Vinícolas de prestígio pela Europa: sabor e charme na degustação dos vinhos

RF
Redação Flipar
  • <p>Chateau Margaux (França) – Localizada na região de Bordeaux, é uma das vinícolas mais prestigiadas do mundo. Produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o renomado Chateau Margaux Grand Vin</p>

     Foto: Megan Mallen/Wikimedia Commons
  • <p>Domaine de la Romanée-Conti (França) – Conhecida por seus vinhos tintos da Borgonha, como o Romanée-Conti, considerado um dos melhores vinhos do mundo</p>

     Foto: Arnaud 25/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau d’Yquem (França) – Especializada em vinhos de sobremesa, produz o famoso Sauternes Chateau d’Yquem, conhecido por sua doçura e complexidade</p>

     Foto: Benjamin Zingg/Wikimedia Commons
  • <p>Antinori (Itália) – Uma das mais antigas vinícolas da Itália, produz uma variedade de vinhos de alta qualidade, incluindo o renomado Tignanello e Solaia</p>

     Foto: Crazysedum89/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Mouton Rothschild (França) – Localizada em Bordeaux, é famosa por seus vinhos tintos de primeira classe, incluindo o Chateau Mouton Rothschild</p>

     Foto: MPW57/Wikimedia Commons
  • <p>Vega Sicilia (Espanha) – Uma das vinícolas mais icônicas da Espanha, produz vinhos tintos de alta qualidade, como o Vega Sicilia Único</p>

     Foto: moctavio/Wikimedia Commons
  • <p>Louis Jadot (França) – Conhecida por seus vinhos da Borgonha, produz uma ampla gama de vinhos tintos e brancos, incluindo o Louis Jadot Corton-Charlemagne</p>

     Foto: Megan Mallen/Wikimedia Commons
  • <p>Marchesi Antinori (Itália) – Uma das mais antigas vinícolas da Itália, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, como o Marchesi Antinori Tignanello</p>

     Foto: oscar federico bodini/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Latour (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos de longa guarda, como o Chateau Latour Grand Vin</p>

     Foto: BillBl/Wikimedia Commons
  • <p>Gaja (Itália) – Vinícola de renome na região do Piemonte, produz vinhos tintos de alta qualidade, incluindo o Gaja Barbaresco e Gaja Barolo</p>

     Foto: Attorney Somm/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Haut-Brion (França) – Uma das vinícolas mais antigas de Bordeaux, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Chateau Haut-Brion</p>

     Foto: Henry Salomé/Wikimedia Commons
  • <p>Bodegas Torres (Espanha) – Uma das vinícolas mais importantes da Espanha, produz uma variedade de vinhos tintos e brancos, como o Mas La Plana</p>

     Foto: Alberto-g-rovi/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Lynch-Bages (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos encorpados, como o Chateau Lynch-Bages Grand Vin</p>

     Foto: rafa_luque/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande (França) – Vinícola de Bordeaux, produz vinhos tintos elegantes e refinados, como o Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande</p>

     Foto: Anthony Baratier/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Palmer (França) – Conhecida por seus vinhos tintos elegantes e complexos, como o Chateau Palmer Margaux</p>

     Foto: PA/Wikimedia Commons
  • <p>Bodegas Marqués de Riscal (Espanha) – Uma das vinícolas mais antigas da Espanha, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, incluindo o Marqués de Riscal Reserva</p>

     Foto: jokin.lacalle/Wikimedia Commons
  • <p>Chateau Canon (França) – Localizada em Bordeaux, é conhecida por seus vinhos tintos elegantes e equilibrados, como o Chateau Canon Saint-Emilion</p>

     Foto: Stagiaire FMH/Wikimedia Commons
  • <p>M. Chapoutier (França) – Vinícola do Vale do Rhône, produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade, como o M. Chapoutier Hermitage</p>

     Foto: Dkwiki26/Wikimedia Commons
  • <p>Bodegas Vega Sicilia (Espanha) – Conhecida por seus vinhos tintos de alta qualidade, como o Vega Sicilia Único, é uma das vinícolas mais renomadas da Espanha</p>

     Foto: Zarateman/Wikimedia Commons
