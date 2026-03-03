Relembre novelas marcantes na trajetória do ator e diretor Dennis Carvalho

Em “Celebridade”, exibida em 2003 e escrita por Gilberto Braga, a direção de Dennis Carvalho levou ao público mais uma trama centrada em ambição e poder. A novela reuniu Cláudia Abreu e Malu Mader em papéis centrais e voltou a mobilizar o país com um suspense em torno de um assassinato, retomando a fórmula do “quem matou?” que já havia marcado Vale Tudo.