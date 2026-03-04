Exuberância natural: os rios mais longos do Brasil
10º – Rio Juruá – É uma via fluvial que nasce no Peru e deságua no rio Solimões. Assim, banha o Acre e o Amazonas, sendo essencial para o transporte, como rota hidroviária, já que há poucas rodovias pelo seu curso. Sua extensão é de 2.410 km.Foto: amazonastur.am.gov.br
No idioma tupi, Juruá significa ‘boca alta, aberta’. O rio abastece municípios importantes como Cruzeiro do Sul, principal polo turístico e econômico do interior do Acre, além de Eirunupé, no Amazonas, relevante culturalmente pelo turismo e cerimônias como ‘A Festa do Açaí’.Foto: Kmusser - Wikimédia Commons
9º – Rio Paraguai – Sua nascente fica na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, mas não se limita apenas ao Brasil. O curso de água também transita pela Argentina, Bolívia e Paraguai até desembocar no rio Paraná, do qual é o principal afluente. Seu comprimento é de 2.549 km.Foto: Simone Bernardes - wikimedia commons
Seu nome é derivado da língua guarani e denota ‘rio dos paraguás’, uma espécie de ave que inclui os papagaios. Trata-se do primordial trajeto fluvial no Paraguai, tanto que banha a capital Assunção. Em grande parte, é navegável e possui contato com o Pantanal.Foto: Grumpyprincess - wikimedia commons
8º – Rio Japurá – Oriundo da Colômbia é conhecido no país também como Caquetá. Penetra no território brasileiro pelo estado do Amazonas, inclusive é um afluente do rio Solimões. Tem 2.615 km.Foto: Ingeyucuna - Wikimédia Commons
7º – Rio Araguaia – É um curso de água que tem sua nascente na Serra do Caiapó, na cidade de Mineiros, perto do Parque Nacional das Emas, em Goiás. Também passa por Mato Grosso, Pará e Tocantins. São 2.627 km de comprimento.Foto: Cleomar Nascimento - Flickr
A pesca esportiva é uma prática frequente no rio, mas que está ameaçada pela poluição. Entre junho e agosto, no período da seca, a região se torna bastante procurada por pessoas de diversas partes do país para camping.Foto: Marcelo Alcantara - Flickr
6º – Rio Tocantins – O rio nasce em Goiás e passa por Maranhão, Pará e Tocantins. Ao lado do rio Amazonas, deságua perto da cidade de Belém, no Pará. Com 2.699 km de extensão, é o segundo maior curso de água totalmente brasileiro.Foto: Imagem Free de Samuel Lima samucajor por Pixabay
No período das cheias, seu trajeto navegável é de 2.000 km, entre Pará e Tocantins. Graças à sua potênci, tem sete usinas hidrelétricas em seu percurso. Tocantins é originário da língua tupi, e significa ‘bico de papagaio’.Foto: Kmusser - Wikimédia Commons
5º – Rio São Francisco – Um dos cursos de água mais conhecidos do Brasil. Tanto que é uma das principais fontes de irrigação da região semiárida. Os seus 3.180 km de comprimento percorrem os estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.Foto: Cleferson Comarela / Wikimedia Commons
O ‘Velho Chico’, como é apelidado, desemboca no Oceano Atlântico e é economicamente crucial para alguns municípios como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, que praticam a agricultura irrigada graças a ele. Esses lugares são os maiores produtores de frutas tropicais do país.Foto: Karl Musser / Wikimedia Commons
4º – Rio Purus – Sua nascente está localizada nas colinas do Arco Fitzcarrald, no Peru, e o rio entra no território brasileiro pelo Acre e Amazonas. Ele também é um dos grandes afluentes do rio Solimões. Tem 3.218 km e se destaca pela grande variedade de espécies e intensa produtividade.Foto: Gleilson Miranda / Governo do Acre - Wikimédia Commons
Aliás, tal condição atrai fortemente o interesse para a pesca, agricultura familiar, exploração madeireira e caça, o que exige intensa vigilância. A propósito, cerca de 40% do desembarque pesqueiro de Manaus são oriunds do Purus.Foto: Mapa - Kmusser - Wikimédia Commons
3º – Rio Madeira – O curso de água nasce na parte boliviana da Cordilheira dos Andes e depois desce para o Brasil, percorrendo o Amazonas e Rondônia. É um dos principais afluentes do rio Amazonas. Tem 3.315 km.Foto: Hebrew Wikipedia
Este rio de planície foi nomeado como ‘Madeira’ porque seu nível varia de profundidade. Na época das chuvas, o seu volume sobe e provoca fortes enchentes em áreas de florestas. Assim, com a ação da erosão, pedaços de madeira caem no rio.Foto: Kmusser - Wikimédia Commons
2º – Rio Paraná – Via fluvial que surge da convergência de dois rios: Grande e Paranaíba. Com seus 3.942 km de extensão, percorre o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Também delimita a fronteira da Argentina com o Paraguai e do Brasil com o Paraguai.Foto: Commons Wikimedia
O rio é fundamental economicamente, principalmente para os pescadores que vivem sob suas margens e têm nele o seu sustento diário. Possui barragens hidrelétricas durante seu percurso, mas é em grande parte navegável, sendo ponto de ligação para cidades do interior da Argentina e do Paraguai.Foto: isaque_s_almeida - Flickr
1º – Rio Amazonas – Maior curso de água do território brasileiro e segundo do mundo, com 6.937 km de comprimento. Sua nascente está situada na parte peruana da Cordilheira dos Andes e o rio desemboca no Oceano Atlântico.Foto: Claudia Torres - Flickr
O Amazonas tem uma rica biodiversidade de animais, sendo mais de 2.100 espécies de peixes, com várias descobertas a cada ano. Por sinal, é uma essencial via de transportes, abrigando seis portos: Manaus, Santana, Santarém e Tabatinga, no Brasil; Letícia, na Colômbia, e Iquitos, no Peru.Foto: Mario Nakano - Flickr
