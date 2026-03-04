Quimono: mais que uma indumentária, um símbolo da alma japonesa
Surgido no Japão há séculos, o quimono consolidou-se como traje tradicional, marcado por cortes retos e tecidos ricos. Sua evolução acompanha mudanças sociais e políticas, refletindo tanto a estética quanto os valores da época.Foto: Pixabay
Cada quimono é uma tela em movimento, onde estampas e bordados narram histórias. As cores e padrões não são meros adornos, mas símbolos que comunicam status, ocasião e até desejos espirituais.Foto: Pixabay
Nos rituais japoneses, o quimono é protagonista. Casamentos, funerais e celebrações religiosas ganham significado especial quando tecidos e formas se alinham às tradições ancestrais.Foto: Eli Shany wikimedia commons
No Brasil, imigrantes japoneses trouxeram quimonos cuidadosamente preservados. Esses trajes guardam lembranças de família e raízes culturais, tornando-se herança viva para as novas gerações.
Uma exposição homônima do livro que ficou aberta de 23/10/2025 a 8/2/2026 no Museu da Imigração Japonesa e no Pavilhão Japonês, chegou a reunir 25 peças. Já o livro, lançado em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, documenta cerca de 400 quimonos.Foto: Divulgação Instagram
Com 240 páginas, a obra é organizada em capítulos temáticos. O livro conduz o leitor por rituais, memórias e celebrações, mostrando que cada peça é uma narrativa visual.Foto: Pixabay
Durante a cerimônia, a apresentação sobre “Como vestir o quimono” mostrou que a peça exige técnica e respeito. O kitsuke, arte de vestir, conecta passado e presente, revelando que cada detalhe carrega significado.
Os quimonos cerimoniais revelam a ligação entre tradição e espiritualidade. Cada peça traduz respeito aos rituais e reforça a continuidade cultural, simbolizando respeito e solenidade. Seja em casamentos ou cerimônias religiosas, ele traduz valores espirituais e sociais, reforçando a ligação entre indivíduo e comunidade.Foto: KuboBella - wikimedia commons
Na dimensão cultural, o quimono celebra a arte e a estética, palco de cores e símbolos. Cada estampa traduz elementos da natureza ou da filosofia japonesa, tornando-se expressão estética que dialoga com a sensibilidade coletiva. Ele conecta gerações e inspira artistas contemporâneos, mantendo viva a tradição.Foto: H.Hmoderato - wikimedia commons
No cotidiano, os quimonos acompanharam momentos simples e marcantes. Tornaram-se parte da vida diária, revelando como tradição e adaptação caminham juntas na experiência da imigração. Entre estes, o quimono também foi usado no dia a dia em uma prática que mostra como tradição e rotina se entrelaçam, reforçando identidade mesmo em terras distantes.Foto: DANIEL JULIE wikimedia commons
Com o tempo, os quimonos ganharam novas interpretações. Designers contemporâneos reinterpretam a peça, mostrando que tradição pode dialogar com inovação sem perder sua essência. A renovação acompanha a modernidade: tecidos novos e adaptações mostram como tradição e inovação podem coexistir em harmonia.Foto: ARA Laboratories - wikimedia commons
A arte de vestir o quimono, kitsuke, exige técnica e sensibilidade. Cada dobra e amarração carrega significado, transformando o ato de vestir em ritual.Foto: jetsun wikimedia commons
Já o tomesode, quimono formal destinado a mulheres casadas, exemplifica como status social se traduz em vestimenta. Seus detalhes reforçam a importância da tradição secular.Foto: Japanexperterna.se wikimedia commons
No tocante às cores dos quimonos, estas carregam, por sua vez, significados profundos. Vermelho pode simbolizar felicidade, enquanto azul remete à serenidade. Dessa forma, cada tonalidade comunica sentimentos e intenções.Foto: musumemiyuki wikimedia commons
No contexto brasileiro, o quimono tornou-se símbolo da presença japonesa. Ele aparece em festas, exposições e celebrações, reafirmando a contribuição cultural dos imigrantes para a diversidade nacional.Foto: Pixabay
Assim, o quimono passa longe de se limitar a uma indumentária: ele é memória, arte e identidade. Ao entrelaçar passado e presente, continua a tecer histórias que unem Japão e Brasil, celebrando a riqueza da tradição.Foto: Ardour art - wikimedia commons
