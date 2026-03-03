Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Linha com cerol rompe rede elétrica, causa apagão, e deixa quase 200 mil pessoas sem luz no RJ

RF
Redação Flipar
  • <p>A concessionária alertou para os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica, destacando que a prática pode causar acidentes graves, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia.</p>

    A concessionária alertou para os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica, destacando que a prática pode causar acidentes graves, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia.

     Foto: Reprodução de TV
  • <p>A pipa, também chamada de papagaio, pandorga ou arraia em diferentes regiões do Brasil, é um dos brinquedos mais antigos da humanidade. Sua origem é geralmente atribuída à <span class=China, há mais de dois mil anos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/dimitrisvetsikas1969-kite-1159538_1280-e1772542771887.jpg?20260303113813" width="1114" height="626">

    A pipa, também chamada de papagaio, pandorga ou arraia em diferentes regiões do Brasil, é um dos brinquedos mais antigos da humanidade. Sua origem é geralmente atribuída à China, há mais de dois mil anos.

     Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay
  • <p>Registros indicam que os primeiros modelos eram feitos com seda e bambu e tinham funções que iam muito além da diversão.</p>

    Registros indicam que os primeiros modelos eram feitos com seda e bambu e tinham funções que iam muito além da diversão.

     Foto: Domínio Público
  • <p>As primeiras pipas serviam para medições de distância, testes de vento, comunicação militar e até experimentos científicos.</p>

    As primeiras pipas serviam para medições de distância, testes de vento, comunicação militar e até experimentos científicos.

     Foto: Wikimedia Commons/Shailya
  • <p>Com o tempo, a prática se espalhou pela Ásia e chegou à Europa por rotas comerciais, ganhando novos formatos e significados culturais.</p>

    Com o tempo, a prática se espalhou pela Ásia e chegou à Europa por rotas comerciais, ganhando novos formatos e significados culturais.

     Foto: Umut YILMAN/Unsplash
  • <p>No século 18, por exemplo, pipas foram usadas em experimentos sobre eletricidade atmosférica, ajudando a ampliar o conhecimento científico da época.</p>

    No século 18, por exemplo, pipas foram usadas em experimentos sobre eletricidade atmosférica, ajudando a ampliar o conhecimento científico da época.

     Foto: Wikimedia Commons/Frank Vincentz
  • <p>Com o tempo, a pipa deixou de ser instrumento técnico ou militar e se consolidou como brincadeira popular, especialmente em países de clima tropical e ventos constantes.</p>

    Com o tempo, a pipa deixou de ser instrumento técnico ou militar e se consolidou como brincadeira popular, especialmente em países de clima tropical e ventos constantes.

     Foto: Philippe Oursel/Unsplash
  • <p data-start=A experiência envolve tanto habilidade manual na montagem quanto técnica para empinar e manter o equilíbrio no ar, aproveitando a força e a direção do vento.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Child_flying_a_kite_in_Cartagena_Colombia_August_2016-e1772544494635.jpg?20260303113815" width="1114" height="626">

    A experiência envolve tanto habilidade manual na montagem quanto técnica para empinar e manter o equilíbrio no ar, aproveitando a força e a direção do vento.

    Foto: Wikimedia Commons/Jami430

  • <p>Em outros países há modelos acrobáticos, como as pipas esportivas de duas ou quatro linhas, que permitem manobras e competições. No sul da Ásia, festivais de pipas reúnem milhares de participantes.</p>

    Em outros países há modelos acrobáticos, como as pipas esportivas de duas ou quatro linhas, que permitem manobras e competições. No sul da Ásia, festivais de pipas reúnem milhares de participantes.

     Foto: Something Original at English Wikipedia
  • <p>Por isso, autoridades e concessionárias de energia alertam para que a brincadeira ocorra apenas em áreas abertas, longe da fiação e sem o uso de cerol ou materiais cortantes.</p>

    Por isso, autoridades e concessionárias de energia alertam para que a brincadeira ocorra apenas em áreas abertas, longe da fiação e sem o uso de cerol ou materiais cortantes.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapevi
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay