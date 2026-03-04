Assine
Saiba quanto medem músicos e atores famosos que são altos

Redação Flipar
  Ryan Gosling – Nascido em 12/11/1980 na cidade de London, na província de Ontário, no Canadá, o ator tem 1,84 metro de altura.

    Ryan Gosling – Nascido em 12/11/1980 na cidade de London, na província de Ontário, no Canadá, o ator tem 1,84 metro de altura.

    Foto: Reprodução Instagram
  Henry Cavill – Nascido em 5/5/1983 em Sain Helier, na ilha de Jersey, no Reino Unido, o ator tem 1,85 metro.

    Henry Cavill – Nascido em 5/5/1983 em Sain Helier, na ilha de Jersey, no Reino Unido, o ator tem 1,85 metro.

    Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
  Bradley Cooper – Nascido em 5/1/1975 na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o ator, diretor de cinema e produtor mede 1,85 metro.

    Bradley Cooper – Nascido em 5/1/1975 na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o ator, diretor de cinema e produtor mede 1,85 metro.

    Foto: divulgação
  Will Smith – Nascido em 25/9/1988, na Filadélfia, nos EUA, o ator, produtor e rapper mede 1,88 metro.

    Will Smith – Nascido em 25/9/1988, na Filadélfia, nos EUA, o ator, produtor e rapper mede 1,88 metro.

    Foto: reprodução Twitter
  Tom Hiddleston – Nascido em 9/2/1981 em Londres, na Inglaterra, o ator tem 1,88 metro.

    Tom Hiddleston – Nascido em 9/2/1981 em Londres, na Inglaterra, o ator tem 1,88 metro.

    Foto: Reprodução/@twhiddleston
  Hugh Jackman – Nascido em 12/10/1968, em Sydney, na Austrália, o ator mede 1,88 metro.

    Hugh Jackman – Nascido em 12/10/1968, em Sydney, na Austrália, o ator mede 1,88 metro.

    Foto: Reprodução Instagram
  Ashton Kutcher – Nascido em 7/2/1978 na cidade de Cedar Rapids, em Iwoa, nos Estados Unidos, o ator mede 1,90 metro.

    Ashton Kutcher – Nascido em 7/2/1978 na cidade de Cedar Rapids, em Iwoa, nos Estados Unidos, o ator mede 1,90 metro.

     Foto: David Shankbone wikimedia commons
  Nicholas Hoult, – Nascido em 7/12/1989 em Workingham, na região de Berkshire, na Inglaterra, o ator e modelo mede 1,90 metro.

    Nicholas Hoult, – Nascido em 7/12/1989 em Workingham, na região de Berkshire, na Inglaterra, o ator e modelo mede 1,90 metro.

     Foto: Montclair Film - wikimedia commons
  Chris Hemsworth – Nascido em 11/8/1983 em Melbourne, na Austrália, o ator tem 1,90 metro de altura.

    Chris Hemsworth – Nascido em 11/8/1983 em Melbourne, na Austrália, o ator tem 1,90 metro de altura.

    Foto: reprodução instagram
  Liam Hemsworth – Irmão de Cris, nascido em 13/1/1990, na mesma cidade de Melbourne, na Austrália, o ator mede 1,91 metro.

    Liam Hemsworth – Irmão de Cris, nascido em 13/1/1990, na mesma cidade de Melbourne, na Austrália, o ator mede 1,91 metro.

     Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
  Will Ferrell – Nascido em 16/7/1967 em Irvina, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator e comediante mede 1,91 metro.

    Will Ferrell – Nascido em 16/7/1967 em Irvina, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator e comediante mede 1,91 metro.

    Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
  Josh Duhamel – Nascido em 14/11/1972 em Minot, Dakota do Norte, nos EUA, o ator e ex-modelo tem 1,92 metro de altura.

    Josh Duhamel – Nascido em 14/11/1972 em Minot, Dakota do Norte, nos EUA, o ator e ex-modelo tem 1,92 metro de altura.

