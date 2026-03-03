Relembre novelas marcantes na trajetória do ator e diretor Dennis Carvalho
Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A instituição divulgou nota à imprensa confirmando o falecimento, mas, a pedido da família, não informou a causa nem deu detalhes sobre as circunstâncias da morte.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Nascido em 1947, ele construiu ao longo dos anos uma carreira sólida como ator e diretor em novelas e séries que marcaram época na TV brasileira. A seguir, o Flipar relembra trabalhos inesquecíveis de Dennis Carvalho.
Na novela “Pecado Capital”, exibida em 1975, Dennis interpretou Nélio Porto Rico, proprietário da pequena agência de publicidade Cítera. Escrita por Janet Clair, a produção teve direção de Daniel Filho.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Na novela “Locomotivas”, exibida em 1977, Dennis deu vida a Netinho, filho de Margarida, personagem de Miriam Pires. Funcionário de banco, ele era retratado como um jovem excessivamente tutelado pela mãe, que exercia forte influência sobre suas decisões.Foto: Divulgação
Após estrear como diretor em “Sem Lenço Nem Documento”, em 1977, integrou no ano seguinte a equipe de direção da novela “Dancin’ Days”, trabalho que realizou em parceria com Daniel Filho, Gonzaga Blota, José Carlos Pieri e Marcos Paulo, em uma produção que se tornou um fenômeno cultural da teledramaturgia brasileira naquele período.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
Uma de suas atuações mais lembradas foi na série “Malu Mulher”, que colocou em evidência debates contemporâneos para a época. Na produção, dirigida por Daniel Filho, Dennis Carvalho interpretou Pedro, ex-marido de Maria Lúcia, personagem de Regina Duarte, e participou de um enredo que explorava os conflitos e questionamentos decorrentes da separação do casal.Foto: Divulgação
Em “Roque Santeiro” (1985), novela icônica de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, Dennis Carvalho fez participação especial. Três anos depois, interpretou Baltazar em “Brega e Chique”, em folhetim que teve elenco de peso com nomes como Marília Pêra, Glória Menezes, Raul Cortez e Marco Nanini.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Na primeira versão de “Vale Tudo”, exibida em 1988, Dennis Carvalho trabalhou como diretor e ator. Ele interpretou William, personagem que se envolvia afetivamente com Heleninha Roitman, vivida por Renata Sorrah.Foto: reprodução/youtube
“Vale Tudo” foi um dos trabalhos que consolidaram a parceria de Dennis Carvalho com Aguinaldo Silva. A novela entrou para a história também pela repercussão em torno do mistério sobre quem matou Odete Roitman, personagem de Beatriz Segall.Foto: Rede Globo de Televisão - Wikimédia Commons
A cena final, que revelava o assassino, foi dirigida por Carvalho no próprio dia da exibição, como estratégia para evitar vazamentos.Foto: - divulgação
Dennis Carvalho dirigiu a minissérie “Anos Rebeldes”, exibida em 1992, que retratou o impacto da ditadura militar na vida de um grupo de jovens ao longo das décadas de 1960 e 1970.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Escrita por Gilberto Braga, a produção se tornou um marco ao revisitar um período sensível da história do país e teve forte repercussão cultural e política na época de sua exibição.Foto: Reprodução Instagram /@cassiogabus
Em “Celebridade”, exibida em 2003 e escrita por Gilberto Braga, a direção de Dennis Carvalho levou ao público mais uma trama centrada em ambição e poder. A novela reuniu Cláudia Abreu e Malu Mader em papéis centrais e voltou a mobilizar o país com um suspense em torno de um assassinato, retomando a fórmula do “quem matou?” que já havia marcado Vale Tudo.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Em 2013, Dennis Carvalho esteve à frente da direção de “Lado a Lado”, novela ambientada no Rio de Janeiro do início do século 20. A trama acompanhava a trajetória de duas jovens de origens distintas que enfrentavam preconceitos e convenções sociais na busca por amor e liberdade, tendo como pano de fundo as profundas transformações políticas e culturais do período pós-Abolição e início da República.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória ocorreu em “Babilônia”, exibida em 2015. Dennis Carvalho dirigiu a cena que mostrou o primeiro beijo entre duas mulheres idosas na televisão brasileira, protagonizado por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg.Foto: Reprodução do instagram @nathalia_timberg
Como diretor, Dennis Carvalho comandou outras produções importantes, como “Selva de Pedra”, remake exibido em 1986, e “Fera Ferida”, trama inspirada na obra de Lima Barreto. Seu último trabalho na função foi na novela “Segundo Sol”, exibida em 2018, marcando o encerramento de uma longa e influente trajetória na direção de teledramaturgia.Foto: reprodução/tv globo
