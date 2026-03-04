Assine
Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies

Redação Flipar
  • <p>Chamado de “Salton Sea”, o lago cobre uma área de 979 km², tem 56 km de extensão e está situado a 65 metros abaixo do nível do mar.</p>

    Chamado de “Salton Sea”, o lago cobre uma área de 979 km², tem 56 km de extensão e está situado a 65 metros abaixo do nível do mar.

     Foto: Flickr - NASA
  • <p>Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs. </p>

    Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs.

    Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje.</p>

    Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje.

     Foto: Wikimedia Commons/Grigory Heaton
  • <p>Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular.</p>

    Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular.

     Foto: Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
  • <p>No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago.</p>

    No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago.

     Foto: Wikimedia Commons/Derrickruthless
  • <p>Estrelas de Hollywood e famílias californianas frequentavam a região, que tinha tudo para se tornar um grande polo turístico no deserto.</p>

    Estrelas de Hollywood e famílias californianas frequentavam a região, que tinha tudo para se tornar um grande polo turístico no deserto.

     Foto: Flickr - www.Pixel.la Free Stock Photos
  • <p>Atualmente, o governo da Califórnia e organizações ambientais trabalham para preservar o lago, mas seu futuro ainda é incerto devido a uma série de desafios.</p>

    Atualmente, o governo da Califórnia e organizações ambientais trabalham para preservar o lago, mas seu futuro ainda é incerto devido a uma série de desafios.

     Foto: Wikimedia Commons/Carol M. Highsmith
  • <p>Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos.</p>

    Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos.

     Foto: Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
  • <p>Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro.</p>

    Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O Lago Salton também é um importante habitat para aves migratórias, sendo parte da Rota Migratória do Pacífico.</p>

    O Lago Salton também é um importante habitat para aves migratórias, sendo parte da Rota Migratória do Pacífico.

     Foto: Wikimedia Commons/Oscar Vasquez/California Department of Parks and Recreation
  • <p>Joe Biden, ex-presidente dos EUA, chegou a destinar dinheiro para proteger o lago, mas a disputa política entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom (foto), pode acabar ameaçando esse apoio.</p>

    Joe Biden, ex-presidente dos EUA, chegou a destinar dinheiro para proteger o lago, mas a disputa política entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom (foto), pode acabar ameaçando esse apoio.

     Foto: wikimedia commons/Office of the Governor of California
  • <p>Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá.</p>

    Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá.

     Foto: Wikimedia Commons/Dicklyon
  • <p>Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar.</p>

    Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar.

     Foto: Wikimedia Commons/Daniel Mayer (mav)
  • <p>Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver.</p>

    Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver.

     Foto: Wikimedia Commons/Nandaro
  • <p>Além disso, o ar poluído ao redor do lago é cheio de poeira tóxica que faz mal à saúde.</p>

    Além disso, o ar poluído ao redor do lago é cheio de poeira tóxica que faz mal à saúde.

     Foto: Wikimedia Commons/ Carol M. Highsmith
  • <p>Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação.</p>

    Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar “inabitável”, tanto para pessoas quanto para animais.</p>

    Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar “inabitável”, tanto para pessoas quanto para animais.

     Foto: Reprodução/YouTube
