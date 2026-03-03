Praias e vilas de Creta atraem turistas à Grécia
-
Em Creta, os visitantes podem conhecer lugares místicos e históricos, além de saborear frutos do mar frescos, queijos saborosos e vinhos locais em restaurantes animados. Conheça mais sobre esse lugar que virou um fenômeno turístico!Foto: Delvaux Michel wikimedia commons
-
Banhada pelo Mar Egeu, Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A ilha oferece aos visitantes uma experiência única, desde paisagens montanhosas e desfiladeiros impressionantes até praias paradisíacas e cidades vibrantes.Foto: Karl Egger por Pixabay
-
História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa.Foto: wikimedia commons Jebulon
-
Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta.Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
-
-
A ilha também possui uma rica história medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados.Foto: wikimedia commons C messier
-
Creta também foi palco de importantes eventos históricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial.Foto: domínio público
-
Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa.Foto: Makalu por Pixabay
-
-
Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo.Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
-
Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai.Foto: wikimedia commons dronepicr
-
Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante.Foto: wikimedia commons JohnnyB
-
-
Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval.Foto: flickr dronepicr
-
As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos.Foto: wikimedia commons Mona
-
Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas.Foto: freepik
-
-
Um dos dos pratos típicos mais conhecidos de Creta é o “dakos”, uma salada com tomate, pepino e queijo feta.Foto: wikimedia commons Frente
-
Outros pratos bem populares são o “gamopilafo”, um risoto com carne de cabra (foto), e o “kalitsounia”, um pastel recheado com queijo ou verduras.Foto: reprodução youtube
-
A melhor época para visitar Creta é durante a primavera (abril-junho) ou o outono (setembro-outubro), quando o clima é agradável e há menos turistas.Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
-
-
A ilha pode ser facilmente acessada por avião, com voos diretos de diversos países da Europa.Foto: wikimedia commons Manfred Werner (Tsui)
-
Para se locomover pela ilha, você pode alugar um carro, usar o transporte público ou participar de excursões organizadas.Foto: Evangelos Mpikakis Unsplash
-
Portanto, se você pensa em visitar Creta, considere dar um “pulinho” no Palácio de Cnossos, um mergulho na Praia de Elafonisi, fotos na Cidade de Chania e na Vila de Anopoli e um passeio cultural pelo Museu Arqueológico de Heraclião.Foto: Qingqing Cai Unsplash
-