Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Carta de pesquisadores pede fim do abate de jumentos no país

RF
Redação Flipar
  • <p>Especialistas de instituições como Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e Universidade Federal da Bahia divulgaram carta aberta contra a medida do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O documento faz um alerta.</p>

    Especialistas de instituições como Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e Universidade Federal da Bahia divulgaram carta aberta contra a medida do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O documento faz um alerta.

     Foto: agriculturasp - wikimedia commons
  • <p>A queda drástica da população de jumentos no país. Dados citados de FAO, IBGE e Agrostat indicam redução de 94 por cento entre 1996 e 2024. Em 1996, eram 1,37 milhão de animais. Hoje, são 78 mil.</p>

    A queda drástica da população de jumentos no país. Dados citados de FAO, IBGE e Agrostat indicam redução de 94 por cento entre 1996 e 2024. Em 1996, eram 1,37 milhão de animais. Hoje, são 78 mil.

     Foto: Mätes II. - wikimedia commons
  • <p>A queda está associada principalmente à exportação de peles para a China, usadas na produção do ejiao (derivado do couro). O jumento, aliás, já não existe mais em certas partes da África e está em risco de extinção em vários países.</p>

    A queda está associada principalmente à exportação de peles para a China, usadas na produção do ejiao (derivado do couro). O jumento, aliás, já não existe mais em certas partes da África e está em risco de extinção em vários países.

     Foto: agriculturasp - wikimedia commons
  • <p>Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate. Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.</p>

    Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate. Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.

     Foto: Adrian Pingstone wikimedia commons
  • <p>A drástica redução no número de animais encareceu na hora da compra. Quem precisava de um jumento pagava até R$ 150. Mas hoje precisa de R$ 500 .</p>

    A drástica redução no número de animais encareceu na hora da compra. Quem precisava de um jumento pagava até R$ 150. Mas hoje precisa de R$ 500 .

     Foto: Nevit Dilmen wikimedia commons
  • <p>A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.</p>

    A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.

     Foto: Pixabay
  • <p>Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.</p>

    Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.

     Foto: Rolfmueller - wikimedia commons
  • <p>Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.</p>

    Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.

     Foto: Deadkid dk wikimedia commons
  • <p>Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.</p>

    Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.

     Foto: Fumikas Sagisavas - wikimedia commons
  • <p>Existem, aliás, diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Para finalizar a galeria, vejamos algumas peculiaridades.</p>

    Existem, aliás, diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Para finalizar a galeria, vejamos algumas peculiaridades.

     Foto: Paolo Neo wikimedia commons
  • <p>Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.</p>

    Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.

     Foto: Cavalo, animal - Imagem de Alexa por Pixabay
  • <p>Jumento: Também chamado de jegue, é da espécie Equus africanus asinus. Tem orelhas longas, corpo mais compacto e é adaptado a terrenos áridos; ancestral direto do burro.</p>

    Jumento: Também chamado de jegue, é da espécie Equus africanus asinus. Tem orelhas longas, corpo mais compacto e é adaptado a terrenos áridos; ancestral direto do burro.

     Foto: Nevit Dilmen wikimedia commons
  • <p>Burro: É o filho de jumento com égua. É estéril, como quase todos os híbridos, e reúne força e resistência; usado para carga e trabalho rural.</p>

    Burro: É o filho de jumento com égua. É estéril, como quase todos os híbridos, e reúne força e resistência; usado para carga e trabalho rural.

     Foto: Tomás Del Coro wikimedia commons
  • <p>Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.</p>

    Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.

     Foto: Sogospelman wikimedia commons
  • <p>Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia “Shrek” não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento…</p>

    Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia “Shrek” não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento…

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay