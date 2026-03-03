Assine
Cheiro de fruta asiática é tão ruim que parece gás e dispara alarme de aviões

Redação Flipar
    O avião era um Airbus A-330-200, que tem capacidade para 380 passageiros.O voo tinha partido de Istambul, na Turquia, e seguia para Barcelona, na Espanha.

    Foto: MarcelX42 WIKIMEDIA COMMONS
    Quando o avião sobrevoava a Bulgária, o alarme disparou, acionado pelos sensores do porão de carga. O comandante foi obrigado, então, a retornar para o aeroporto de origem.

    Foto: Arpingstone domínio público
    Durante a vistoria, os inspetores descobriram que o motivo do alerta foi a carga de Durian.
    Trata-se de uma fruta tropical que exala um cheiro forte de enxofre quando está madura. Ela pode até oxidar.

    Foto: Alexandar Vujadinovic WIKI COMMONS
    Por isso, ao ficar madura, a durian libera gases que podem ser detectados por sistemas de proteção.

    Foto: Divulgação Mercado Livre
    A durian é típica do sudeste asiático, encontrada principalmente em Brunei, Indonésia e Malásia.

    Foto: Dandi Irawan wiki commons
    A fruta é tão fedorenta que existem placas de “proibido durian” em alguns locais de cidades da Ásia.

    Foto: Sakaori (talk) - WIKI COMMONS
    Há placas de proibição, por exemplo, em meios de transporte público e hotéis, entre outros locais de uso coletivo.

    Foto: Reprodução Twitter
    Na Austrália, certa vez, uma universidade inteira teve que ser evacuada por causa do cheiro do durian. Profissionais que atuavam na biblioteca da instituição confundiram o odor com um vazamento de gás

     Foto: Reprodução redes sociais
    Outra vez, na Indonésia, um avião que transportava um carregamento de durians foi temporariamente impedido de decolar devido às reclamações dos passageiros sobre o cheiro.

     Foto: Kalai wikimedia commons
    O cultivo de durians pode ser feito em quintais de residências ou nas matas.

    Foto: Royleeyy - wiki commons
    A árvore da durian pode atingir 50 metros de altura.

    Foto: Bernardus T Nadeak wiki commons
    É possível encontrar frutas com até 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura

     Foto: Royleeyy - wiki commons
    Curiosamente, é descrita como uma fruta que, a despeito do fedor, é saborosa e suculenta.

    Foto: Yun Huang Yong f WIKI COMMONS
    A durian é bastante rica em vitamina C. São 19,7 miligramas – 33% do que um adulto precisa por dia.

     Foto: Royleeyy WIKI COMMONS
    E também é farta em fibras. Cada 100 gramas da fruta contam com 3,8 gramas, ou seja, 15% das necessidades diárias de um adulto.

     Foto: Viisaja09 - WIKI COMMONS
    Mas, além do mau cheiro, há outros poréns. A durian é calórica: cada 100 gramas da fruta apresentam 147 calorias

     Foto: Vladimir Menkov WIKIMEDIA COMMONS
    Essa fruta tem gordura: são 5,33 gramas de lipídios – um valor entre o abacate (8,4 g) e o açaí (3,9 g)

     Foto: The World Through Athene's Eyes from Penang, WIKI COMMONS
