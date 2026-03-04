Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz e provoca alerta no mercado de petróleo

O Estreito de Ormuz é uma faixa de mar que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã e Emirados Árabes Unidos, ao sul, o corredor marítimo tem cerca de 50 quilômetros em seu ponto mais estreito, com canais de navegação ainda menores para entrada e saída de navios.