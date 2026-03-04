Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Mylena Ciribelli volta ao rádio para cobrir a Copa do Mundo de 2026

RF
Redação Flipar
  • <p>Segundo o portal “TV Pop”, a profissional terá papel central no projeto dedicado ao Mundial, com boletins diários e participações em programas fixos da emissora. O torneio será disputado entre junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.</p>

    Segundo o portal “TV Pop”, a profissional terá papel central no projeto dedicado ao Mundial, com boletins diários e participações em programas fixos da emissora. O torneio será disputado entre junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

     Foto:
  • <p>Com longa trajetória no jornalismo esportivo, Mylena acumula cobertura de oito Copas do Mundo e 11 edições dos Jogos Olímpicos. A ida para a Massa FM também representa seu retorno ao rádio em um grande evento internacional.</p>

    Com longa trajetória no jornalismo esportivo, Mylena acumula cobertura de oito Copas do Mundo e 11 edições dos Jogos Olímpicos. A ida para a Massa FM também representa seu retorno ao rádio em um grande evento internacional.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Mylena, uma das principais referências femininas no jornalismo esportivo, concedeu entrevista recentemente à Coluna Andrei Lara e refletiu sobre sua trajetória e os desafios enfrentados na profissão.</p>

    Mylena, uma das principais referências femininas no jornalismo esportivo, concedeu entrevista recentemente à Coluna Andrei Lara e refletiu sobre sua trajetória e os desafios enfrentados na profissão.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Atualmente, vive uma fase de equilíbrio pessoal e profissional, marcada por leveza e maior envolvimento com a música. A jornalista afirma reconhecer a importância de manter a harmonia entre carreira e vida pessoal.</p>

    Atualmente, vive uma fase de equilíbrio pessoal e profissional, marcada por leveza e maior envolvimento com a música. A jornalista afirma reconhecer a importância de manter a harmonia entre carreira e vida pessoal.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Na vida pessoal, ela vive um relacionamento discreto com o jornalista Cosme Rímoli, assumido publicamente em 2025. Eles se conheceram na Record e mantiveram uma amizade por anos antes de iniciar o namoro em 2023.</p>

    Na vida pessoal, ela vive um relacionamento discreto com o jornalista Cosme Rímoli, assumido publicamente em 2025. Eles se conheceram na Record e mantiveram uma amizade por anos antes de iniciar o namoro em 2023.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Além disso, recordou os momentos difíceis da carreira e contou que enfrentou resistência e tentativas de sabotagem, mas transformou cada obstáculo em motivação para crescer.</p>

    Além disso, recordou os momentos difíceis da carreira e contou que enfrentou resistência e tentativas de sabotagem, mas transformou cada obstáculo em motivação para crescer.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Mylena diz que jamais permitiu que as dificuldades a paralisassem e acredita que cada desafio fortaleceu sua determinação.</p>

    Mylena diz que jamais permitiu que as dificuldades a paralisassem e acredita que cada desafio fortaleceu sua determinação.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>“Nem todo mundo torceu por mim, e algumas pessoas realmente tentaram me prejudicar. Mas cada obstáculo serviu como impulso. Nunca deixei que nada me paralisasse”, declarou.</p>

    “Nem todo mundo torceu por mim, e algumas pessoas realmente tentaram me prejudicar. Mas cada obstáculo serviu como impulso. Nunca deixei que nada me paralisasse”, declarou.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>A jornalista destacou que sua trajetória é marcada por conquistas expressivas, entre elas coberturas históricas, reconhecimento do público e respeito consolidado ao longo das décadas.</p>

    A jornalista destacou que sua trajetória é marcada por conquistas expressivas, entre elas coberturas históricas, reconhecimento do público e respeito consolidado ao longo das décadas.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Com credibilidade, construiu carreira sólida em emissoras como Rede Manchete, TV Globo e RecordTV. Sua presença no esporte televisivo representou um marco para as mulheres na comunicação esportiva.</p>

    Com credibilidade, construiu carreira sólida em emissoras como Rede Manchete, TV Globo e RecordTV. Sua presença no esporte televisivo representou um marco para as mulheres na comunicação esportiva.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Nascida em 6 de novembro de 1967, em Niterói, no Rio de Janeiro, Mylena iniciou a carreira em 1983 como locutora na rádio Fluminense FM, onde permaneceu até 1987.</p>

    Nascida em 6 de novembro de 1967, em Niterói, no Rio de Janeiro, Mylena iniciou a carreira em 1983 como locutora na rádio Fluminense FM, onde permaneceu até 1987.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
  • <p>Em 1985, foi contratada pela Rede Manchete e apresentou o programa “Som Maior” e outros especiais, nos quais entrevistou artistas nacionais e internacionais.</p>

    Em 1985, foi contratada pela Rede Manchete e apresentou o programa “Som Maior” e outros especiais, nos quais entrevistou artistas nacionais e internacionais.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Em 1988, passou a integrar a equipe esportiva da Manchete, atuou em boletins olímpicos, coberturas de Fórmula 1 e apresentou o “Manchete Esportiva”.</p>

    Em 1988, passou a integrar a equipe esportiva da Manchete, atuou em boletins olímpicos, coberturas de Fórmula 1 e apresentou o “Manchete Esportiva”.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Três anos depois, em 1991, ingressou na TV Globo, onde apresentou os programas “Esporte Espetacular” e “Globo Esporte”, além de contribuir com blocos esportivos de telejornais da emissora.</p>

    Três anos depois, em 1991, ingressou na TV Globo, onde apresentou os programas “Esporte Espetacular” e “Globo Esporte”, além de contribuir com blocos esportivos de telejornais da emissora.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Durante sua trajetória na Globo, cobriu onze edições dos Jogos Olímpicos (nove de verão e duas de inverno) e oito Copas do Mundo.</p>

    Durante sua trajetória na Globo, cobriu onze edições dos Jogos Olímpicos (nove de verão e duas de inverno) e oito Copas do Mundo.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Em maio de 2009, foi para a Record, onde apresentou o “Esporte Fantástico” e participou de diferentes programas esportivos e jornalísticos. Após quatorze anos de contrato, deixou a emissora em dezembro de 2023.</p>

    Em maio de 2009, foi para a Record, onde apresentou o “Esporte Fantástico” e participou de diferentes programas esportivos e jornalísticos. Após quatorze anos de contrato, deixou a emissora em dezembro de 2023.

     Foto: Reprodução Youtube
  • <p>Além de sua atuação na televisão e no rádio, Mylena lançou, em 2020, o canal no YouTube “Mylena a Mil”, em que aborda temas pessoais e esportivos.</p>

    Além de sua atuação na televisão e no rádio, Mylena lançou, em 2020, o canal no YouTube “Mylena a Mil”, em que aborda temas pessoais e esportivos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Uma curiosidade: Mylena costuma afirmar que, se tivesse mais altura, teria seguido carreira no vôlei, pois mede cerca de 1,65 metro.</p>

    Uma curiosidade: Mylena costuma afirmar que, se tivesse mais altura, teria seguido carreira no vôlei, pois mede cerca de 1,65 metro.

     Foto: Reprodução Instagram /@mylenaciribellioficial
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay