Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Benefícios do consumo de alimentos que têm ômega 3

RF
Redação Flipar
  • <p>Afinal, o ômega 3 (tipo de gordura boa) é um importante nutriente para o organismo humano, composto por três tipos de ácidos: EPA (eicosapentaenóico), DHA (docosahexaenóico) e ALA (alfa-linolênico).</p>

    Afinal, o ômega 3 (tipo de gordura boa) é um importante nutriente para o organismo humano, composto por três tipos de ácidos: EPA (eicosapentaenóico), DHA (docosahexaenóico) e ALA (alfa-linolênico).

     Foto: Pixabay/Wow_Pho
  • <p>O DHA é encontrado na substância cinzenta do cérebro. Esse lipídio desempenha função preventiva em condições como Alzheimer, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.</p>

    O DHA é encontrado na substância cinzenta do cérebro. Esse lipídio desempenha função preventiva em condições como Alzheimer, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

     Foto: Pixabay/alexdante
  • <p>O EPA, por sua vez, gera compostos que atenuam as inflamações corporais, contribuindo para a melhoria de condições como artrite reumatoide, controle de níveis de colesterol, obesidade e enfermidades cardiovasculares.</p>

    O EPA, por sua vez, gera compostos que atenuam as inflamações corporais, contribuindo para a melhoria de condições como artrite reumatoide, controle de níveis de colesterol, obesidade e enfermidades cardiovasculares.

     Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
  • <p>O ALA é um dos elementos responsáveis pela geração de energia e participa do combate a neoplasias, além de preservar os vasos sanguíneos na região ocular.</p>

    O ALA é um dos elementos responsáveis pela geração de energia e participa do combate a neoplasias, além de preservar os vasos sanguíneos na região ocular.

     Foto: Alfred Koop/Pixabay
  • <p>Dessa forma, a substância é associada ao bom funcionamento do coração, do sistema vascular e do cérebro. Ela também fornece energia e conta com propriedades anti-inflamatórias.</p>

    Dessa forma, a substância é associada ao bom funcionamento do coração, do sistema vascular e do cérebro. Ela também fornece energia e conta com propriedades anti-inflamatórias.

     Foto: Imagem de Dan-Wolfgang Wirdefalk por Pixabay
  • <p>Além disso, os alimentos ricos em ômega 3 também promovem o bom funcionamento do cérebro, pois ajudam a melhorar a atenção, a memória e a concentração, assim como evitar doenças como a depressão.</p>

    Além disso, os alimentos ricos em ômega 3 também promovem o bom funcionamento do cérebro, pois ajudam a melhorar a atenção, a memória e a concentração, assim como evitar doenças como a depressão.

     Foto: Juraj Varga por Pixabay
  • <p>O DHA desempenha um papel fundamental na manutenção da pele com uma textura suave, hidratada e livre de rugas. Esse nutriente reduz a suscetibilidade a infecções, minimizando, assim, o risco de enfermidades dermatológicas </p>

    O DHA desempenha um papel fundamental na manutenção da pele com uma textura suave, hidratada e livre de rugas. Esse nutriente reduz a suscetibilidade a infecções, minimizando, assim, o risco de enfermidades dermatológicas

    Foto: Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
  • <p>O ácido DHA exerce um papel na moderação da liberação protéica, promovendo uma recuperação muscular mais rápida e eficaz;</p>

    O ácido DHA exerce um papel na moderação da liberação protéica, promovendo uma recuperação muscular mais rápida e eficaz;

     Foto: Imagem de Thilo Becker por Pixabay
  • <p>O ômega 3 é um componente vital das membranas celulares do cérebro, promovendo a comunicação entre as células nervosas e potencialmente melhorando a cognição.</p>

    O ômega 3 é um componente vital das membranas celulares do cérebro, promovendo a comunicação entre as células nervosas e potencialmente melhorando a cognição.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
  • <p>A suplementação de ômega 3 normalmente é feita com a ingestão de cápsulas contendo óleo de peixe, óleo de krill, óleo de fígado de bacalhau ou produtos vegetarianos com óleo de algas.</p>

    A suplementação de ômega 3 normalmente é feita com a ingestão de cápsulas contendo óleo de peixe, óleo de krill, óleo de fígado de bacalhau ou produtos vegetarianos com óleo de algas.

