Praias e vilas de Creta atraem turistas à Grécia

Redação Flipar
  • <p>Em Creta, os visitantes podem conhecer lugares místicos e históricos, além de saborear frutos do mar frescos, queijos saborosos e vinhos locais em restaurantes animados. Conheça mais sobre esse lugar que virou um fenômeno turístico!</p>

     Foto: Delvaux Michel wikimedia commons
  • <p>Banhada pelo Mar Egeu, Creta é a maior ilha da Grécia e a quinta maior do Mediterrâneo. A ilha oferece aos visitantes uma experiência única, desde paisagens montanhosas e desfiladeiros impressionantes até praias paradisíacas e cidades vibrantes.</p>

     Foto: Karl Egger por Pixabay
  • <p>História e cultura: Creta é considerada o berço da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa.</p>

     Foto: wikimedia commons Jebulon
  • <p>Os vestígios dessa civilização podem ser encontrados em diversos sítios arqueológicos espalhados pela ilha, como o Palácio de Cnossos, em Heraclião, a capital de Creta.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
  • <p>A ilha também possui uma rica história medieval, com diversos castelos e fortalezas que podem ser visitados. </p>

    Foto: wikimedia commons C messier
  • <p>Creta também foi palco de importantes eventos históricos, como a Batalha de Creta, durante a Segunda Guerra Mundial.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Belezas naturais: A ilha grega é um paraíso para os amantes da natureza, com paisagens montanhosas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude, desfiladeiros impressionantes, como o desfiladeiro de Samaria, o maior da Europa.</p>

     Foto: Makalu por Pixabay
  • <p>Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo) pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo.</p>

     Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
  • <p>Destaques à parte, as praias de Creta são famosas por suas águas cristalinas e areias douradas. Algumas das mais populares da ilha são Elafonisi (foto), Balos, Falasarna e Vai.</p>

     Foto: wikimedia commons dronepicr
  • <p>Cidades e vilas: Creta possui diversas cidades e vilas charmosas que vale a pena visitar. Heraclião, a capital da ilha, é uma cidade moderna com um centro histórico interessante.</p>

     Foto: wikimedia commons JohnnyB
  • <p>Já Chania, a segunda maior cidade de Creta, é conhecida por seu porto veneziano e suas ruas estreitas. Rethymno é outra cidade histórica com um belo centro medieval.</p>

     Foto: flickr dronepicr
  • <p>As vilas de Creta também são um ótimo lugar para relaxar e experimentar a cultura local. Algumas das vilas mais charmosas da ilha são Anopoli, Spili, Loutro e Agios Nikolaos.</p>

     Foto: wikimedia commons Mona
  • <p>Gastronomia: A culinária cretense é conhecida por ser saborosa e saudável. As receitas da ilha são feitas em geral com produtos frescos, como azeite de oliva, queijo, mel e frutas. </p>

    Foto: freepik
  • <p>Um dos dos pratos típicos mais conhecidos de Creta é o “dakos”, uma salada com tomate, pepino e queijo feta.</p>

     Foto: wikimedia commons Frente
  • <p>Outros pratos bem populares são o “gamopilafo”, um risoto com carne de cabra (foto), e o “kalitsounia”, um pastel recheado com queijo ou verduras.</p>

     Foto: reprodução youtube
  • <p>A melhor época para visitar Creta é durante a primavera (abril-junho) ou o outono (setembro-outubro), quando o clima é agradável e há menos turistas.</p>

     Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
  • <p>A ilha pode ser facilmente acessada por avião, com voos diretos de diversos países da Europa.</p>

     Foto: wikimedia commons Manfred Werner (Tsui)
  • <p>Para se locomover pela ilha, você pode alugar um carro, usar o transporte público ou participar de excursões organizadas.</p>

     Foto: Evangelos Mpikakis Unsplash
  • <p>Portanto, se você pensa em visitar Creta, considere dar um “pulinho” no Palácio de Cnossos, um mergulho na Praia de Elafonisi, fotos na Cidade de Chania e na Vila de Anopoli e um passeio cultural pelo Museu Arqueológico de Heraclião.</p>

     Foto: Qingqing Cai Unsplash
