passa pelas Maldivas, arquipélago formado por 1.200 ilhas que tem praias na lista das melhores do mundo.

    Foto: Facebook Mahibadhoo, Maldives - Noblige - Wikimédia Commns e Flickr Jinan
    INDONÉSIA – Com 17 mil ilhas, o país tem uma diversidade natural que impressiona, com bosques, selvas, picos, recifes, tudo isso em povoados antigos que mantêm uma cultura milenar. E a Linha do Equador passa pelo país.

    Foto: Nanosanchez, Bjornman Jorge Franganillo, Thomas Fuhrmann e RaiyaniM - Wikimédia Commns e Flickr Jorge Franganillo
overflay