Cidade paulista recebe certificação internacional por sustentabilidade e inovação

Redação Flipar
  • <p>Assim, o município recebeu a certificação ABNT NBR ISO 37125, que representa o mais alto reconhecimento internacional voltado à avaliação de desempenho urbano. O selo avalia critérios ambientais, sociais e de governança com base em 133 indicadores e auditorias independentes.</p>

     Foto: Wikimedia Commons / Danilo I. O
  • <p>A cerimÃŽnia ocorreu no PaÃ§o Municipal, com representantes da ABNT ( AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Normas TÃ©cnicas), autoridades e especialistas. O processo de auditoria foi coordenado pelo Parque de InovaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica em parceria com a prefeitura.</p>

     Foto: Wikimedia Commons / Rodrigo Gelmi
  • <p>A cidade apresentou avanços consistentes em sustentabilidade, como monitoramento da qualidade do ar, programas de educação ambiental, proteção do patrimônio arbóreo e ações de preservação. Também se destacou na coleta seletiva, na gestão de resíduos, na ampliação da malha cicloviária e na implementação de hortas comunitárias.</p>

     Foto: divulgação/ prefeitura municipal de são josé dos campos
  • <p>Outro ponto de destaque é o programa Cidade Carbono Neutro, lançado em 2024 com apoio de institutos de pesquisa para reduzir emissões até 2030. </p>

    Foto: Reprodução Instagram /@prefeiturasjcamposoficial
  • <p>O reconhecimento consolida o município em debates internacionais, incluindo apresentações na COP30, a conferência mundial do clima realizada em Belém do Pará. Para a administração local, o resultado confirma a eficácia de políticas públicas estruturadas e orientadas por indicadores reais.</p>

     Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
  • <p>São José dos Campos está situada no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a cerca de 80 km da capital paulista. A cidade integra a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com forte interação econômica e social com cidades vizinhas.</p>

     Foto: Own work wikimedia commons
  • <p>Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população municipal, pelo último Censo de 2022, é de aproximadamente 697 mil habitantes. </p>

    Foto: domínio público
  • <p>Aliás, os habitantes de São José dos Campos são chamados de joseenses.</p>

     Foto: divulgação/ prefeitura municipal de são josé dos campos
  • <p>Historicamente, São José dos Campos teve origem em assentamentos jesuítas e se desenvolveu com atividades agrícolas, primeiro através do algodão e depois com a cultura cafeeira no século XIX. </p>

    Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p>Com a instalação da estrada de ferro e vias rodoviárias, o município passou a integrar importantes fluxos de transporte entre São Paulo e o litoral. No século XX, a cidade se consolidou como polo industrial e de pesquisa tecnológica, especialmente nas áreas aeroespacial e de defesa.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/kenji munekata
  • <p>A economia local está muito ligada à indústria aeronáutica e espacial, com empresas e institutos de pesquisa sediados na cidade, o que confere a São José dos Campos o apelido de “Capital do Vale”. Os setores de serviços, tecnologia da informação e logística também têm grande peso.</p>

     Foto: Wikimedia Commons / Mike Peel
  • <p>A infraestrutura urbana inclui rodovias, aeroporto regional e centros de inovação.</p>

     Foto: Wikimedia Commons / Bruno Oliveira
  • <p>No setor turístico, a cidade se beneficia da proximidade ao litoral paulista e à serra da Mantiqueira, o que favorece viagens de fim de semana. Além disso, centros de compras, gastronomia e eventos corporativos completam o perfil urbano voltado tanto para negócios quanto lazer.</p>

     Foto: Paulo Roberto de Souza wikimedia commons
  • <p>No campo da cultura e lazer, a cidade oferece parques urbanos, espaços de ciência e tecnologia, bem como museus que resgatam o patrimônio local. Um dos atrativos naturais reside no distrito de São Francisco Xavier, onde a vegetação da Mata Atlântica se conserva e possibilita o turismo ecológico.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Vrsooo
  • <p>Em relação aos símbolos municipais, a bandeira ostenta elementos que remetem à inovação tecnológica e à natureza do Vale do Paraíba.</p>

     Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • <p>A taxa de desenvolvimento humano em SÃ£o JosÃ© dos Campos Ã© de 0,807, nÃ­vel considerado alto e acima da mÃ©dia nacional, que Ã© de 0,786.</p>

     Foto: Chris Boland/Unsplash
