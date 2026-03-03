Benefícios do consumo de alimentos que têm ômega 3
-
Afinal, o ômega 3 (tipo de gordura boa) é um importante nutriente para o organismo humano, composto por três tipos de ácidos: EPA (eicosapentaenóico), DHA (docosahexaenóico) e ALA (alfa-linolênico).Foto: Pixabay/Wow_Pho
-
O DHA é encontrado na substância cinzenta do cérebro. Esse lipídio desempenha função preventiva em condições como Alzheimer, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.Foto: Pixabay/alexdante
-
O EPA, por sua vez, gera compostos que atenuam as inflamações corporais, contribuindo para a melhoria de condições como artrite reumatoide, controle de níveis de colesterol, obesidade e enfermidades cardiovasculares.Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
-
O ALA é um dos elementos responsáveis pela geração de energia e participa do combate a neoplasias, além de preservar os vasos sanguíneos na região ocular.Foto: Alfred Koop/Pixabay
-
-
Dessa forma, a substância é associada ao bom funcionamento do coração, do sistema vascular e do cérebro. Ela também fornece energia e conta com propriedades anti-inflamatórias.Foto: Imagem de Dan-Wolfgang Wirdefalk por Pixabay
-
Além disso, os alimentos ricos em ômega 3 também promovem o bom funcionamento do cérebro, pois ajudam a melhorar a atenção, a memória e a concentração, assim como evitar doenças como a depressão.Foto: Juraj Varga por Pixabay
-
O DHA desempenha um papel fundamental na manutenção da pele com uma textura suave, hidratada e livre de rugas. Esse nutriente reduz a suscetibilidade a infecções, minimizando, assim, o risco de enfermidades dermatológicasFoto: Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay
-
-
O ácido DHA exerce um papel na moderação da liberação protéica, promovendo uma recuperação muscular mais rápida e eficaz;Foto: Imagem de Thilo Becker por Pixabay
-
O ômega 3 é um componente vital das membranas celulares do cérebro, promovendo a comunicação entre as células nervosas e potencialmente melhorando a cognição.Foto: Gerd Altmann pixabay
-
A suplementação de ômega 3 normalmente é feita com a ingestão de cápsulas contendo óleo de peixe, óleo de krill, óleo de fígado de bacalhau ou produtos vegetarianos com óleo de algas.Foto: Pixabay/ eliasfalla
-
-
No entanto, devem ser recomendados por um médico ou nutricionista. As cápsulas dos suplementos à base de óleo de peixe contêm, em média, 1.000 mg de óleo de peixe em cada cápsula, com 180 mg de EPA e 120mg de DHA.Foto: Imagem gerada por i.a
-
O composto possui propriedades anti-inflamatórias. Ele, portanto, ajuda a reduzir a inflamação no corpo, que está relacionada a várias doenças crônicas;Foto: Imagem de senjakelabu29 por Pixabay
-
Os tipos de ômega 3 podem ser encontrados especialmente nos peixes de mar, como salmão, atum e sardinha, e nas sementes como chia e linhaça.Foto: Imagem de freepik
-
-
O salmão é uma fonte de destaque de EPA e DHA, os ácidos graxos essenciais ômega 3. O consumo regular de atum, por sua vez, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e melhorar a saúde da pele.Foto: Youtube/Leonardo Abreu
-
As sementes de chia são uma fonte vegetal de ALA, que é convertida em EPA e DHA no corpo. Outro grão que está associado à redução do risco de doenças cardiovasculares é a linhaça.Foto: Pixabay/621hjmit
-
Ao incluir essas sementes na sua dieta diária, você vai conseguir ingerir toda a quantidade de ômega 3 que precisa no dia.Foto: Divulgação
-
-
Entre as verduras, espinafre, brócolis e couve são fontes de ômega 3. O consumo regular dessas três pode contribuir para uma dieta equilibrada e promover bem-estar.Foto: Youtube Canal Chef Zeca
-
As nozes são conhecidas por serem uma fonte significativa de ácido alfa-linolênico (ALA), um dos componentes do ômega 3. Já as amêndoas são poderosos antioxidantes que contribuem para a saúde da pele e do sistema imunológico.Foto: Imagem de Martin Hetto por Pixabay
-
Outras duas sementes que fornecem o ômega 3 são as de girassol e os grãos de soja. Essa última é rica em proteínas e é benéfica para o coração e saúde cardiovascular.Foto: pixabay
-
-
O abacate contém ALA, que oferece um suporte importante para a saúde cardiovascular e ajuda a reduzir inflamações.Foto: Imagem de Ariel Núñez Guzmán por Pixabay
-
Embora em menor quantidade, o feijão preto também contém ômega 3, contribuindo para a sua ingestão. Uma fonte rica e fibras, proteínas e outros nutrientes essenciais, que contribui para uma dieta equilibrada.Foto: Feijão Preto - Feijões - Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
Por fim, outro alimento que tem ômega 3 em menor quantidade, porém traz inúmeros benefícios à saúde é o ovo. Ajudam no melhor funcionamento da parte cardíaca e cerebral do corpo humano.Foto: Pixabay/Eisenmenger
-
-
Para adultos saudáveis, muitas organizações de saúde recomendam uma ingestão de EPA e DHA combinados na faixa de 250 a 500 miligramas por dia.Foto: Renato Loschiavo - Flickr