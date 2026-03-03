Cidades ‘bike-friendly’ que valorizam o ciclismo

No Brasil, a cidade de Niterói promete dar mais espaço para os ciclistas pedalarem pela cidade, que totalizará uma pista exclusiva de 120 quilômetros. Para enfrentar desafios como crise climática, mudanças de matriz energética e busca por mais qualidade de vida, a Prefeitura afirma que investe na ideia de tornar suas ruas bike-friendly, no modelo de cidades como Copenhague, capital da Dinamarca.