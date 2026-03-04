Creme de ricota, cream cheese ou requeijão, qual é mais saudável? Entenda as diferenças
Embora pareçam semelhantes na textura e no uso culinário, esses produtos têm origens, processos de fabricação, composições e sabores distintos.
A partir dessa massa, o produto pode receber a adição de ingredientes como creme de leite, manteiga ou gordura anidra de leite, o que influencia sua textura e sabor.
O termo "cremoso" é uma garantia de pureza e padrão. É o tipo mais comum vendido em copos de vidro ou plástico.
Tem origem nos Estados Unidos, com uso difundido na culinária internacional. É mais firme que o requeijão cremoso.
Os usos mais comuns do cream cheese podem ser em base de cheesecakes, coberturas, patês, culinária japonesa (sushis), além de pães.
Creme de ricota: Feito a partir da ricota batida com soro ou creme de leite; é mais leve e geralmente tem menos gordura que o requeijão, mantendo boa quantidade de proteínas.
Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura.
Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra.