Irã, o herdeiro da antiga Pérsia: poder, cultura e memória de um império
A comoção global reacende o interesse por uma nação cuja história ultrapassa em muito os conflitos contemporâneos. Antes de se chamar Irã, um nome adotado oficialmente em 1935, o país era conhecido no Ocidente como Pérsia, berço de um dos mais poderosos e sofisticados impérios da Antiguidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/31-A-antiga-Persia.jpg?20260304080943" width="1114" height="626">
A antiga Pérsia ganhou projeção no século 4 a.C., quando Ciro II, conhecido como Ciro, o Grande, fundou o Império Aquemênida após unificar tribos iranianas e derrotar os medos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/07-A-antiga-Persia.jpg?20260304080949" width="1114" height="626">
Sob seu comando, os persas conquistaram vastos territórios que iam da Ásia Central ao Mediterrâneo, incorporando regiões da Mesopotâmia, como a Babilônia, da Anatólia e do Levante Esse período ficou marcado não apenas pelas vitórias militares, mas também por uma política relativamente tolerante para os padrões da época.
O chamado Cilindro de Ciro, artefato descoberto no século 19, é frequentemente citado por historiadores como um dos primeiros registros de medidas de respeito às tradições religiosas e culturais dos povos dominados.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/19-A-antiga-Persia.jpg?20260304080948" width="1114" height="626">
O império atingiu seu auge sob Dario I, que organizou a administração em satrapias, províncias governadas por sátrapas responsáveis pela arrecadação de impostos e manutenção da ordem.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/13-A-antiga-Persia.jpg?20260304080948" width="1114" height="626">
Dario investiu em infraestrutura, construindo estradas que ligavam diferentes partes do território e facilitaram tanto o comércio quanto o controle político. Ainda durante seu reinado se consolidou a construção de Persépolis, cidade cerimonial cujas ruínas ainda hoje impressionam arqueólogos e visitantes.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-A-antiga-Persia.jpg?20260304080948" width="1114" height="626">
Seu sucessor, Xerxes I, ficou conhecido pelas campanhas militares contra as cidades-estado gregas, conflitos eternizados por cronistas da Grécia antiga, como a Batalha das Termópilas, e que ajudaram a moldar a narrativa ocidental sobre os persas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/01-A-antiga-Persia.jpg?20260304080951" width="1114" height="626">
A capital cerimonial do império, Persépolis, simbolizava o esplendor aquemênida. Erguida com colunas monumentais e relevos detalhados, a cidade recebia delegações de diferentes povos submetidos ao império, que levavam tributos ao soberano.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/08-A-antiga-Persia.jpg?20260304080951" width="1114" height="626">
As esculturas retratam essa diversidade étnica e cultural, evidenciando a extensão territorial persa. Em 330 a.C., Persépolis foi saqueada e incendiada pelas tropas de Alexandre, o Grande, evento que marcou o declínio do domínio aquemênida.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/24-A-antiga-Persia.jpg?20260304080950" width="1114" height="626">
Após a queda dos aquemênidas, a região foi governada por diferentes dinastias, como os partas e, posteriormente, os sassânidas, que restauraram parte do orgulho e da identidade persa antes da conquista árabe no século 7.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/04-A-antiga-Persia.jpg?20260304080950" width="1114" height="626">
Mesmo com a islamização progressiva, muitos elementos culturais anteriores sobreviveram e foram incorporados à nova realidade religiosa. A língua persa, por exemplo, permaneceu como importante veículo literário e administrativo, atravessando séculos e influenciando áreas que hoje correspondem ao Afeganistão, ao Tajiquistão e a partes do subcontinente indiano.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-A-antiga-Persia.jpg?20260304080950" width="1114" height="626">
Culturalmente, a Pérsia deixou um legado vasto. A tradição literária persa produziu poetas como Ferdowsi, autor do épico “Shahnameh”, que resgatou mitos e feitos heroicos do passado pré-islâmico, ajudando a preservar a memória histórica nacional. A poesia mística floresceu séculos depois, projetando nomes como Rumi e Hafez, cuja obra ainda hoje é lida e celebrada.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/26-A-antiga-Persia.jpg?20260304080954" width="1114" height="626">
A arte persa também se destacou na tapeçaria, na miniatura e na arquitetura, com mesquitas adornadas por azulejos geométricos e caligrafias elaboradas que refletem uma sofisticada estética visual.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/02/17-Tapecaria.jpg?20260304080954" width="1114" height="626">
Entre curiosidades culturais, está a importância do Nowruz, o ano-novo persa, celebrado no equinócio da primavera. A festividade tem raízes anteriores ao islamismo e continua sendo comemorada por milhões de pessoas dentro e fora do Irã, simbolizando renovação e continuidade histórica.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-A-antiga-Persia.jpg?20260304080953" width="1114" height="626">
Outro traço marcante é a culinária, conhecida pelo uso de ervas frescas, arroz aromático e combinações de sabores doces e ácidos, elementos que revelam a posição estratégica da Pérsia nas antigas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/culinaria.jpg?20260304080954" width="1114" height="626">
A história persa também se entrelaça com civilizações vizinhas, como Grécia, Egito e Índia, evidenciando um intercâmbio constante de ideias, técnicas e crenças.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-A-antiga-Persia.jpg?20260304080954" width="1114" height="626">
Essa vocação para a conexão cultural ajudou a moldar uma identidade complexa e resiliente, capaz de atravessar invasões, mudanças dinásticas e transformações religiosas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/16-A-antiga-Persia.jpg?20260304080955" width="1114" height="626">
Essa vocação para a conexão cultural ajudou a moldar uma identidade complexa e resiliente, capaz de atravessar invasões, mudanças dinásticas e transformações religiosas.Foto: Reprodução de vídeo BBC NEWS Brasil