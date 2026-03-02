Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Já tinha notado? Esses famosos são canhotos

RF
Redação Flipar
  • <p>FLÁVIA ALESSANDRA – Atriz e advogada nascida em Arraial do Cabo (RJ), em 7/6/1974. </p>

    FLÁVIA ALESSANDRA – Atriz e advogada nascida em Arraial do Cabo (RJ), em 7/6/1974.

    Foto: Reprodução Instagram
  • <p>TOM CRUISE – Ator e produtor de cinema americano. Nascido em 3/7/1962 na cidade de Syracuse, no estado de Nova Iorque</p>

    TOM CRUISE – Ator e produtor de cinema americano. Nascido em 3/7/1962 na cidade de Syracuse, no estado de Nova Iorque

     Foto: divulgação
  • <p>CLAUDIA RAIA – Atriz, bailarina e apresentadora, nascida em Campinas (SP) em 23/12/1966.</p>

    CLAUDIA RAIA – Atriz, bailarina e apresentadora, nascida em Campinas (SP) em 23/12/1966.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>KEANU REEVES – Ator, diretor e produtor de cinema, escritor e músico canadense, nascido em Beirute, no Líbano em 2/9/1964.</p>

    KEANU REEVES – Ator, diretor e produtor de cinema, escritor e músico canadense, nascido em Beirute, no Líbano em 2/9/1964.

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>NICOLE KIDMAN – Atriz e produtora australiana, nascida no Havaí, nos Estados Unidos, em 20/6/1967.</p>

    NICOLE KIDMAN – Atriz e produtora australiana, nascida no Havaí, nos Estados Unidos, em 20/6/1967.

     Foto: Divulgação/a24
  • <p>BRAD PITT – Ator e produtor de cinema americano. Nascido em Shawnee, no Oklahoma, em 18/12/1963.</p>

    BRAD PITT – Ator e produtor de cinema americano. Nascido em Shawnee, no Oklahoma, em 18/12/1963.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>JENIFFER LAWRENCE- Atriz americana. Nascida em Indian Hills, no Kentucky, em 15/8/1990. </p>

    JENIFFER LAWRENCE- Atriz americana. Nascida em Indian Hills, no Kentucky, em 15/8/1990.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>JULIA ROBERTS – Atriz e produtora de cinema americana, nascida em Smyrna, na Geórgia, em 28/10/1967. </p>

    JULIA ROBERTS – Atriz e produtora de cinema americana, nascida em Smyrna, na Geórgia, em 28/10/1967.

    Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • <p>FÁTIMA BERNARDES – Jornalista e apresentadora de TV, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 17/09/1964.</p>

    FÁTIMA BERNARDES – Jornalista e apresentadora de TV, nascida no Rio de Janeiro (RJ) em 17/09/1964.

     Foto: Reprodução/@fatimabernardes
  • <p>ANGELINA JOLIE – Atriz, diretora de cinema e ativista americana, nascida em Los Angeles, na Califórnia, em 4/6/1975. </p>

    ANGELINA JOLIE – Atriz, diretora de cinema e ativista americana, nascida em Los Angeles, na Califórnia, em 4/6/1975.

    Foto: Reprodução/Forbes
  • <p>SARAH JESSICA PARKER – Atriz e produtora americana, nascida em 25/3/1965 em Nelsonville, Ohio. </p>

    SARAH JESSICA PARKER – Atriz e produtora americana, nascida em 25/3/1965 em Nelsonville, Ohio.

    Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>OPRAH WINFREY – Jornalista, apresentadora, atriz, editora e empresária americana, nascida em Kosciusko, no Mississipi, em 29/1/1954. </p>

    OPRAH WINFREY – Jornalista, apresentadora, atriz, editora e empresária americana, nascida em Kosciusko, no Mississipi, em 29/1/1954.

    Foto: FlickR aphrodite-in-nyc
  • <p>JUSTIN BIEBER – Cantor, compositor e ator nascido em 1/3/1994 em London, no Canadá. </p>

    JUSTIN BIEBER – Cantor, compositor e ator nascido em 1/3/1994 em London, no Canadá.

