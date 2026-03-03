Assine
Primeira exibição do Gato Félix completou 106 anos: conheça o personagem

Redação Flipar
    Embora Messmer tenha feito a arte, inicialmente do gato chamado “Tom”, o produtor Pat Sullivan também reivindicou a autoria, pois a ideia do personagem partiu dele.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    O Gato Félix (Felix the Cat) fez sua primeira aparição em Feline Follies, um curta de animação de 1919, produzido pela Pat Sullivan Studios.

    Foto: Reprodução/Gato Felix
    Em Feline Follies, Félix é um gato travesso e irreverente, mas também um tanto inocente e cativante. O curta é uma mistura de comédia e surrealismo, onde o personagem enfrenta várias situações inusitadas, como interações com objetos que ganham vida e transformações de formas físicas.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Nesse filme, ele ainda não tinha o visual que mais associamos a ele hoje, mas já era possível notar o estilo de animação pioneiro que faria de Félix uma estrela.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    A popularidade do personagem cresceu rapidamente, tornando-se um símbolo na indústria gráfica, com sua imagem aparecendo em diversos produtos e comerciais, incluindo a Chevrolet.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Suas narrativas simples e cômicas cativaram o público, especialmente durante a era do cinema mudo. Mas nem tudo eram flores para o carismático gatinho preto…

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Com o advento do cinema falado, o Gato Félix enfrentou dificuldades, pois seus criadores não acreditavam que ele se adaptaria a essa nova forma de entretenimento.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Embora tenham tentado produzir episódios sonoros e coloridos, esses esforços falharam, e o personagem caiu em desuso. Havia tempo, porém, para uma reviravolta.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Afinal, em 1953, com a chegada da televisão, o Gato Félix foi revitalizado, ganhando novas histórias e um público renovado.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Além de seu impacto no cinema, o Gato Félix se tornou uma figura reconhecida em várias culturas. No Brasil, por exemplo, estreou nos anos 60 na TV Tupi, com dublagens que incluem vozes conhecidas.

     Foto: Reprodução/ Rede Tupi
    Monteiro Lobato até escreveu uma história envolvendo o personagem, integrando-o, dessa forma, à literatura infantil brasileira.

     Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
    Os curtas do Gato Félix começaram a ser transmitidos em programas infantis aqui no Brasil. Através da TV, Félix conquistou uma geração de crianças, sendo exibido principalmente em horários de desenho animado.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Sua popularidade no Brasil também se deve à sua exibição nas matinês de cinemas, além de ser parte integrante de revistas em quadrinhos e gibis, onde o personagem apareceu ao lado de outros clássicos de animação.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Félix não só influenciou a animação, como também serviu de inspiração para outros personagens icônicos, como Mickey Mouse, de Walt Disney.

     Foto: Instagram @mickeymouse
    A popularidade do Gato Félix levou a mudanças significativas na publicidade, com marcas como Chevrolet criando comerciais estrelados por ele. A concessionária “Felix Chevrolet” foi estabelecida em 1921, exemplificando essa influência.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    O Gato Félix estabeleceu um modelo para personagens de longa duração de desenhos animados.

    Foto: Reprodução/Gato Felix
    Félix também foi pioneiro no uso de animação baseada em gags visuais e situações absurdas, influenciando gerações de animadores.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
    Seu sucesso ajudou a consolidar a animação como um meio de expressão artístico e comercial, moldando a indústria de cartoons e abrindo caminho para futuras inovações.

     Foto: Reprodução/Gato Felix
