Animais

Saiba as diferenças entre tartarugas, jabutis e cágados

Redação Flipar
    As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar

     Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube
    Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, sua temperatura corporal depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia. Veja dados de cada um.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Tartarugas terrestres

    1. Nome científico e origem: As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais.

     Foto: Orchi /Wikimédia Commons
    Habitat: Vivem em florestas, campos e regiões úmidas, geralmente perto de fontes de água, mas não são totalmente aquáticas.

     Foto: Flickr Elias Rovielo
    Criação doméstica: Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade.

     Foto: Flickr Elsie Gaertner
    Características e alimentação: Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem completamente para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Poppylearn
    Reprodução e expectativa de vida: Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Dependendo da espécie, podem viver entre 30 e 100 anos.

     Foto: Reprodução de Youtube e divulgação
    Jabutis

    1. Nome científico e origem: Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela.

     Foto: - Ltshears (Trisha M Shears) /WWikimédia Commons
    Habitat: Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação.

     Foto: Reprodução de vídeo Programa Últimos Refúgios
    Criação doméstica: São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover.

     Foto: Flickr Ana Aurelio
    Características e alimentação: Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos

     Foto: Imagem de Rocheli Tugera por Pixabay
    Reprodução e expectativa de vida: Botam de 4 a 8 ovos por ninhada, que demoram de 4 a 6 meses para eclodir. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Cágados

    1. Nome científico e origem: Os cágados pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central.

     Foto: João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons
    Habitat: Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme.

     Foto: Flickr Flávio Cruvinel
    Criação doméstica: Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Julia Maciel
    Reprodução e expectativa de vida: Botam ovos em terra firme, que levam cerca de 100 dias para eclodir. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal César Barbosa.2