    Foto: Youtube/ The View
  • <p>PRíNCIPE WILLIAM – Herdeiro do trono britânico, filho do Rei Charles III com a falecida Princesa Diana, nascido em 21/6/1982, em Londres. </p>

    PRíNCIPE WILLIAM – Herdeiro do trono britânico, filho do Rei Charles III com a falecida Princesa Diana, nascido em 21/6/1982, em Londres.

    Foto: Royal Navy - Wikimédia Commons
  • <p>KATE HUDSON – Atriz americana, nascida em 19/4/1979, em Los Angeles, na Califórnia. Filha da atriz Goldie Hawn. </p>

    KATE HUDSON – Atriz americana, nascida em 19/4/1979, em Los Angeles, na Califórnia. Filha da atriz Goldie Hawn.

    Foto: reprodução instagram
  • <p>MARY-KATE OLSEN – Designer de moda, atriz, modelo e produtora. Nascida em 13/6/1986, em Los Angeles, na Califórnia. </p>

    MARY-KATE OLSEN – Designer de moda, atriz, modelo e produtora. Nascida em 13/6/1986, em Los Angeles, na Califórnia.

    Foto: David Shankbone wikimedia commons
  • <p>CÉLINE DION – Cantora canadense, nascida em 30/3/1968 em Charlemagne. </p>

    CÉLINE DION – Cantora canadense, nascida em 30/3/1968 em Charlemagne.

    Foto: Youtube/ Celine Dion
  • <p>HUGH JACKMAN – Ator, cantor, dublador e produtor de cinema australiano e britãnico. Nascido em 12/12/1968 em Sydney, na Austrália. </p>

    HUGH JACKMAN – Ator, cantor, dublador e produtor de cinema australiano e britãnico. Nascido em 12/12/1968 em Sydney, na Austrália.

    Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>BEN STILLER – Ator, comediante, diretor e produtor de cinema, roteirista e dublador americano. Nascido em 30/11/1965 em Nova York. </p>

    BEN STILLER – Ator, comediante, diretor e produtor de cinema, roteirista e dublador americano. Nascido em 30/11/1965 em Nova York.

    Foto: Montclair Film/Wikimedia Commons
  • <p>CAITLYN JENNER – Atriz, modelo, socialite e ex-atleta americana. Transgênero. Nascida em 28/10/1949 em Mount Kisco, no estado de Nova Iorque. </p>

    CAITLYN JENNER – Atriz, modelo, socialite e ex-atleta americana. Transgênero. Nascida em 28/10/1949 em Mount Kisco, no estado de Nova Iorque.

    Foto: Web Summit wikimedia commons
  • <p>SCARLET JOHANSSON – Atriz e cantora americana, nascida em Nova York, em 22/11/1984. </p>

    SCARLET JOHANSSON – Atriz e cantora americana, nascida em Nova York, em 22/11/1984.

    Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>ADAM LEVINE – Músico americano, vocalista e guitarrista da banda Maroon 5. Nascido em 18/3/1979 em Los Angeles, na Califórnia. </p>

    ADAM LEVINE – Músico americano, vocalista e guitarrista da banda Maroon 5. Nascido em 18/3/1979 em Los Angeles, na Califórnia.

    Foto: karina 3094 wikimedia commons
  • <p>JIM CARREY – Ator, comediante, dublador, roteirista, produtor e pintor canadense. Nascido em 17/1/1962 em Newmarket. </p>

    JIM CARREY – Ator, comediante, dublador, roteirista, produtor e pintor canadense. Nascido em 17/1/1962 em Newmarket.

    Foto: Reprodução/Site IMDb
  • <p>MORGAN FREEMAN – Ator, produtor, diretor de cinema e narrador americano. Nascido em 1/6/1937 em Memphis, no Tennessee. </p>

    MORGAN FREEMAN – Ator, produtor, diretor de cinema e narrador americano. Nascido em 1/6/1937 em Memphis, no Tennessee.

    Foto: Youtube/ CNN
  • <p>BRUCE WILLIS – Ator americano nascido na Alemanha, na cidade de Idar-Oberstein, em 19/3/1955. </p>

    BRUCE WILLIS – Ator americano nascido na Alemanha, na cidade de Idar-Oberstein, em 19/3/1955.

    Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
  • <p>OWEN WILSON – Ator, roteirista e produtor americano, nascido em 18/11/1968, em Dallas, no Texas. </p>

    OWEN WILSON – Ator, roteirista e produtor americano, nascido em 18/11/1968, em Dallas, no Texas.

    Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • <p>WHOOPI GOLDBERG – Atriz, comediante, cantora, dubladora, apresentadora e ativista americana, nascida em Nova York em 13/11/1955</p>

    WHOOPI GOLDBERG – Atriz, comediante, cantora, dubladora, apresentadora e ativista americana, nascida em Nova York em 13/11/1955

     Foto: Wikimedia Commons David Shankbone
  • <p>REI CHARLES III – Monarca do Reino Unido e dos países tutelados pela Coroa Britânica. Nascido em 14/11/1948 em Londres. </p>

    REI CHARLES III – Monarca do Reino Unido e dos países tutelados pela Coroa Britânica. Nascido em 14/11/1948 em Londres.

    Foto: Domínio Público
  • <p>LETÍCIA SPILLER – Atriz carioca, nascida em 19/6/1973. </p>

    LETÍCIA SPILLER – Atriz carioca, nascida em 19/6/1973.

    Foto: Reprodução/@arealspiller
  • <p>DEMI MOORE – Atriz, produtora e modelo americana, nascida em 11/11/1962 em Roswell, no Novo México, EUA. </p>

    DEMI MOORE – Atriz, produtora e modelo americana, nascida em 11/11/1962 em Roswell, no Novo México, EUA.

    Foto: Reprodução Instagram
  • <p>PAUL MCCARTNEY- Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, empresário e ativista, ex-integrante dos Beatles. Nascido em Liverpool, na Inglaterra, em 18/6/1942. </p>

    PAUL MCCARTNEY- Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, empresário e ativista, ex-integrante dos Beatles. Nascido em Liverpool, na Inglaterra, em 18/6/1942.

    Foto: Reprodução/@paulmccartney
  • <p>EMINEM – Rapper, compositor, produtor musical e ator americano. Nascido em Setor Joseph, no Missouri, em 17/10/1972. </p>

    EMINEM – Rapper, compositor, produtor musical e ator americano. Nascido em Setor Joseph, no Missouri, em 17/10/1972.

    Foto: reprodução/instagram
  • <p>DREW BARRYMORE – Atriz, apresentadora e diretora americana. Nascida em 22/21975, em Culver City. </p>

    DREW BARRYMORE – Atriz, apresentadora e diretora americana. Nascida em 22/21975, em Culver City.

    Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>ASHLEY TISDALE – Atriz, cantora, compositora, dubladora e modelo americana. Nascida em 2/7/1985 em Nova Jersey. </p>

    ASHLEY TISDALE – Atriz, cantora, compositora, dubladora e modelo americana. Nascida em 2/7/1985 em Nova Jersey.

    Foto: Joella Marano wikimedia commons
  • <p>FELIPE TITTO – Ator, empresário e apresentador de TV paulista. Nascido em 12/9/1986 em São Paulo capital. </p>

    FELIPE TITTO – Ator, empresário e apresentador de TV paulista. Nascido em 12/9/1986 em São Paulo capital.

    Foto: Renan Katayama wikimedia commons
  • <p>IGGY AZALEA – Rapper, cantora, compositora e modelo australiana, nascida em Sydney em 7/6/1990. </p>

    IGGY AZALEA – Rapper, cantora, compositora e modelo australiana, nascida em Sydney em 7/6/1990.

    Foto: Eva Rinaldi - wikimedia commons
  • <p>BARACK OBAMA – Político americano, ex-presidente dos Estados Unidos. Nascido no Havaí em 4/8/1961. </p>

    BARACK OBAMA – Político americano, ex-presidente dos Estados Unidos. Nascido no Havaí em 4/8/1961.

    Foto: Youtube/ Rádio Comercial
  • <p>ALESSANDRA AMBRÓSIO – Supermodelo, atriz e empresária gaúcha, uma das mais belas do mundo. Nascida em 11/4/1981 em Erechim. </p>

    ALESSANDRA AMBRÓSIO – Supermodelo, atriz e empresária gaúcha, uma das mais belas do mundo. Nascida em 11/4/1981 em Erechim.

    Foto: Facebook.comAlessandra
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay