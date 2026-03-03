Assine
Inteligência Artificial transforma bruxos de Harry Potter em personagens dos Simpsons

Redação Flipar
    Em um desses experimentos, o perfil AI Dreams (@the_ai_dreams) decidiu usar uma inteligência artificial para trazer o mundo dos bruxos para o estilo característico dos personagens amarelos de “Os Simpsons”.

     Foto: Reprodução/ Os Simpsons
    Criada por Matt Groening, Os Simpsons estreou nos Estados Unidos em 1989 e tornou-se uma das produções mais duradouras e influentes da televisão. A série é conhecida pelo seu humor satírico, sátira social, e pela sua capacidade de abordar uma variedade de temas de maneira irreverente e inteligente.

    Foto: Reprodução / FOX
    Veja a seguir como Hermione, Rony, Hagrid, Snape e outros seriam se fossem desenhados por Matt Groening!

     Foto: reprodução do Site IMDB
    Harry Potter – Tem cabelo escuro e bagunçado, olhos claros e o famoso óculos redondo. A cicatriz em forma de raio destaca o semblante juvenil e determinado.

     Foto: Montagem / reprodução
    Harry Potter é o protagonista da série de livros de fantasia de mesmo nome. O jovem bruxo descobre sua verdadeira natureza mágica no seu 11º aniversário, quando recebe uma carta de aceitação para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

     Foto: reprodução do Site IMDB
    Hermione Granger – Apresenta cabelos castanhos claros volumosos e expressão atenta. Os traços firmes reforçam inteligência e concentração constantes.

     Foto: Montagem / reprodução
    Hermione aparece pela primeira vez em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, como uma nova estudante de Hogwarts. Ela é uma bruxa nascida trouxa, o que significa que seus pais não eram bruxos. Mesmo assim, ela é uma das alunas mais inteligentes do colégio.

     Foto: Reprodução/Harry Potter
    Ron Weasley – Tem cabelos ruivos, sardas e expressão amistosa. O semblante transmite leveza e surpresa típica de suas reações.

     Foto: montagem / reprodução
    Ron é um bruxo puro-sangue, o sexto filho de Arthur e Molly Weasley. Ele é o melhor amigo de Harry Potter e Hermione Granger e, apesar de um pouco inseguro, está sempre disposto a enfrentar o perigo para proteger seus amigos.

     Foto: reprodução
    Rúbeo Hagrid – Exibe longa barba espessa, cabelos escuros desgrenhados e olhar bondoso. A presença física é ampla e acolhedora.

     Foto: montagem / reprodução
    Rúbeo Hagrid é o Guardião das Chaves e dos Terrenos de Hogwarts. Ao longo da série, ele é conhecido sua paixão por criaturas mágicas e seu papel como mentor e amigo próximo de Harry, Ron e Hermione.

     Foto: reprodução
    Nynphadora Tonks – Traz cabelos coloridos e mutÃ¡veis, geralmente medianos. O semblante vivo e brincalhÃ£o transmite irreverÃªncia.

     Foto: montagem / reproduÃ§Ã£o
    Tonks aparece pela primeira vez em “Harry Potter e a Ordem da Fênix”, como uma Auror do Ministério da Magia. Ela é leal, corajosa e sempre está disposta a ajudar os outros.

     Foto: reprodução
    Remus Lupin – Tem cabelos curtos e desalinhados, com ar levemente abatido. As olheiras e a expressão cansada reforçam sua delicadeza.

     Foto: montagem / reprodução
    Remus Lupin é introduzido no terceiro livro, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”. Na história, ele foi amigo dos pais de Harry e tornou-se professor de Defesa Contra as Artes das Trevas em Hogwarts.

     Foto: reprodução
    Severo Snape – Mostra cabelos longos e negros, lisos e caídos ao redor do rosto. O olhar sério e pálido acentua o ar enigmático.

     Foto: montagem / divulgação
    Severo Snape é um bruxo complexo e misterioso que desempenha um papel crucial na trama. Snape é apresentado como professor de Poções em Hogwarts e, mais tarde, assume o cargo de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas.

     Foto: Divulgação
    Dolores Umbridge – Mostra cabelos curtos e ondulados, em tom claro. A expressão rígida combina sorriso forçado e ar de autoridade excessiva.

     Foto: montagem / reprodução
    Dolores Umbridge é a antagonista secundária do quinto livro da saga, “Harry Potter e a Ordem da Fênix”, no qual ela é a professora de Defesa Contra as Artes das Trevas em Hogwarts.

     Foto: reprodução
    Bellatrix Lestrange

     Foto: montagem / reprodução
    Bellatrix Lestrange é uma bruxa das trevas e uma devota seguidora de Lord Voldemort. Ela é membro dos Black, uma família de bruxos puros-sangues conhecida por suas visões extremistas sobre a pureza do sangue mágico.

     Foto: Reprodução Fandom
    Lord Voldemort – Apresenta pele pálida, ausência de nariz e olhos intensos. A calvície total realça o semblante frio e ameaçador.

     Foto: montagem / reprodução
    O principal vilão da saga é Tom Marvolo Riddle, filho de um bruxo e de uma trouxa. Ele foi criado por sua mãe, que o abandonou quando ele era criança. Ele então foi enviado para Hogwarts, onde foi selecionado para a Sonserina, a casa dos bruxos que são conhecidos por sua ambição e astúcia. Tornou-se Voldemort, o pior bruxo do Mal.

    Foto: Divulgação
overflay