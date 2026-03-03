De novato a veterano: Ethan Hawke comenta volta ao Oscar após 24 anos
-
Na ocasião, ele fora por “Dia de Treinamento”. Segundo Hawke – adversário de Wagner Moura no Oscar, aliás -, naquela ocasião era o mais jovem entre os concorrentes, enquanto agora aparece como o mais experiente.Foto: Reprodução de vídeo
-
Hawke disse ser “difícil não pensar em uma vida inteira dedicada a isso” e afirmou que se sente grato por ainda participar da premiação. O artista também destacou que tenta aproveitar o momento atual com a mesma tranquilidade.Foto: Reprodução de vídeo
-
Recentemente, ele afirmou em entrevista ao “UOL” que não deseja “tirar” o Oscar de Wagner Moura. Ressaltou também que não há rivalidade entre eles e declarou que gostaria que o público americano reconhecesse mais o talento do brasileiro.Foto: Wikimedia Commons / Nicolas Genin
-
Os dois atores aparecem entre os principais favoritos ao Oscar de 2026 na categoria de Melhor Ator. Moura, pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber M. Filho, e Hawke, por “Blue Moon”, dirigido por Richard Linklater.Foto: Divulgação/Victor Jucá
-
-
Aliás, Hawke afirmou que “Blue Moon” está entre os trabalhos mais difíceis de sua carreira, o que representa muito, considerando sua longa trajetória no cinema e suas quatro indicações ao Oscar. Saiba mais sobre Ethan Hawke a seguir.Foto: Wikimedia Commons / Bryan Berlin
-
Ethan Green Hawke nasceu em 6 de novembro de 1970, em Austin, Texas, Estados Unidos. Filho de Leslie Hawke e James Steven Hawke, passou a infância se mudando com a mãe após o divórcio dos pais, antes de se estabelecer em Nova Jersey, aos 10.Foto: Wikimedia Commons / Elena Ternovaja
-
Interessado pelas artes desde cedo, Hawke iniciou sua carreira de ator jovem e estreou no cinema com o filme “Viagem ao Mundo dos Sonhos” em 1985. Em 1988, ingressou na Carnegie Mellon University para estudar atuação.Foto: Divulgação
-
-
No entanto, deixou o curso meses depois ao ser escalado como Todd Anderson em “Sociedade dos Poetas Mortos”, lançado em 1989 e dirigido por Peter Weir.Foto: Divulgação
-
Na década de 1990, Hawke participou de vários filmes de destaque, como “Caninos Brancos”, “Que Garota, Que Noite”, “Noites Calmas”, “Uma Razão para o Amor”, “Caindo na Real”, “Gattaca: A Experiência Genética” e “Neve Sobre Cedros”.Foto: Divulgação
-
Em 1995, interpretou um de seus papéis mais marcantes em “Antes do Amanhecer”, também de Richard Linklater. O filme acompanha dois turistas, Jesse, vivido por Hawke, e Celine – Julie Delpy -, que se conhecem em um trem e passam juntos uma noite em Viena.Foto: Divulgação
-
-
Em 2001, atuou em “Dia de Treinamento” como o policial novato Jake Hoyt, ao lado de Denzel Washington. Sua interpretação rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante no ano seguinte.Foto: Divulgação
-
Em 2005, recebeu sua segunda indicação ao Oscar, desta vez na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, por “Antes do Pôr do Sol”, continuação de “Antes do Amanhecer”. O longa, lançado em 2004, revisita Jesse e Celine nove anos após o encontro inicial.Foto: Divulgação
-
Em 2014, voltou a concorrer ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado com “Antes da Meia-Noite”, terceiro filme da trilogia “Before”. O longa mostra Jesse e Celine em uma etapa mais madura da relação.Foto: Divulgação
-
-
Em 2015, recebeu sua quarta indicação ao Oscar, novamente como Melhor Ator Coadjuvante, por “Boyhood: Da Infância à Juventude”, lançado em 2014. O filme acompanha 12 anos da vida de um menino e registra a evolução de sua família.Foto: Divulgação
-
Outros títulos de destaque na carreira de Hawke incluem “O Senhor das Armas”, “Assalto ao 13º Distrito”, “Nova York, Eu Te Amo”, “2019 – Ano da Extinção”, “O Vingador do Futuro”, “Uma Noite de Crime”, “Regressão”, “Fé Corrompida”, entre outros.Foto: Divulgação
-
Hawke mantém sua vida pessoal relativamente discreta. Foi casado com a atriz Uma Thurman de 1998 a 2005; os dois se conheceram no set de “Gattaca” em 1996 e tiveram dois filhos, Maya, nascida em 1998, e Levon, nascido em 2002.Foto: Instagram @ethanhawke e Reprodução do X @SolaceCinema
-
-
Ambos seus filhos atores. Maya, aliás, ganhou notoriedade mundial por “Stranger Things” como Robin. Desde 2008, Ethan é casado com Ryan Shawhughes, com quem tem mais dois filhos.Foto: Wikimedia Commons / Nicolas Genin