Curiosidades de Laje da Jagua, em Santa Catarina: Mais de 70 naufrágios e maior onda do Brasil

Redação Flipar
    A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho.

    Foto: Reprodução/YouTube
    A “Big Waves Brasil” (BWB) foi a responsável pela medição.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Com a fama, a Laje da Jagua, como é conhecida, foi comparada a Nazaré, em Portugal, e Teahupoo, no Taiti.

     Foto: Reprodução de vídeo
    O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições e é candidata a tornar Jaguaruna a “Capital Nacional da Maior Onda do Brasil”.

     Foto: Divulgação/Rafa Shot
    O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples.

    Foto: Reprodução/YouTube
    Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como “big riders”, precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local.

     Foto: Reprodução/YouTube
    A partida é feita pela Praia da Jagua e é organizada pelo idealizador da Big Waves Brasil, Thiago Jacaré.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Por conta das ondas gigantes, a região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.

     Foto: Reprodução
    Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial.

     Foto: Montagem/Divulgação/Projeto Gentil
    Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação.

     Foto: Wikimedia Commons/EDI GALVANI ULIANO
    “Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, indicando e alertando para os perigo para a navegação”, explicou o historiador e arqueólogo, Alexandro Demathe.

     Foto: Wikimedia Commons/EDI GALVANI ULIANO
    As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de “empinamento” (“shoaling”, em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície.

     Foto: Divulgação/Luis Reis
    AlÃ©m de Jaguaruna, vÃ¡rios locais ao redor do mundo sÃ£o famosos e reverenciados pela comunidade do surfe por gerarem ondas gigantes. Confira alguns!

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo
    Nazaré, Portugal – É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao “Canhão da Nazaré”, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados.

     Foto: Rafael Marchante - Flickr
    Jaws, Havaí, Estados Unidos – Uma das ondas mais poderosas do mundo, que pode chegar a 20 metros ou mais. O nome “Jaws” (“mandíbulas”) vem da força e velocidade com que as ondas se erguem.

     Foto: Wikimedia Commons/Jeff Rowley
    Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa – Mesmo não sendo as ondas mais altas, são frequentemente consideradas as mais “pesadas” do mundo. Elas quebram sobre um recife de coral extremamente raso, tornando o local um dos mais perigosos para surfistas.

     Foto: Wikimedia Commons/Olivier Dugornay
    Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao norte de San Francisco, é conhecido por suas ondas de 15 a 20 metros formadas pelo encontro de correntes e fundo rochoso.

     Foto: Wikimedia Commons/Shalom Jacobovitz
    Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – O local é conhecido por suas formações peculiares e aterrorizantes. O fundo do mar irregular cria ondas com degraus que fazem a onda quebrar em múltiplas etapas.

     Foto: Stuart Gibson - Flickr
