Livro lista algumas das casas na árvore mais impressionantes do mundo; confira!
Desde o século 1, na Roma Antiga, há relatos de moradias em lugares altos como árvores.Foto: Stefanie Poepken/Unsplash
Desde o fim dos anos 1990, arquitetos vêm resgatando esse tipo de construção com o intuito de unir design e consciência ambiental.Foto: Bernard Hermant/Unsplash
Essa tendência é apresentada por Florian Seabeck no livro “Modern Tree Houses”, publicado pela Ta Foto: Reproduc?a?o/Instagram
“Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas […] uma sensação de acolhimento”, diz um trecho do livro.Foto: ivabalk/Pixabay
Algumas parecem ninhos futuristas, outras verdadeiras obras de arte camufladas na floresta — todas, porém, desafiam a lógica tradicional das cidades. Veja a seguir 10 dessas casas exibidas no livro!Foto: NatureFriend/Pixabay
Woodnest, de Helen e Hard (Odda, Noruega): Erguida sobre o tronco estreito de um pinheiro, a casa parece sustentada por um único apoio. Acomoda até quatro pessoas e oferece uma banheira com vista privilegiada para o Fiorde de HardangerFoto: Reprodução @_woodnest_
Tenda em árvore da Tree Tents International (Dalarna, Suécia): Feita com estrutura de alumínio, compensado e lona impermeável, essa casa em forma de esfera vermelha foi desenvolvida para se integrar à natureza.Foto: Reprodução @_tree_tents
Casa na árvore em Bambu Indah de Ibuku (Bali, Indonésia): Essa casa na árvore, construída quase inteiramente em bambu, tem pisos que se elevam e se transformam em paredes contínuas e um telhado que parece flutuar sobre as copas.Foto: Reprodução/Instagram
Casa da árvore Loma Mar (Califórnia, Estados Unidos): Projetada por Jay Nelson para seus filhos, essa casa na árvore foi construída em meio às sequóias das montanhas de Foto: Reprodução @jaynelsonstudio
Biosfera (Harads, Suécia): Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca. Foto: Reprodução @treehotel
Trillium do Awakening Experiencias (Yucatán, México): Inspirada na flor de três pétalas que simboliza harmonia, a estrutura da Trillium utiliza materiais locais como pedra vulcânica e o gesso natural maia conhecido como chukum.
OVNI do monte Qiyun (Monte Qiyun, China): Essa estrutura futurista em formato de disco voador foi instalada no Parque Nacional do Monte Qiyun em 2022. Pensado para receber famílias, conta com varanda panorâmica de 360º.Foto: Divulgação/Zhu Ziye
Bert do Studio Precht (Turnau, Áustria): É descrita por seus criadores como “mais uma árvore do que uma casa”. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador.Foto: Divulgação/Tom Klocker
Pigna do Beltrame Studio (Malborghetto, Itália): Situadas a 1.200 metros de altitude, com vista privilegiada para os Alpes italianos, essa casa foi esculpida em madeira de pinho-abeto e usa princípios de biomimética para se integrar à paisagem natural.Foto: Divulgação