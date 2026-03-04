Fundado no século 18, município do interior de Goiás é eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo
-
Booking.com.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/19-Pirenopolis.jpg?20260304101959" width="1114" height="626">
Trata-se de Pirenópolis, eleito o 6º destino mais acolhedor do planeta de um ranking global divulgado pela Booking.com.Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
-
A lista, chamada de Traveller Review Awards 2026, foi elaborada com base em mais de 370 milhões avaliações de viajantes de vários países.Foto: American Green Travel/Unsplash
-
Segundo a plataforma, quase metade dos viajantes (45%) escolhe seu destino com base na simpatia dos moradores.Foto: Mircea Iancu/Pixabay
-
Pirenópolis é uma das cidades históricas mais charmosas do interior goiano, localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09_-Pirenopolis.jpg?20260304101959" width="1114" height="626">
Pirenópolis é uma das cidades históricas mais charmosas do interior goiano, localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia.Foto: Nevinho/Wikimédia Commons
-
-
Conhecida carinhosamente como “Piri”, a cidade goiana é um dos principais polos turísticos do Centro-Oeste.Foto: Eliane de Castro/Wikimédia Commons
-
Fundada em 1727 durante o ciclo do ouro, a então chamada Meia Ponte surgiu como um importante arraial minerador.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Com o declínio da mineração, a cidade preservou seu traçado colonial, o que hoje constitui um dos seus maiores atrativos turísticos.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
O centro histórico é marcado por ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais cartões-postais locais.Foto: Reprodução do Flickr Wagner T. Cassi
-
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o conjunto arquitetônico mantém viva a atmosfera do Brasil colonial.Foto: Reprodução do Flickr João Antonio
-
Além do patrimônio histórico, Pirenópolis também se destaca pela natureza exuberante. O município é cercado por dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, como a do Abade e a do Lázaro.Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
-
-
Situada na região da Serra dos Pireneus, a cidade é cercada por trilhas e formações rochosas típicas do Cerrado.Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
-
O Parque Estadual da Serra dos Pireneus é um dos pontos mais procurados por quem busca ecoturismo, oferecendo mirantes e paisagens exuberantes da região.Foto: Reprodução do Youtube canal Rolê Família
-
A cultura local Ã© outro ponto forte. As Cavalhadas, realizadas durante a Festa do Divino EspÃrito Santo, sÃ£o uma das tradiÃ§Ãµes mais conhecidas.Foto: Rossyni Gomes PompÃªo de Pina/WikimÃ©dia Commons
-
-
É nela que ocorrem as famosas encenações teatrais da luta entre mouros e cristãos. O evento atrai turistas de diversas partes do Brasil.Foto: Rossyni Gomes Pompêo de Pina/Wikimédia Commons
-
Com cerca de 25 mil moradores, o município completou 298 anos em outubro de 2025.Foto: Reprodução do Youtube canal Rolê Família
-
A colocação de Pirenópolis prova que a idade só aprimorou sua capacidade de encantar quem passa por seus casarões coloridos.Foto: Reprodução do Flickr Cris Romeiro
-