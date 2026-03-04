Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz e provoca alerta no mercado de petróleo
A medida, atribuída ao comandante da Guarda Revolucionária, foi uma resposta à morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, por forças militares de Estados Unidos e Israel.
O Estreito de Ormuz é uma faixa de mar que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã e Emirados Árabes Unidos, ao sul, o corredor marítimo tem cerca de 50 quilômetros em seu ponto mais estreito, com canais de navegação ainda menores para entrada e saída de navios.Foto: Reprodução do Google Maps
Sua posição estratégica o transforma em uma das passagens mais sensíveis do planeta do ponto de vista geopolítico. A importância do Estreito de Ormuz é sobretudo energética e comercial. Por ele transita uma parcela significativa do petróleo exportado por países do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, além do próprio Irã.Foto: Mass Communicatin Specialist 3rd/Wikimédia Commons
Qualquer ameaça de bloqueio provoca imediata instabilidade nos mercados internacionais, eleva o preço do barril e amplia tensões diplomáticas, já que o estreito é considerado vital para o abastecimento energético de economias na Ásia, na Europa e em outras regiões do mundo.Foto: Reprodução do site rsosapientia.com.br/conteudo/noticias/importancia-estrategica-do-estreito-de-ormuz
Em termos geográficos, um estreito é uma faixa natural de água relativamente estreita que conecta dois mares ou oceanos maiores. Ele costuma separar duas porções de terra, como continentes ou ilhas, e funciona como corredor estratégico para navegação, comércio e circulação marítima.Veja a seguir outros estreitos importantes do mundo!
Em termos geográficos, um estreito é uma faixa natural de água relativamente estreita que conecta dois mares ou oceanos maiores. Ele costuma separar duas porções de terra, como continentes ou ilhas, e funciona como corredor estratégico para navegação, comércio e circulação marítima.Veja a seguir outros estreitos importantes do mundo!Foto: Reprodução do site .iniseg.es/actualidad-iniseg
Estreito de Malaca – Uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta, conectando o Oceano Índico ao Mar do Sul da China e ao Pacífico. Ele se localiza entre a Malásia e Indonésia, tendo Singapura em sua extremidade sul.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Estreito de Malaca exige navegação cuidadosa. Por ele passa grande parte do comércio entre a Ásia e a Europa, incluindo petróleo destinado a países como China e Japão. Sua relevância econômica e estratégica faz dele um ponto sensível para o comércio global.Foto: dronepicr/Wikimédia Commons
Estreito de Gibraltar – É a passagem marítima que conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, separando o sul da Europa do norte da África. Ele fica entre a Espanha e Marrocos, tendo em uma de suas extremidades o território britânico de Gibraltar, ligado ao Reino Unido.Foto: NASA
Ao longo da história, o Estreito de Gilbratar foi rota essencial para comércio, migrações e operações militares. Seu controle sempre teve enorme importância geopolítica, especialmente para as potências marítimas europeias.Foto: Reprodução do Flickr Johanna Loock
Estreito de Bósforo – É a passagem natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, conectando, por extensão, ao Mar Mediterrâneo. Ele corta a cidade de Istambul e divide a Turquia entre os continentes europeu e asiático.Foto: Reprodução do Instagram @profgeoonline
Com cerca de 30 quilômetros de extensão e trechos bastante estreitos, o Bósforo é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Por ele passam navios de países banhados pelo Mar Negro, como Rússia e Ucrânia, escoando grãos, petróleo e outras mercadorias. Seu controle é regulado por acordos internacionais, dada sua importância geopolítica e econômica.Foto: Reprodução do Instagram @profgeoonline
O Estreito de Bab el-Mandeb – Conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e, por consequência, ao Oceano Índico, sendo uma das passagens mais estratégicas do comércio global. Ele separa a costa do Iêmen, na Península Arábica, do Djibuti e da Eritreia, no Chifre da África.Foto: Reprodução do X@JavierBlas
Com cerca de 30 quilômetros em seu ponto mais estreito, funciona como corredor essencial para navios que seguem em direção ao Canal de Suez. Por ali transitam petróleo, gás e mercadorias entre a Europa e a Ásia, o que torna a região altamente sensível a conflitos e instabilidades políticas.Foto: Reprodução do Flickr FS Courbet
Estreito de Bering – É a passagem marítima que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Ártico, separando os continentes da Ásia e da América do Norte. Ele fica entre a Rússia, a oeste, e o estado do Alasca, nos Estados Unidos, a leste.Foto: Reprodução do Youtube Canal Iuri Farias
Em seu ponto mais estreito, o Bering tem cerca de 85 quilômetros de largura, e abriga as ilhas Diomedes, que marcam a proximidade entre Rússia e Estados Unidos. Atualmente, tem relevância estratégica crescente devido às rotas do Ártico e às tensões geopolíticas entre Moscou e Washington.Foto: Reprodução do Flickr Bob Briggs
Estreito de Dover – É o trecho mais estreito do Canal da Mancha, ligando o Mar do Norte ao Atlântico. Ele separa a Reino Unido da França, com cerca de 34 quilômetros no ponto mínimo.Foto: NormanEinstein/Wikimédia Commons
O Estreito de Dover é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e abriga o Eurotúnel, conexão ferroviária submarina entre os dois países.Foto: Immanuel Giel /Wikimédia Comm
Estreito da Dinamarca – Liga o Oceano Atlântico Norte ao Mar da Groenlândia, entre a Groenlândia e a Islândia. É conhecido por abrigar uma das maiores cataratas submarinas do mundo, formada por correntes oceânicas frias e densas. Tem relevância climática e estratégica no contexto das rotas do Atlântico Norte.Foto: Reprodução do Flickr Anders Bengtsson
Estreito de Magalhães – É a passagem natural que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico ao sul do continente americano. Ele corta o extremo da Chile e separa o continente da Terra do Fogo, sendo descoberto em 1520 pela expedição de Fernão de Magalhães. Antes do Canal do Panamá, era uma das principais rotas marítimas entre os dois oceanos.Foto: Elizabeth Thompson /Wikimédia Commons
Estreito de Yucatán – Liga o Golfo do México ao Mar do Caribe, entre a México e Cuba. É uma importante via de circulação de correntes marítimas que influenciam o clima da região, além de rota relevante para o transporte marítimo no Caribe.Foto: Divulgação