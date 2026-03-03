Linha com cerol rompe rede elétrica, causa apagão, e deixa quase 200 mil pessoas sem luz no RJ
A concessionária alertou para os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica, destacando que a prática pode causar acidentes graves, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia.Foto: Reprodução de TV
China, há mais de dois mil anos.
A pipa, também chamada de papagaio, pandorga ou arraia em diferentes regiões do Brasil, é um dos brinquedos mais antigos da humanidade. Sua origem é geralmente atribuída à China, há mais de dois mil anos.Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay
Registros indicam que os primeiros modelos eram feitos com seda e bambu e tinham funções que iam muito além da diversão.Foto: Domínio Público
As primeiras pipas serviam para medições de distância, testes de vento, comunicação militar e até experimentos científicos.Foto: Wikimedia Commons/Shailya
Com o tempo, a prática se espalhou pela Ásia e chegou à Europa por rotas comerciais, ganhando novos formatos e significados culturais.Foto: Umut YILMAN/Unsplash
No século 18, por exemplo, pipas foram usadas em experimentos sobre eletricidade atmosférica, ajudando a ampliar o conhecimento científico da época.Foto: Wikimedia Commons/Frank Vincentz
Com o tempo, a pipa deixou de ser instrumento técnico ou militar e se consolidou como brincadeira popular, especialmente em países de clima tropical e ventos constantes.Foto: Philippe Oursel/Unsplash
A experiência envolve tanto habilidade manual na montagem quanto técnica para empinar e manter o equilíbrio no ar, aproveitando a força e a direção do vento.
A experiência envolve tanto habilidade manual na montagem quanto técnica para empinar e manter o equilíbrio no ar, aproveitando a força e a direção do vento.
Em outros países há modelos acrobáticos, como as pipas esportivas de duas ou quatro linhas, que permitem manobras e competições. No sul da Ásia, festivais de pipas reúnem milhares de participantes.Foto: Something Original at English Wikipedia
Por isso, autoridades e concessionárias de energia alertam para que a brincadeira ocorra apenas em áreas abertas, longe da fiação e sem o uso de cerol ou materiais cortantes.Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapevi
