Inteligência Artificial transforma personagens de desenhos animados em pessoas “reais”

RF
Redação Flipar
    Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso.

    Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Homer Simpson, o protagonista da série “Os Simpsons”, teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência.

    Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Moe Szyslak é outro personagem dos “Simpsons” criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Outro cão famoso que ganhou rosto “Coragem, o cão covarde”

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome.

     Foto: Reprodução Instagram @hidreley
    Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred.

    Foto: Reprodução rede social
    Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone.

    Foto: Reprodução rede social
    Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble

    Foto: Reprodução rede social
    E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble

    Foto: Reprodução rede social
    A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do SÃ©culo XVI, em uma Ã©poca que nÃ£o existia fotografia. Na visÃ£o de Diao, ela seria assim.

     Foto: - ReproduÃ§Ã£o Instagram @hidreley
    A Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    Agora a Turma da MÃŽnica comeÃ§ando pela prÃ³pria.

     Foto: - ReproduÃ§Ã£o Instagram @hidreley
    O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha.

    Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    A Magali, de “A Turma da Mônica”, seria assim. Gostou?

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
    E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração.

     Foto: - Reprodução Instagram @hidreley
