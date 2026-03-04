Assine
Fundado no século 18, município do interior de Goiás é eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo

    Trata-se de Pirenópolis, eleito o 6º destino mais acolhedor do planeta de um ranking global divulgado pela Booking.com. 

     Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
    A lista, chamada de Traveller Review Awards 2026, foi elaborada com base em mais de 370 milhões avaliações de viajantes de vários países.

     Foto: American Green Travel/Unsplash
    Segundo a plataforma, quase metade dos viajantes (45%) escolhe seu destino com base na simpatia dos moradores.

     Foto: Mircea Iancu/Pixabay
    Pirenópolis é uma das cidades históricas mais charmosas do interior goiano, localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília e 120 quilômetros de Goiânia.

     Foto: Nevinho/Wikimédia Commons
    Conhecida carinhosamente como “Piri”, a cidade goiana é um dos principais polos turísticos do Centro-Oeste.

     Foto: Eliane de Castro/Wikimédia Commons
    Fundada em 1727 durante o ciclo do ouro, a então chamada Meia Ponte surgiu como um importante arraial minerador.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Com o declínio da mineração, a cidade preservou seu traçado colonial, o que hoje constitui um dos seus maiores atrativos turísticos.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    O centro histórico é marcado por ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais cartões-postais locais.

     Foto: Reprodução do Flickr Wagner T. Cassi
    Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o conjunto arquitetônico mantém viva a atmosfera do Brasil colonial.

     Foto: Reprodução do Flickr João Antonio
    Além do patrimônio histórico, Pirenópolis também se destaca pela natureza exuberante. O município é cercado por dezenas de cachoeiras de águas cristalinas, como a do Abade e a do Lázaro.

     Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
    Situada na região da Serra dos Pireneus, a cidade é cercada por trilhas e formações rochosas típicas do Cerrado.

     Foto: reprodução do Youtube canal Rolê Família
    O Parque Estadual da Serra dos Pireneus é um dos pontos mais procurados por quem busca ecoturismo, oferecendo mirantes e paisagens exuberantes da região.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Rolê Família
    É nela que ocorrem as famosas encenações teatrais da luta entre mouros e cristãos. O evento atrai turistas de diversas partes do Brasil.

     Foto: Rossyni Gomes Pompêo de Pina/Wikimédia Commons
    Com cerca de 25 mil moradores, o município completou 298 anos em outubro de 2025.

     Foto: Reprodução do Youtube canal Rolê Família
    A colocação de Pirenópolis prova que a idade só aprimorou sua capacidade de encantar quem passa por seus casarões coloridos.

     Foto: Reprodução do Flickr Cris Romeiro
