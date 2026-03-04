Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Quimono: mais que uma indumentária, um símbolo da alma japonesa

RF
Redação Flipar
  • <p>Surgido no Japão há séculos, o quimono consolidou-se como traje tradicional, marcado por cortes retos e tecidos ricos. Sua evolução acompanha mudanças sociais e políticas, refletindo tanto a estética quanto os valores da época.</p>

    Surgido no Japão há séculos, o quimono consolidou-se como traje tradicional, marcado por cortes retos e tecidos ricos. Sua evolução acompanha mudanças sociais e políticas, refletindo tanto a estética quanto os valores da época.

     Foto: Pixabay
  • <p>Cada quimono é uma tela em movimento, onde estampas e bordados narram histórias. As cores e padrões não são meros adornos, mas símbolos que comunicam status, ocasião e até desejos espirituais.</p> <h3></h3>

    Cada quimono é uma tela em movimento, onde estampas e bordados narram histórias. As cores e padrões não são meros adornos, mas símbolos que comunicam status, ocasião e até desejos espirituais.

     Foto: Pixabay
  • <p>Nos rituais japoneses, o quimono é protagonista. Casamentos, funerais e celebrações religiosas ganham significado especial quando tecidos e formas se alinham às tradições ancestrais.</p>

    Nos rituais japoneses, o quimono é protagonista. Casamentos, funerais e celebrações religiosas ganham significado especial quando tecidos e formas se alinham às tradições ancestrais.

     Foto: Eli Shany wikimedia commons
  • <p>No Brasil, imigrantes japoneses trouxeram quimonos cuidadosamente preservados. Esses trajes guardam lembranças de família e raízes culturais, tornando-se herança viva para as novas gerações.</p> <p> </p>

    No Brasil, imigrantes japoneses trouxeram quimonos cuidadosamente preservados. Esses trajes guardam lembranças de família e raízes culturais, tornando-se herança viva para as novas gerações.

     

     Foto: Pixabay
  • <p>Uma exposição homônima do livro que ficou aberta de 23/10/2025 a 8/2/2026 no Museu da Imigração Japonesa e no Pavilhão Japonês, chegou a reunir 25 peças. Já o livro, lançado em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, documenta cerca de 400 quimonos.</p>

    Uma exposição homônima do livro que ficou aberta de 23/10/2025 a 8/2/2026 no Museu da Imigração Japonesa e no Pavilhão Japonês, chegou a reunir 25 peças. Já o livro, lançado em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, documenta cerca de 400 quimonos.

     Foto: Divulgação Instagram
  • <p>Com 240 páginas, a obra é organizada em capítulos temáticos. O livro conduz o leitor por rituais, memórias e celebrações, mostrando que cada peça é uma narrativa visual.</p>

    Com 240 páginas, a obra é organizada em capítulos temáticos. O livro conduz o leitor por rituais, memórias e celebrações, mostrando que cada peça é uma narrativa visual.

     Foto: Pixabay
  • <p>Durante a cerimônia, a apresentação sobre “Como vestir o quimono” mostrou que a peça exige técnica e respeito. O kitsuke, arte de vestir, conecta passado e presente, revelando que cada detalhe carrega significado.</p> <p> </p>

    Durante a cerimônia, a apresentação sobre “Como vestir o quimono” mostrou que a peça exige técnica e respeito. O kitsuke, arte de vestir, conecta passado e presente, revelando que cada detalhe carrega significado.

     

     Foto: Pixabay
  • <p>Os quimonos cerimoniais revelam a ligação entre tradição e espiritualidade. Cada peça traduz respeito aos rituais e reforça a continuidade cultural, simbolizando respeito e solenidade. Seja em casamentos ou cerimônias religiosas, ele traduz valores espirituais e sociais, reforçando a ligação entre indivíduo e comunidade.</p>

    Os quimonos cerimoniais revelam a ligação entre tradição e espiritualidade. Cada peça traduz respeito aos rituais e reforça a continuidade cultural, simbolizando respeito e solenidade. Seja em casamentos ou cerimônias religiosas, ele traduz valores espirituais e sociais, reforçando a ligação entre indivíduo e comunidade.

