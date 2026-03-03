Celebridades que têm um pé – ou dois – na cultura árabe
-
A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. Daí o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek Jiménez.Foto: Reprodução do Instagram @salmahayek
-
O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, filho de uma figurinista britânica com um geólogo de origem chinesa.Foto: Reprodução Instagram
-
No Brasil, o Ceará recebeu levas de imigrantes libaneses. O município de Orós foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do Líbano e, com a esposa, teve cinco filhos em Orós. Fagner é o caçula.Foto: Reprodução do Instagram @fagnerraimundo
-
William Bonner – O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mãe, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Malu Mader – A atriz carioca filha de um coronel do Exército brasileiro e de uma assistente social, tem ascendência libanesa.Foto: reprodução instagram
-
Nanda Costa – A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, é neta de uma descendente de libaneses e adora comida árabe. A avó costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.Foto: Reprodução do Instagram @nandacosta
-
José Simão – O humorista paulista, que também é jornalista, também tem ascendência árabe. E não se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.Foto: Reprodução do Instagram @simao.z
-
-
Frejat – O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem árabe por parte de pai, o advogado e político José Frejat, que está com 98 anos.Foto: Reprodução do Instagram @frejatoficial
-
João Bosco – O cantor, compositor e violonista mineiro é filho de libanês. O irmão dele, Tunai, também foi músico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.Foto: instagram/@joaoboscoreal
-
Maurício Mattar – O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar é muito comum no Líbano.Foto: Reprodução/@mauriciomattar
-
-
Tania Khalil – A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artística. Ela é filha de descendentes de sírios e espanhóis.Foto: Reprodução do Instagram @taniakhallil
-
Amyr Klink – O navegador paulista tem pai libanês e mãe sueca. Seu nome é Amyr Khan Klink.Foto: Reprodução do Instagram @amyrklink
-
Tony Kanaan – O piloto baiano campeão de Fórmula Indy, tem um nome que já revela a origem árabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele é oriundo de família libanesa que segue a Igreja Maronita.Foto: Reprodução do Instagram do @tkanaan
-
-
Zagallo – O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeão pela Seleção Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do árabe al-zagal, que significa “pessoa vigorosa”. Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos.Foto: Valter Campanato Agência Brasil wikimedia commons
-
Xandão – O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendência argelina. Mas sua dupla cidadania é italiana.Foto: Reprodução do Instagram @xandao4oficial
-
Ali Kamel – O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele é descendente de sírios.Foto: Divulgação/TV Globo
-
-
Beto Carrero – O caubói e empresário paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temático (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era João Batista Sérgio Murad.Foto: Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons
-
Geraldo Alckmin – O político e médico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma família de imigrantes árabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do político mineiro José Maria Alkmin.Foto: Reprodução do Twitter @geraldoalckmin
-
Arnaldo Jabor – O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sírios.Foto: reprodução TV Globo
-
-
Michel Temer – O politico paulista é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.Foto: Reprodução do Instagram @micheltemer
-
Mouhamed Harfouch – O ator carioca tem um nome que escancara a origem árabe. Sua ascendência síria é por parte de pai. Já a mãe tem ancestrais portugueses.Foto: Reprodução do Instagram do @mouhamedh
-
Guilherme Karam – O ator carioca morreu aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu sobrenome Karam é muito comum no Líbano.Foto: Reprodução de Foto: TV Globo / Gianne Carvalho
-
-
Sabrina Sato – A atriz e apresentadora paulista tem ascendência libanesa e japonesa. É filha do empresário Omar Rahal, filho de libanês, e da psicóloga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.Foto: Reprodução do Instagram @sabrinasato