     Foto: Pixabay/ eliasfalla
  • <p>No entanto, devem ser recomendados por um médico ou nutricionista. As cápsulas dos suplementos à base de óleo de peixe contêm, em média, 1.000 mg de óleo de peixe em cada cápsula, com 180 mg de EPA e 120mg de DHA.</p>

    No entanto, devem ser recomendados por um médico ou nutricionista. As cápsulas dos suplementos à base de óleo de peixe contêm, em média, 1.000 mg de óleo de peixe em cada cápsula, com 180 mg de EPA e 120mg de DHA.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O composto possui propriedades anti-inflamatórias. Ele, portanto, ajuda a reduzir a inflamação no corpo, que está relacionada a várias doenças crônicas;</p>

    O composto possui propriedades anti-inflamatórias. Ele, portanto, ajuda a reduzir a inflamação no corpo, que está relacionada a várias doenças crônicas;

     Foto: Imagem de senjakelabu29 por Pixabay
  • <p>Os tipos de ômega 3 podem ser encontrados especialmente nos peixes de mar, como salmão, atum e sardinha, e nas sementes como chia e linhaça.</p>

    Os tipos de ômega 3 podem ser encontrados especialmente nos peixes de mar, como salmão, atum e sardinha, e nas sementes como chia e linhaça.

     Foto: Imagem de freepik
  • <p>O salmão é uma fonte de destaque de EPA e DHA, os ácidos graxos essenciais ômega 3. O consumo regular de atum, por sua vez, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e melhorar a saúde da pele.</p>

    O salmão é uma fonte de destaque de EPA e DHA, os ácidos graxos essenciais ômega 3. O consumo regular de atum, por sua vez, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e melhorar a saúde da pele.

     Foto: Youtube/Leonardo Abreu
  • <p>As sementes de chia são uma fonte vegetal de ALA, que é convertida em EPA e DHA no corpo. Outro grão que está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares é a linhaça.</p>

    As sementes de chia são uma fonte vegetal de ALA, que é convertida em EPA e DHA no corpo. Outro grão que está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares é a linhaça.

     Foto: Pixabay/621hjmit
  • <p>Ao incluir essas sementes na sua dieta diária, você vai conseguir ingerir toda a quantidade de ômega 3 que precisa no dia.</p>

    Ao incluir essas sementes na sua dieta diária, você vai conseguir ingerir toda a quantidade de ômega 3 que precisa no dia.

     Foto: Divulgação
  • <p>Entre as verduras, espinafre, brócolis e couve são fontes de ômega 3. O consumo regular dessas três pode contribuir para uma dieta equilibrada e promover bem-estar.</p>

    Entre as verduras, espinafre, brócolis e couve são fontes de ômega 3. O consumo regular dessas três pode contribuir para uma dieta equilibrada e promover bem-estar.

     Foto: Youtube Canal Chef Zeca
  • <p>As nozes são conhecidas por serem uma fonte significativa de ácido alfa-linolênico (ALA), um dos componentes do ômega 3. Já as amêndoas são poderosos antioxidantes que contribuem para a saúde da pele e do sistema imunológico.</p>

    As nozes são conhecidas por serem uma fonte significativa de ácido alfa-linolênico (ALA), um dos componentes do ômega 3. Já as amêndoas são poderosos antioxidantes que contribuem para a saúde da pele e do sistema imunológico.

     Foto: Imagem de Martin Hetto por Pixabay
  • <p>Outras duas sementes que fornecem o ômega 3 são as de girassol e os grãos de soja. Essa última é rica em proteínas e é benéfica para o coração e saúde cardiovascular.</p>

    Outras duas sementes que fornecem o ômega 3 são as de girassol e os grãos de soja. Essa última é rica em proteínas e é benéfica para o coração e saúde cardiovascular.

     Foto: pixabay
  • <p>O abacate contém ALA, que oferece um suporte importante para a saúde cardiovascular e ajuda a reduzir inflamações. </p>

    O abacate contém ALA, que oferece um suporte importante para a saúde cardiovascular e ajuda a reduzir inflamações.

    Foto: Imagem de Ariel Núñez Guzmán por Pixabay
  • <p>Embora em menor quantidade, o feijão preto também contém ômega 3, contribuindo para a sua ingestão. Uma fonte rica e fibras, proteínas e outros nutrientes essenciais, que contribui para uma dieta equilibrada.</p>

    Embora em menor quantidade, o feijão preto também contém ômega 3, contribuindo para a sua ingestão. Uma fonte rica e fibras, proteínas e outros nutrientes essenciais, que contribui para uma dieta equilibrada.

     Foto: Feijão Preto - Feijões - Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Por fim, outro alimento que tem ômega 3 em menor quantidade, porém traz inúmeros benefícios à saúde é o ovo. Ajudam no melhor funcionamento da parte cardíaca e cerebral do corpo humano.</p>

    Por fim, outro alimento que tem ômega 3 em menor quantidade, porém traz inúmeros benefícios à saúde é o ovo. Ajudam no melhor funcionamento da parte cardíaca e cerebral do corpo humano.

     Foto: Pixabay/Eisenmenger
  • <p>Para adultos saudáveis, muitas organizações de saúde recomendam uma ingestão de EPA e DHA combinados na faixa de 250 a 500 miligramas por dia.</p>

    Para adultos saudáveis, muitas organizações de saúde recomendam uma ingestão de EPA e DHA combinados na faixa de 250 a 500 miligramas por dia.

     Foto: Renato Loschiavo - Flickr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay