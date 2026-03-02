Assine
Construções que embelezam a paisagem na Austrália

Redação Flipar
  • <p>Muitas delas são importantes por seu valor histórico, funcionalidade e impacto no turismo. Veja algumas marcantes.</p>

    Muitas delas são importantes por seu valor histórico, funcionalidade e impacto no turismo. Veja algumas marcantes.

     Foto: Ardash Muradian wikimedia commons
    Ópera de Sydney (1973)

    Um dos marcos mais famosos do mundo, foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon. Suas icônicas velas brancas tornaram-se símbolo da Austrália, sendo um dos centros culturais mais importantes do país.

     Foto: Patty Jansen/Pixabay
    Ponte da Baía de Sydney (1932)

    Conhecida como “Coathanger” devido ao seu formato, liga o centro de Sydney à costa norte. É um dos maiores arcos de aço do mundo e uma peça fundamental da infraestrutura da cidade.

     Foto: FOTO: By JJ Harrison / Wikimedia Commons
    Parlamento da Austrália (1988)

    Localizado em Canberra, abriga o governo do país e possui uma arquitetura moderna simbólica. Sua construção reflete a democracia australiana e é aberta a visitas do público.

     Foto: FOTO: By Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons
    Queen Victoria Building (1898)

    Originalmente um mercado, hoje é um dos prédios comerciais mais elegantes de Sydney. Sua arquitetura vitoriana restaurada e seus vitrais fazem dele um ponto turístico e de compras sofisticad

     Foto: FOTO: By Dietmar Rabich / Wikimedia Commons
    Estação Flinders Street (1910)

    Ícone de Melbourne, é a estação ferroviária mais movimentada da cidade e um símbolo histórico. Sua fachada em estilo eduardiano e o grande relógio na entrada são pontos de referência para os moradores.

     Foto: FOTO: By Gracchus250 / Wikimedia Commons
    Old Melbourne Gaol (1845)

    Uma antiga prisão que hoje funciona como museu, contando a história do sistema penal australiano. Abrigou criminosos famosos, como Ned Kelly, e é um dos prédios históricos mais visitados do país.

     Foto: FOTO: By Joyofmuseums / Wikimedia Commons
    Casa do Governo de Sydney (1845)

    Residência oficial do governador de Nova Gales do Sul, com arquitetura neogótica impressionante. Localizada dentro do Jardim Botânico, representa o legado colonial britânico na Austrália.

     Foto: Domínio público
    Australian War Memorial (1941)

    Localizado em Canberra, homenageia os soldados australianos que lutaram em guerras. Além do memorial, abriga um museu com exposições detalhadas sobre a história militar do país.

     Foto: FOTO: By Thennicke / Wikimedia Commons
    Adelaide Oval (1871)

    Um dos estádios mais históricos da Austrália, famoso por sediar partidas de críquete e futebol. Sua arquitetura mistura tradição e modernidade, sendo um dos principais centros esportivos do país.

     Foto: FOTO: By Trentino Priori / Wikimedia Commons
    Catedral de São Patrício (1939)

    Localizada em Melbourne, é a maior igreja católica da Austrália e um exemplo do estilo neogótico. Sua construção demorou décadas e hoje é um importante marco religioso e arquitetônico.

     Foto: FOTO: By Jason Pratt / Wikimedia Commons
    Fremantle Prison (1850s)

    Antiga prisão construída por condenados britânicos, é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Seu passado sombrio e bem preservado atrai turistas interessados na história do sistema penal australiano.

     Foto: FOTO: By Marc Russo / Wikimedia Commons
    Royal Exhibition Building (1880)

    Construído para exposições internacionais em Melbourne, é um dos poucos edifícios da era vitoriana ainda em uso. Foi o local onde ocorreu a primeira sessão do Parlamento australiano em 1901.

     Foto: FOTO: By Travellers travel book / Wikimedia Commons
    Biblioteca Estatal de Victoria (1856)

    Uma das bibliotecas mais antigas da Austrália, localizada em Melbourne, com um impressionante domo de leitura. Além de ser um centro de conhecimento, abriga exposições e eventos culturais importantes.

     Foto: FOTO: By Brian Jenkins / Wikimedia Commons
    Museu da Austrália (1827)

    Localizado em Sydney, é o museu mais antigo do país e referência em história natural e antropologia. Seu acervo inclui fósseis, artefatos indígenas e exposições sobre a fauna única da Austrália.

     Foto: FOTO: By Johntorcasio / Wikimedia Commons