     Foto: KuboBella - wikimedia commons
  • <p>Na dimensão cultural, o quimono celebra a arte e a estética, palco de cores e símbolos. Cada estampa traduz elementos da natureza ou da filosofia japonesa, tornando-se expressão estética que dialoga com a sensibilidade coletiva. Ele conecta gerações e inspira artistas contemporâneos, mantendo viva a tradição.</p>

    Na dimensão cultural, o quimono celebra a arte e a estética, palco de cores e símbolos. Cada estampa traduz elementos da natureza ou da filosofia japonesa, tornando-se expressão estética que dialoga com a sensibilidade coletiva. Ele conecta gerações e inspira artistas contemporâneos, mantendo viva a tradição.

     Foto: H.Hmoderato - wikimedia commons
  • <p>No cotidiano, os quimonos acompanharam momentos simples e marcantes. Tornaram-se parte da vida diária, revelando como tradição e adaptação caminham juntas na experiência da imigração. Entre estes, o quimono também foi usado no dia a dia em uma prática que mostra como tradição e rotina se entrelaçam, reforçando identidade mesmo em terras distantes.</p>

    No cotidiano, os quimonos acompanharam momentos simples e marcantes. Tornaram-se parte da vida diária, revelando como tradição e adaptação caminham juntas na experiência da imigração. Entre estes, o quimono também foi usado no dia a dia em uma prática que mostra como tradição e rotina se entrelaçam, reforçando identidade mesmo em terras distantes.

     Foto: DANIEL JULIE wikimedia commons
  • <p>Com o tempo, os quimonos ganharam novas interpretações. Designers contemporâneos reinterpretam a peça, mostrando que tradição pode dialogar com inovação sem perder sua essência. A renovação acompanha a modernidade: tecidos novos e adaptações mostram como tradição e inovação podem coexistir em harmonia.</p>

    Com o tempo, os quimonos ganharam novas interpretações. Designers contemporâneos reinterpretam a peça, mostrando que tradição pode dialogar com inovação sem perder sua essência. A renovação acompanha a modernidade: tecidos novos e adaptações mostram como tradição e inovação podem coexistir em harmonia.

     Foto: ARA Laboratories - wikimedia commons
  • <p>A arte de vestir o quimono, kitsuke, exige técnica e sensibilidade. Cada dobra e amarração carrega significado, transformando o ato de vestir em ritual.</p>

    A arte de vestir o quimono, kitsuke, exige técnica e sensibilidade. Cada dobra e amarração carrega significado, transformando o ato de vestir em ritual.

     Foto: jetsun wikimedia commons
  • <p>Já o tomesode, quimono formal destinado a mulheres casadas, exemplifica como status social se traduz em vestimenta. Seus detalhes reforçam a importância da tradição secular.</p>

    Já o tomesode, quimono formal destinado a mulheres casadas, exemplifica como status social se traduz em vestimenta. Seus detalhes reforçam a importância da tradição secular.

     Foto: Japanexperterna.se wikimedia commons
  • <p>No tocante às cores dos quimonos, estas carregam, por sua vez, significados profundos. Vermelho pode simbolizar felicidade, enquanto azul remete à serenidade. Dessa forma, cada tonalidade comunica sentimentos e intenções.</p>

    No tocante às cores dos quimonos, estas carregam, por sua vez, significados profundos. Vermelho pode simbolizar felicidade, enquanto azul remete à serenidade. Dessa forma, cada tonalidade comunica sentimentos e intenções.

     Foto: musumemiyuki wikimedia commons
  • <p>No contexto brasileiro, o quimono tornou-se símbolo da presença japonesa. Ele aparece em festas, exposições e celebrações, reafirmando a contribuição cultural dos imigrantes para a diversidade nacional.</p>

    No contexto brasileiro, o quimono tornou-se símbolo da presença japonesa. Ele aparece em festas, exposições e celebrações, reafirmando a contribuição cultural dos imigrantes para a diversidade nacional.

     Foto: Pixabay
  • <p>Assim, o quimono passa longe de se limitar a uma indumentária: ele é memória, arte e identidade. Ao entrelaçar passado e presente, continua a tecer histórias que unem Japão e Brasil, celebrando a riqueza da tradição.</p>

    Assim, o quimono passa longe de se limitar a uma indumentária: ele é memória, arte e identidade. Ao entrelaçar passado e presente, continua a tecer histórias que unem Japão e Brasil, celebrando a riqueza da tradição.

     Foto: Ardour art - wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay