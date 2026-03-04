Ator Mário gomes vira presidente de honra de novo partido no Rio
A própria sigla, através das redes sociais, fez o anúncio. Mário Gomes, vestido com camisa do Direita Brasil, fez um breve discurso onde apresenta uma importante pauta do partido – pedido que as Forças Armadas assumam a segurança do Rio.Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil
“Ninguém aguenta mais tanta violência”, disse ele. Ainda não há, porém, confirmação sobre a candidatura do ator. Mario, aliás, tentou se eleger pelo Republicanos como deputado estadual, em 2022, e como vereador, em 2024 – ambas sem sucesso.Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil
Em 16/09 de 2024, Mário Gomes publicou um vídeo nas redes sociais após ter sido despejado da mansão onde residia no Joá, Zona Oeste do Rio. “Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”, disse o ator.Foto: reprodução/instagram
“Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, declarou, em entrevista ao jornal Extra.Foto: reprodução/record tv
O artista vivia no local desde 2002, junto com sua esposa e dois filhos, em um condomínio fechado próximo à praia da Joatinga (foto).Foto: wikimedia commons VinnyWiki
Segundo o jornal Extra, o imóvel foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas relacionadas a uma confecção de costuras que o ator possuía no Paraná, nos anos 2000.Foto: reprodução/redes sociais
Ainda segundo informações do jornal, o imóvel, que tem vista para o mar, foi avaliado em mais de R$ 20 milhões, mas acabou sendo arrematado em leilão por R$ 720 mil.Foto: reprodução/airbnb
Nas redes sociais, ele pede para que seus seguidores peçam ajuda marcando perfis de políticos como Pablo Marçal, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro.Foto: reprodução/instagram
O ator já tinha virado notícia em março de 2017 quando chamou atenção ao ser visto vendendo hambúrguer e batata frita em uma praia no Rio. Nas décadas de 1970 e 1980, o ator chegou a ser um dos maiores galãs das novelas da TV Globo.Foto: divulgação/tv globo
Sua estreia na TV foi em 1970, na telenovela “A Mansão dos Vampiros”, da extinta TV Excelsior. Em 1972, seguiu para a TV Globo, onde começou com papéis menores em novelas como “Bicho do Mato” e “A Patota”.Foto: reprodução/tv globo
Seu grande destaque veio com “Gabriela” (1975), na qual interpreta Roberto Leal e “Duas Vidas” (1976), na qual contracena ao lado de Betty Faria, com quem viveu um romance na época.Foto: divulgação/tv globo
Em março daquele ano, o ator foi alvo de uma polêmica quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria alegando que ele havia sido internado com uma cenoura presa no corpo.Foto: reprodução/instagram
O ator entrou com um processo contra o jornal, afirmando que a história era falsa e havia sido criada por vingança, mas o fato é que a notícia acabou afetando negativamente sua carreira.Foto: divulgação/tv record
Em 1984, Luís Carlos Travatti (Luca) em “Vereda Tropical”. Outras novelas importantes que Mário Gomes trabalhou foram: “Olho por Olho” (1988); “Rainha da Sucata” (1990); “Quatro por Quatro” (1995); “Uga Uga” (2000); e “A Favorita” (2008).Foto: divulgação/tv globo
Ele também fez várias participações especiais, como em “Sai de Baixo” (1997), “Você Decide” (1998) e “Caça Talentos” (1998).Foto: divulgação
Em 2013, o ator precisou realizar um tratamento para tratar um diagnóstico de câncer na próstata. Em 2020, ele teve que fazer uma cirurgia para conter a doença.Foto: reprodução/tv globo
