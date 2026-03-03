As cidades mais poluídas do planeta
Embora sofra alteraÃ§Ãµes durante o dia, a lista, que abarca 7.300 cidades em 131 paÃses, registra presenÃ§a contÃnua de algumas cidades nas primeiras posiÃ§Ãµes. Confira as dez mais frequentes no inÃcio de 2024!Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay
Nova Délhi, na Índia – classificação do ar: insalubre.Foto: NOMAD wikimedia commons
Capital da Índia, Nova Délhi é a segunda cidade mais populosa do mundo (quase 33 milhões de habitantes). Representa um crônico problema do país asiático, um dos que têm mais localidades destacadas entre os de pior qualidade do ar.Foto: Imagem de eddypellegrino por Pixabay
Cracóvia, na Polônia – classificação do ar: insalubre.Foto: Jakub Ha?un/Wikimedia Commons
Localizada no sul polonês, próxima à República Tcheca, a Cracóvia é considerada o centro cultural do país e trava há décadas uma batalha contra a poluição atmosférica.Foto: Gabriella Bortolussi Unsplash
Karachi, no Paquistão – classificação do ar: insalubre.Foto: Bilalhassan88/Wikimédia Commons
Maior cidade e centro financeiro do Paquistão, Karachi foi considerada uma das cidades menos habitáveis do mundo em levantamento da The Economist Intelligence Unit. Problemas de infraestrutura, meio-ambiente e saúde foram considerados na avaliação.Foto: Reprodução Youtube Canal Zoya’s little World
Mumbai, na índia – classificação do ar: insalubre.Foto: Imagem de A MH por Pixabay
A cosmopolita Mumbai (antiga Bombaim) sofre com a má qualidade do ar que afeta boa parte das grandes cidades indianas – problema crônico dos países dessa região da Ásia.Foto: Imagem de Anand Bhatt por Pixabay
Cidade do México – classificação do ar: insalubre.Foto: Pexels/Davis Arenas
A capital mexicana, segunda cidade mais populosa da América Latina atrás apenas de São Paulo, chegou a ter a má fama de mais poluída do mundo por muitos anos.Foto: pexels Ricky Esquivel
Shenyang, na China – classificação do ar: insalubre.Foto: Flickr Prinzessin Wunderschoen
Capital da provincia de Liaoning, no nordeste chinês, Shenyang é caracterizada pela forte presença de indústrias e já sofreu em diversos períodos com as ondas de poluição que tornaram o país uma referência negativa no tema.Foto: Imagem de Bernd Müller por Pixabay
Bishkek, no Quirguistão – classificação do ar: insalubre.Foto: Flickr JBGenève
Capital do Quirguistão, na Ásia central, Bishkek sofre com poluição especialmente pela fumaça da queima de carvão utilizado no aquecimento das casas, de acordo com relatório da ONU.Foto: Land Rover MENA/Wikimédia Commons
Lahore, no Paquistão – classificação do ar: insalubre.Foto: Flickr Umair Khan
Capital da província de Panjabe, a grandiosa cidade paquistanesa de Lahore registrou em 2022 picos de poluição que levaram o governo local a decretar “emergência ambiental e de saúde”, com fechamento de escolas, parques e centros comerciais.Foto: Imagem de tayyab3425 por Pixabay
Calcutá, na Índia – classificação do ar: nível perigoso para a saúde.Foto: Flickr Phil Parsons; Chang Ju Wu e Amitav Hira, Dane Mccallum por Pixabay
Capital do estado de Bengala Ocidental, Calcutá tem batido recordes de poluição atmosférica mesmo com medidas drásticas, como proibição de circulação de carros com de 15 anos de fabricação.Foto: DasAritra/Wikimédia Commons
Daca, Bangladesh – classificação do ar: nível perigoso para a saúde.Foto: Imagem de A M Hasan Nasim por Pixabay
Capital de Bangladesh, no sul da Ásia, Daca tem aparecido com frequência na liderança entre as cidades mais poluídas do mundo.Foto: Imagem de Alit Saha por Pixabay