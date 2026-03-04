Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Ator Mário gomes vira presidente de honra de novo partido no Rio

RF
Redação Flipar
  • <p>A própria sigla, através das redes sociais, fez o anúncio. Mário Gomes, vestido com camisa do Direita Brasil, fez um breve discurso onde apresenta uma importante pauta do partido – pedido que as Forças Armadas assumam a segurança do Rio.</p>

    A própria sigla, através das redes sociais, fez o anúncio. Mário Gomes, vestido com camisa do Direita Brasil, fez um breve discurso onde apresenta uma importante pauta do partido – pedido que as Forças Armadas assumam a segurança do Rio.

     Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil
  • <p>“Ninguém aguenta mais tanta violência”, disse ele. Ainda não há, porém, confirmação sobre a candidatura do ator. Mario, aliás, tentou se eleger pelo Republicanos como deputado estadual, em 2022, e como vereador, em 2024 – ambas sem sucesso.</p>

    “Ninguém aguenta mais tanta violência”, disse ele. Ainda não há, porém, confirmação sobre a candidatura do ator. Mario, aliás, tentou se eleger pelo Republicanos como deputado estadual, em 2022, e como vereador, em 2024 – ambas sem sucesso.

     Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@partidodireitabrasil
  • <p>Em 16/09 de 2024, Mário Gomes publicou um vídeo nas redes sociais após ter sido despejado da mansão onde residia no Joá, Zona Oeste do Rio. “Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”, disse o ator.</p>

    Em 16/09 de 2024, Mário Gomes publicou um vídeo nas redes sociais após ter sido despejado da mansão onde residia no Joá, Zona Oeste do Rio. “Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo”, disse o ator.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>“Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, declarou, em entrevista ao jornal Extra.</p>

    “Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, declarou, em entrevista ao jornal Extra.

     Foto: reprodução/record tv
  • <p>O artista vivia no local desde 2002, junto com sua esposa e dois filhos, em um condomínio fechado próximo à praia da Joatinga (foto).</p>

    O artista vivia no local desde 2002, junto com sua esposa e dois filhos, em um condomínio fechado próximo à praia da Joatinga (foto).

     Foto: wikimedia commons VinnyWiki
  • <p>Segundo o jornal Extra, o imóvel foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas relacionadas a uma confecção de costuras que o ator possuía no Paraná, nos anos 2000.</p>

    Segundo o jornal Extra, o imóvel foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas relacionadas a uma confecção de costuras que o ator possuía no Paraná, nos anos 2000.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>Ainda segundo informações do jornal, o imóvel, que tem vista para o mar, foi avaliado em mais de R$ 20 milhões, mas acabou sendo arrematado em leilão por R$ 720 mil.</p>

    Ainda segundo informações do jornal, o imóvel, que tem vista para o mar, foi avaliado em mais de R$ 20 milhões, mas acabou sendo arrematado em leilão por R$ 720 mil.

     Foto: reprodução/airbnb
  • <p>Nas redes sociais, ele pede para que seus seguidores peçam ajuda marcando perfis de políticos como Pablo Marçal, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro.</p>

    Nas redes sociais, ele pede para que seus seguidores peçam ajuda marcando perfis de políticos como Pablo Marçal, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>O ator já tinha virado notícia em março de 2017 quando chamou atenção ao ser visto vendendo hambúrguer e batata frita em uma praia no Rio. Nas décadas de 1970 e 1980, o ator chegou a ser um dos maiores galãs das novelas da TV Globo.</p>

    O ator já tinha virado notícia em março de 2017 quando chamou atenção ao ser visto vendendo hambúrguer e batata frita em uma praia no Rio. Nas décadas de 1970 e 1980, o ator chegou a ser um dos maiores galãs das novelas da TV Globo.

     Foto: divulgação/tv globo
  • <p>Sua estreia na TV foi em 1970, na telenovela “A Mansão dos Vampiros”, da extinta TV Excelsior. Em 1972, seguiu para a TV Globo, onde começou com papéis menores em novelas como “Bicho do Mato” e “A Patota”.</p>

    Sua estreia na TV foi em 1970, na telenovela “A Mansão dos Vampiros”, da extinta TV Excelsior. Em 1972, seguiu para a TV Globo, onde começou com papéis menores em novelas como “Bicho do Mato” e “A Patota”.

     Foto: reprodução/tv globo
  • <p>Seu grande destaque veio com “Gabriela” (1975), na qual interpreta Roberto Leal e “Duas Vidas” (1976), na qual contracena ao lado de Betty Faria, com quem viveu um romance na época.</p>

    Seu grande destaque veio com “Gabriela” (1975), na qual interpreta Roberto Leal e “Duas Vidas” (1976), na qual contracena ao lado de Betty Faria, com quem viveu um romance na época.

     Foto: divulgação/tv globo
  • <p>Em março daquele ano, o ator foi alvo de uma polêmica quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria alegando que ele havia sido internado com uma cenoura presa no corpo.</p>

    Em março daquele ano, o ator foi alvo de uma polêmica quando um jornal sensacionalista publicou uma matéria alegando que ele havia sido internado com uma cenoura presa no corpo.

     Foto: reprodução/instagram
  • <p>O ator entrou com um processo contra o jornal, afirmando que a história era falsa e havia sido criada por vingança, mas o fato é que a notícia acabou afetando negativamente sua carreira.</p>

    O ator entrou com um processo contra o jornal, afirmando que a história era falsa e havia sido criada por vingança, mas o fato é que a notícia acabou afetando negativamente sua carreira.

     Foto: divulgação/tv record
  • <p>Em 1984, Luís Carlos Travatti (Luca) em “Vereda Tropical”. Outras novelas importantes que Mário Gomes trabalhou foram: “Olho por Olho” (1988); “Rainha da Sucata” (1990); “Quatro por Quatro” (1995); “Uga Uga” (2000); e “A Favorita” (2008).</p>

    Em 1984, Luís Carlos Travatti (Luca) em “Vereda Tropical”. Outras novelas importantes que Mário Gomes trabalhou foram: “Olho por Olho” (1988); “Rainha da Sucata” (1990); “Quatro por Quatro” (1995); “Uga Uga” (2000); e “A Favorita” (2008).

     Foto: divulgação/tv globo
  • <p>Ele também fez várias participações especiais, como em “Sai de Baixo” (1997), “Você Decide” (1998) e “Caça Talentos” (1998).</p>

    Ele também fez várias participações especiais, como em “Sai de Baixo” (1997), “Você Decide” (1998) e “Caça Talentos” (1998).

     Foto: divulgação
  • <p>Em 2013, o ator precisou realizar um tratamento para tratar um diagnóstico de câncer na próstata. Em 2020, ele teve que fazer uma cirurgia para conter a doença.</p>

    Em 2013, o ator precisou realizar um tratamento para tratar um diagnóstico de câncer na próstata. Em 2020, ele teve que fazer uma cirurgia para conter a doença.

     Foto: reprodução/tv globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay