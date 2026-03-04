Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Creme de ricota, cream cheese ou requeijão, qual é mais saudável? Entenda as diferenças

RF
Redação Flipar
  • <p>Embora pareçam semelhantes na textura e no uso culinário, esses produtos têm origens, processos de fabricação, composições e sabores distintos.</p>

    Embora pareçam semelhantes na textura e no uso culinário, esses produtos têm origens, processos de fabricação, composições e sabores distintos.

     Foto: Freepik/pvproductions
  • <p>A partir dessa massa, o produto pode receber a adição de ingredientes como creme de leite, manteiga ou gordura anidra de leite, o que influencia sua textura e sabor.</p>

    A partir dessa massa, o produto pode receber a adição de ingredientes como creme de leite, manteiga ou gordura anidra de leite, o que influencia sua textura e sabor.

     Foto: Wikimedia Commons/8w9d
  • <p>O termo “cremoso” é uma garantia de pureza e padrão. É o tipo mais comum vendido em copos de vidro ou plástico.</p>

    O termo “cremoso” é uma garantia de pureza e padrão. É o tipo mais comum vendido em copos de vidro ou plástico.

     Foto: Freepik/pch.vector
  • <p>Tem origem nos Estados Unidos, com uso difundido na culinária internacional. É mais firme que o requeijão cremoso.</p>

    Tem origem nos Estados Unidos, com uso difundido na culinária internacional. É mais firme que o requeijão cremoso.

     Foto: Wikimedia Commons/Mx. Granger
  • <p>Os usos mais comuns do cream cheese podem ser em base de cheesecakes, coberturas, patês, culinária japonesa (sushis), além de pães.</p>

    Os usos mais comuns do cream cheese podem ser em base de cheesecakes, coberturas, patês, culinária japonesa (sushis), além de pães.

     Foto: Freepik/cookie_studio
  • <p>Creme de ricota: Feito a partir da ricota batida com soro ou creme de leite; é mais leve e geralmente tem menos gordura que o requeijão, mantendo boa quantidade de proteínas.</p>

    Creme de ricota: Feito a partir da ricota batida com soro ou creme de leite; é mais leve e geralmente tem menos gordura que o requeijão, mantendo boa quantidade de proteínas.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura.</p>

    Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura.

     Foto: ????? ???????/Pixabay
  • <p>Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra.</p>

    Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra.

     Foto: Enotovyj/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay