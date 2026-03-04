Assine
Animais

Espécies curiosas de animais que deixaram de existir nos últimos séculos

Redação Flipar
  • <p>Rinoceronte negro do oeste africano: Essa espécie habitava a savana do centro-oeste da África. O animal foi declarado extinto em 2011, devido à caça predatória.</p>

     Foto: Imagem Free de Sven por Pixabay
  • <p>Limpa-folha-do-Nordeste: Essa ave de pequeno porte habitava as florestas montanhosas do Nordeste do Brasil. Ela foi descrita em 1979 e considerada extinta em 2019, devido Ã  destruiÃ§Ã£o do habitat e Ã  caÃ§a predatÃ³ria.</p>

     Foto: Twitter @natgeobrasil
  • <p>Foca-monge-do-Caribe: Essa espécie de foca, que habitava o Mar do Caribe e o Golfo do México, foi declarada extinta em 2008 devido à pesca predatória e poluição marinha.</p>

     Foto: U.S. Fish and Wildlife Service – Wikimédia Commons
  • <p>Golfinho-do-rio-chinês: Esse era um animal de água doce que habitava o rio Yangtze, na China. Foi declarado extinto em 2007, devido à caça predatória, à poluição e à construção de barragens.</p>

     Foto: Planet Earth – Flickr
  • <p>Caburé-de-Pernambuco: Essa espécie de coruja, que vivia no nordeste do Brasil, foi descrita em 2002 e considerada extinta em 2023, devido à destruição do habitat e à caça predatória.</p>

     Foto: Miles, Bob – Wikimédia Commons
  • <p>Ararinha-azul: Era a menor espécie de arara do mundo, com apenas 30 cm de comprimento. A espécie era encontrada na Caatinga, no nordeste do Brasil, e foi declarada extinta em 2020.</p>

     Foto: Imagem Free de th?nh nguy?n xuân por Pixabay
  • <p>Ibex-dos-Pirineus: Era uma subespécie de cabra selvagem que habitava os Pirenéus, entre Espanha e França. Foi declarado extinto em 2000, por conta da caça descontrolada.</p>

     Foto: Enrique Revert – Flickr
  • <p>Maçarico-esquimó: É uma ave migratória que habita o Ártico durante o verão e o Brasil, Argentina, Chile e Uruguai durante o inverno. Atualmente, a espécie é considerada criticamente ameaçada de extinção por conta da destruição de seu habitat.</p>

     Foto: Bernardo Becerra Encina – Flickr
  • <p>Tigre-de-Java: Essa era uma subespécie de tigre que habitava a ilha de Java, na Indonésia. Ele foi extinto na década de 1970, devido à caça e à destruição do habitat.</p>

     Foto: Bjørn Christian Tørrissen – Wikimédia Commons
  • <p>Tubarão-lagarto: Considerado extinto, essa espécie de tubarão deixou de existir principalmente por conta da pesca acidental em redes de arrasto. O Tubarão-lagarto habitava as águas do sul do Brasil.</p>

     Foto: Aída Sogaray – Flickr
  • <p>Mutum-do-Nordeste: Essa ave, natural da mata atlântica brasileira, foi extinta na década de 1980, no entanto, um programa de reprodução em cativeiro começou a reintroduzir a espécie na natureza em 2017.</p>

     Foto: Youtube Canal Os Pássaros
  • <p>Rato-candango: Considerado um dos mamíferos mais raros do Brasil, a espécie foi extinta devido à destruição do seu habitat, causada pelas obras de construção de Brasília. </p>

    Foto: Felipe1455 - J Moojen – Wikimédia Commons
  • <p>Tilacino: Também conhecido como lobo-da-tasmânia, esse marsupial carnívoro que habitava a Austrália e a Nova Guiné foi extinto no século 20, possivelmente devido à sua caça predatória.</p>

     Foto: Domínio Público – Wikimédia Commons
  • <p>Pombo-passageiro: Extinta na dÃ©cada de 1900, essa espÃ©cie de pombo habitou a AmÃ©rica do Norte e era uma das aves mais abundantes do mundo, com uma populaÃ§Ã£o estimada em 3 a 5 bilhÃµes de indivÃ­duos. Os bandos eram tÃ£o grandes que podiam escurecer o cÃ©u!</p>

     Foto: James St. John â?? Flickr
  • <p>Raposa-das-Falkland: Extinto no século 19, esse era o único mamífero terrestre nativo das Ilhas Malvinas, localizadas a cerca de 400 km da costa da Argentina. As raposas eram caçadas por sua pele e por seus dentes.</p>

     Foto: Martin Rodriguez-Pontes – Flickr
  • <p>Cabra montesa: Também conhecido como íbex-ibérico, essa era uma espécie de mamífero natural da Península Ibérica, nas montanhas da Espanha e Portugal. O animal é ameaçada de extinção devido à caça e ao impacto do turismo na região.</p>

     Foto: Imagem Free de JoeBreuer por Pixabay
  • <p>Norfolk Kaka: Essa era uma espécie de papagaio grande que habitava a Ilha Norfolk, na Austrália, e que foi extinto no século 19. Os kakas eram caçados principalmente por sua carne e por seus ovos. </p>

    Foto: Wellington – Wikimédia Commons
  • <p>Leão-do-Cabo: Essa foi uma subespécie de leão que habitou a África do Sul e foi extinto em meados do século 19.</p>

     Foto: Liondartois – Wikimédia Commons
  • <p>Quagga: Era uma subespécie de zebra-da-planície que habitava o sul da África. A quagga foi extinta no século 19 por conta da destruição do seu habitat.</p>

     Foto: Michael – Flickr
  • <p>Lobo-de-Honshu: Extinto no século 20, essa era uma subespécie de lobo-cinzento que habitava a ilha japonesa de Honshu. Era um animal carnívoro que se alimentava de uma variedade de presas, incluindo javalis e coelhos.</p>

     Foto: Momotarou2012 – Wikimédia Commons
  • <p>Tigre-do-Cáspio: Essa era uma subespécie de tigre que habitava a região do Cáucaso, Ásia Central e Oriente Médio. Ele foi extinto no século 20 devido à caça.</p>

     Foto: Youtube Canal Arthur Oliveira animais
  • <p>Bandicoot-pés-porco: Esse animal habitava as regiões áridas do interior da Austrália e foi extinto no século 20. Era um animal noturno, que vivia em tocas subterrâneas.</p>

     Foto: John Gould – Wikimédia Commons
  • <p>Auroque: Esse mamífero habitava regiões da Europa, Ásia e Norte da África. Foi extinto no século 17, devido à caça e à destruição do seu habitat. Era um animal herbívoro, que se alimentava de grama, arbustos e árvores.</p>

     Foto: Imagem Free de Alexa por Pixabay
