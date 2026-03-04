Formações curiosas da Natureza desafiam a compreensão
Algumas dessas formações são tão únicas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Confira!Foto: Andreas Gücklhorn Unsplash
Lago de bolinhas (Spotted Lake), Canadá: Localizado na região de Osoyoos, na Colúmbia Britânica, esse lago é famoso pelas suas manchas distintas que se tornam visíveis durante os meses de verão.Foto: Reprodução de vídeo The New York Times
Quando a água evapora, esses minerais cristalizam e formam manchas circulares de diferentes cores, dependendo do tipo e da concentração do mineral presente.Foto: Filckr Kay Baker
Nuvens de Kelvin-Helmholtz: Esse é um fenômeno atmosférico espetacular e relativamente raro, capaz de encantar qualquer observador do céu.Foto: FACEBOOK/ RACHEL GORDON
Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rápida e menos densa, “rola” sobre a camada inferior, criando as ondulações.Foto: Reprodução MetSul Meteorologia
Murmuração: Esse é um fenômeno natural impressionante observado em aves, particularmente em estorninhos.Foto: Youtube Canal National Geographic
Tratam-se de vastos e coordenados movimentos em grupo que esses pássaros realizam no céu, criando padrões fluidos que parecem dançar no ar.Foto: Youtube Canal REDES.ORG.BR
Icebergs listrados e coloridos: Esses icebergs ornamentados surgem quando pedaços de gelo de água doce encontram o gelo da água do mar.Foto: Youtube Canal Curiosidade Revelada
Quando a água do mar congela, faixas coloridas se formam ao redor do gelo. À medida que o iceberg é esculpido pelo vento e pelas ondas, essas camadas coloridas se distorcem, criando diferentes padrões.Foto: Youtube Canal Curiosidade Revelada
Teias de aranha massivas: Muita gente jÃ¡ deve ter visto imagens de teias gigantescas pela internet. Esse fenÃŽmeno pode ocorrer por vÃ¡rios motivos e envolve a atividade de muitas aranhas trabalhando em conjunto.Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @CSIRO
Após grandes inundações, por exemplo, aranhas terrestres podem ser forçadas a subir em árvores, arbustos e outras estruturas elevadas para escapar da água.Foto: Reprodução do Facebook
Arco-íris de fogo: Esse é um fenômeno óptico atmosférico extremamente raro e fascinante, capaz de colorir os céus com um espetáculo de cores vibrantes.Foto: Reprodução de Todd Sladoje/NASA
Apesar do nome chamativo, ele não envolve fogo algum, mas sim a interação da luz solar com cristais de gelo presentes em nuvens específicas.Foto: George Quiroga/Flickr
Rosa do deserto: Esse é um fenômeno geológico fascinante que se refere a formações minerais em forma de rosetas que ocorrem em desertos.Foto: DerHexer/Wikimédia Comoons
As Rosas do Deserto se formam quando a água subterrânea rica em sulfatos evapora em ambientes áridos, deixando para trás cristais de gesso ou barita. Esses cristais crescem em formações que se assemelham a pétalas de rosa.Foto: Reprodução de Youtube
Lagos de Monte Kelimutu, Indonésia: Localizados na ilha de Flores, no Parque Nacional Kelimutu, esses lagos vulcânicos são conhecidos por suas cores vibrantes e mutáveis, que criam um espetáculo visual impressionante.Foto: Flickr Michael Day
A característica mais notável desses lagos é a mudança de cor ao longo do tempo. Eles podem variar entre tons de azul, verde, vermelho, preto e branco por conta das variações na atividade vulcânica e na composição química da água.Foto: Flickr Michael Day
Cachoeira de sangue, Antártida: Esse fenômeno natural intrigante que acontece na Geleira Taylor recebeu esse nome devido à sua aparência distinta, com água vermelha escorrendo do gelo, criando um efeito visual que lembra sangue.Foto: Gero Francke/Creative Commons
A cor vermelha da cachoeira é causada pela presença de ferro oxidado, que está dissolvido em uma solução salina subterrânea. Ele oxida quando entra em contato com o ar, resultando na cor vermelha característica.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Flor esqueleto (Diphylleia grayi): Essa espécie possui uma característica única e fascinante: suas pétalas se tornam transparentes quando entram em contato com a água.Foto: ashitaka-f / Creative Commons
A Flor esqueleto é nativa de regiões montanhosas e florestas úmidas do Japão, China e das Montanhas Apalaches nos Estados Unidos.Foto: yamatsu / Creative Commons