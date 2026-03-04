A importância dos golfos na natureza e na economia
Os golfos costumam ser formados por processos naturais como erosão, movimento das placas tectônicas ou submersão de vales costeiros.Foto: NASA Domínio Público
Os golfos têm águas relativamente calmas, tornando-se ideais para portos naturais, atividades pesqueiras e rotas comerciais.Foto: Alexey Komarov wikimedia commons
Veja agora alguns golfos que são importantes para a história, a cultura e a economia de diferentes regiões pelo mundo.Foto: Un-Cruise Adventures wikimedia commons
Golfo do México: Localizado entre o sudeste dos Estados Unidos, México e Cuba, é um dos maiores do mundo, crucial para o transporte marítimo e pela exploração de petróleo.Foto: flickr David Boudreaux
Com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e sua política voltada pata impor a soberania americana sobre territórios vizinhos, o Google anunciou em 27/1/2025 que, dependendo do local da pesquisa, o Golfo do México vai aparecer como Golfo da América.Foto: flickr Adventures of KM&G-Morris
Temos uma prática antiga de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo. Quando os nomes oficiais variam entre os países, os usuários do Maps veem seus nomes locais oficiais. Todos no resto do mundo veem os dois nomes”, divulgou o Google sobre as buscas no Maps.Foto: - Reprodução de internet
Golfo Pérsico: Situado entre Irã, Arábia Saudita e outros países, destaca-se pela riqueza em petróleo e gás, sendo vital para a economia global.Foto: PH2 Elliot, U.S. Navy domínio público
Golfo de Omã: Entre o Irã e Omã, liga o Mar da Arábia ao Golfo Pérsico, sendo importante por suas rotas de transporte de petróleo e sua posição estratégica.Foto: US Navy - wikimedia commons
Golfo de Bengala: Na costa leste da Índia e em Bangladesh, é um dos maiores do mundo, importante para a pesca, biodiversidade e comércio asiático.Foto: Harshakamanuru wikimedia commons
Golfo da Guiné: Na costa oeste da África, abriga importantes recursos petrolíferos e biodiversidade, além de estar no centro de rotas comerciais no Atlântico.Foto: Francisco Anzola - Elmina Castle wikimedia commons
Golfo da Califórnia: Entre a península da Baixa Califórnia e o México continental, conhecido por sua rica biodiversidade e importância para o turismo e pesca na região.Foto: Ana Beatriz Vega González wikimedia commons
Golfo de Aden: Entre o Iêmen e a Somália, conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, estratégico para o comércio e conhecido por sua relevância geopolítica.Foto: U.S. Department of Defense wikimedia commons
Golfo de Lion: Na costa sul da França, é crucial para a pesca, o turismo e atividades náuticas no Mediterrâneo.Foto: Spedona - wikimedia commons
Golfo de Cádiz: No sudoeste da Espanha e sul de Portugal, conecta o Atlântico ao Mediterrâneo, sendo importante para a navegação histórica e atual.Foto: U.S.Navy domínio público
Golfo de Taranto: Na Itália, na costa do Mar Jônico, relevante por sua importância cultural, história marítima e economia regional.Foto: LANZATE - TARANTO-ITALIA wikimedia commons
Golfo de Carpentária: No norte da Austrália, conhecido por suas atividades de pesca e significância cultural para as populações indígenas.Foto: gondwananet.com wikimedia commons
Golfo da Tailândia: Na costa sudeste da Ásia, essencial para pesca, transporte e como destino turístico.Foto: Slyronit - wikimedia commons