    Foto: Daniel Ogren / Wikimedia Commons
  Ben Affleck – Nascido em 15/8/1972 em Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e diretor de cinema tem 1,92 metro.

    Ben Affleck – Nascido em 15/8/1972 em Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e diretor de cinema tem 1,92 metro.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  Tom Selleck – Nascido em 29/1/1945 em Detroit, Michigan, nos EUA, o ator tem 1,92 metro de altura.

    Tom Selleck – Nascido em 29/1/1945 em Detroit, Michigan, nos EUA, o ator tem 1,92 metro de altura.

    Foto: Youtube/Conan O'Brien
  Jason Momoa – Nascido em 1/8/1979 no Havaí, nos Estados Unidos, o ator, roteirista, diretor e produtor, que também é modelo, tem 1,93 metro.

    Jason Momoa – Nascido em 1/8/1979 no Havaí, nos Estados Unidos, o ator, roteirista, diretor e produtor, que também é modelo, tem 1,93 metro.

    Foto: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
  Steven Seagal – Nascido em 10/4/1952 em Lansing, no Michigan, EUA, o lutador de artes marciais que abandonou a profissão de ator e hoje treina soldados na Rússia mede 1,93 metro.

    Steven Seagal – Nascido em 10/4/1952 em Lansing, no Michigan, EUA, o lutador de artes marciais que abandonou a profissão de ator e hoje treina soldados na Rússia mede 1,93 metro.

    Foto: Reprodução / Youtube canal Télé-Loisirs
  Jason Segel – Nascido em 18/1/1980 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator – que jogou basquete na escola – mede 1,93 metro.

    Jason Segel – Nascido em 18/1/1980 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator – que jogou basquete na escola – mede 1,93 metro.

     Foto: Rodrigo Fernández / Wikimedia Commons
  Snoop Dogg – Nascido em 20/10/1971 em Long Beach, na Califórnia, EUA, o cantor e compositor de rap mede 1,93 metro.

    Snoop Dogg – Nascido em 20/10/1971 em Long Beach, na Califórnia, EUA, o cantor e compositor de rap mede 1,93 metro.

    Foto: Jason Persse / Wikimedia Commons
  Dwayne Johnson – Nascido em 2/5/1972 em Hayward, na Califórnia, EUA, o ator e lutador conhecido também como "The Rock" tem 1,96 metro de altura.

    Dwayne Johnson – Nascido em 2/5/1972 em Hayward, na Califórnia, EUA, o ator e lutador conhecido também como “The Rock” tem 1,96 metro de altura.

    Foto: Reprodução / Instagram
  Vince Vaughn – Nascido em 28/3/1970 em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e produtor mede 1,96 metro.

    Vince Vaughn – Nascido em 28/3/1970 em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e produtor mede 1,96 metro.

     Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
  Tim Robbins – Nascido em 16/10/1958 em West Covina, na Califórnia, nos EUA, o ator mede 1,96 metro.

    Tim Robbins – Nascido em 16/10/1958 em West Covina, na Califórnia, nos EUA, o ator mede 1,96 metro.

    Foto: Wikimedia Commons Siebbi
  Dolph Lundgren – Nascido em 3/11/1957 em Estocolmo, a capital da Suécia, o ator, diretor e lutador de artes marciais tem 1,96 metro de altura.

    Dolph Lundgren – Nascido em 3/11/1957 em Estocolmo, a capital da Suécia, o ator, diretor e lutador de artes marciais tem 1,96 metro de altura.

    Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
  Em memória de Peter Mayhew, citamos o ator nascido em 19/5/1944 em Londres, na Inglaterra, que morreu aos 74 anos em 2019. Conhecido pelo papel de Chewbacca na saga "Star Wars", ele tinha 2,20 metros.

    Em memória de Peter Mayhew, citamos o ator nascido em 19/5/1944 em Londres, na Inglaterra, que morreu aos 74 anos em 2019. Conhecido pelo papel de Chewbacca na saga “Star Wars”, ele tinha 2,20 metros.

    Foto: Florida Supercon – Wikimédia Commons
