Vinícolas de prestígio pela Europa: sabor e charme na degustação dos vinhos
Chateau Margaux (França) – Localizada na região de Bordeaux, é uma das vinícolas mais prestigiadas do mundo. Produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o renomado Chateau Margaux Grand VinFoto: Megan Mallen/Wikimedia Commons
Domaine de la Romanée-Conti (França) – Conhecida por seus vinhos tintos da Borgonha, como o Romanée-Conti, considerado um dos melhores vinhos do mundoFoto: Arnaud 25/Wikimedia Commons
Chateau d’Yquem (França) – Especializada em vinhos de sobremesa, produz o famoso Sauternes Chateau d’Yquem, conhecido por sua doçura e complexidadeFoto: Benjamin Zingg/Wikimedia Commons
Antinori (Itália) – Uma das mais antigas vinícolas da Itália, produz uma variedade de vinhos de alta qualidade, incluindo o renomado Tignanello e SolaiaFoto: Crazysedum89/Wikimedia Commons
Chateau Mouton Rothschild (França) – Localizada em Bordeaux, é famosa por seus vinhos tintos de primeira classe, incluindo o Chateau Mouton RothschildFoto: MPW57/Wikimedia Commons
Vega Sicilia (Espanha) – Uma das vinícolas mais icônicas da Espanha, produz vinhos tintos de alta qualidade, como o Vega Sicilia ÚnicoFoto: moctavio/Wikimedia Commons
Louis Jadot (França) – Conhecida por seus vinhos da Borgonha, produz uma ampla gama de vinhos tintos e brancos, incluindo o Louis Jadot Corton-CharlemagneFoto: Megan Mallen/Wikimedia Commons
Marchesi Antinori (Itália) – Uma das mais antigas vinícolas da Itália, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, como o Marchesi Antinori TignanelloFoto: oscar federico bodini/Wikimedia Commons
Chateau Latour (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos de longa guarda, como o Chateau Latour Grand VinFoto: BillBl/Wikimedia Commons
Gaja (Itália) – Vinícola de renome na região do Piemonte, produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o Gaja Barbaresco e Gaja BaroloFoto: Attorney Somm/Wikimedia Commons
Chateau Haut-Brion (França) – Uma das vinícolas mais antigas de Bordeaux, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Chateau Haut-BrionFoto: Henry Salomé/Wikimedia Commons
Bodegas Torres (Espanha) – Uma das vinícolas mais importantes da Espanha, produz uma variedade de vinhos tintos e brancos, como o Mas La PlanaFoto: Alberto-g-rovi/Wikimedia Commons
Chateau Lynch-Bages (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos encorpados, como o Chateau Lynch-Bages Grand VinFoto: rafa_luque/Wikimedia Commons
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande (França) – Vinícola de Bordeaux, produz vinhos tintos elegantes e refinados, como o Chateau Pichon Longueville Comtesse de LalandeFoto: Anthony Baratier/Wikimedia Commons
Chateau Palmer (França) – Conhecida por seus vinhos tintos elegantes e complexos, como o Chateau Palmer MargauxFoto: PA/Wikimedia Commons
Bodegas Marqués de Riscal (Espanha) – Uma das vinícolas mais antigas da Espanha, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Marqués de Riscal ReservaFoto: jokin.lacalle/Wikimedia Commons
Chateau Canon (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos elegantes e equilibrados, como o Chateau Canon Saint-EmilionFoto: Stagiaire FMH/Wikimedia Commons
M. Chapoutier (França) – Vinícola do Vale do Rhône, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, como o M. Chapoutier HermitageFoto: Dkwiki26/Wikimedia Commons
Bodegas Vega Sicilia (Espanha) – Conhecida por seus vinhos tintos de alta qualidade, como o Vega Sicilia Único, é uma das vinícolas mais renomadas da EspanhaFoto: Zarateman/Wikimedia Commons
