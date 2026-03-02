Tecnologia transforma cinzas de mortos em disco de vinil

Assine
  • <p>Ã? essa a intenÃ§Ã£o da empresa britÃ¢nica And Vinyly, que resolveu inovar e lanÃ§ou uma proposta para lÃ¡ de inusitada: transformar as cinzas de pessoas mortas em discos de vinil.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o AND VINYLY
  • <p>A empresa faz parte de um setor em ascensão nos últimos anos chamado “indústria da morte”.</p>

     Foto: Gábor Bejó por Pixabay
  • <p>Esse tipo de empresa faz com que as cinzas de pessoas mortas não sejam mais depositadas em urnas ou jogadas ao vento, mas sim vestidas ou exibidas de alguma forma.</p>

     Foto: Chloe Bolton Unsplash
  • <p>Estima-se que uma colher de chá de cinzas seja suficiente para um disco de vinil.</p>

     Foto: Marek por Pixabay
  • <p>Um escultor de 69 anos utilizou as cinzas da própria mãe e conseguiu produzir 15 discos para amigos e parentes. </p>

    Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>“Acredito que a And Vinyly ajudou, sem dúvida, a manter a memória de minha mãe viva”, disse o homem.</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>Jason Leach, o idealizador do projeto, disse que estava “refletindo sobre a mortalidade” quando decidiu tirar a ideia do papel.</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>“Fiquei impressionado como eu e alguns amigos quase não considerávamos ou aceitávamos nossa própria mortalidade e com o quanto muitos de nós evitamos conversas sobre a morte”, disse.</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>Ele conta que o processo de feitura é parecido com o de vinis normais. As cinzas, que podem ser humanas ou de animais de estimação, são adicionadas em uma fase específica da produção.</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>Os preços dos produtos inusitados podem variar de acordo com o pedido. Um pacote básico pode custar cerca de 900 libras (pouco mais de R$ 5,6 mil), podendo chegar a 3 mil libras (R$ 18,7 mil).</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>As opções ainda incluem dois tamanhos de disco, música composta especialmente para a ocasião, retrato pintado no disco e até vinil colorido.</p>

     Foto: Divulgação AND VINYLY
  • <p>É possível compactar suas cinzas em um LP com o conteúdo de sua escolha: uma seleção de músicas emocionantes, uma piada ou qualquer outra coisa que sua mente criativa decidir que caiba nos limitados 24 minutos de reprodução.</p>

     Foto: Pexels por Pixabay
  • <p>Jason Leach, que também é produtor musical, chegou a gravar dois discos com cinzas humanas por mês.</p>

     Foto: Eric Krull Unsplash
  • <p>Segundo ele, a ideia é angariar mais recursos para conseguir produzir mais discos e se associar a empresas funerárias para que elas passem a oferecer o serviço.</p>

     Foto: Guillaume TECHER Unsplash
  • <p>“Claro, há aqueles que acham isso estranho, até assustador, mas a maioria das pessoas muda de ideia”, diz Leach.</p>

     Foto: Pexels por Pixabay
  • <p>O produtor já tem planos inclusive para o próprio disco. O vinil de Leach deve incluir declarações dele, de sua companheira e das duas filhas, além de algumas composições de sua autoria. </p>

    Foto: Dids pexels
  • <p>E não é possível fazer só vinis com as cinzas de falecidos. Na Suíça, um homem de 37 anos garantiu que seus restos se transformem em um diamante.</p>

     Foto: divulgação ALGORDANZA
  • <p>Um diamante é composto por 99,9% de carbono, enquanto o corpo humano tem 20%. Após a cremação, cerca de 1-5% de carbono permanece.</p>

     Foto: Girl with red hat Unsplash
  • <p>O homem investiu R$ 1,2 milhão e criou uma empresa com o próprio professor para realizar o “desejo”, a Algordanza.</p>

     Foto: divulgação ALGORDANZA
  • <p>Em seu laboratório, ele consegue produzir pedras a partir de cinzas em semanas.</p>

     Foto: Grown Diamond por Pixabay
  • <p>Cerca de 85 diamantes são produzidos por mês e chegam a custar entre R$ 11,3 mil e R$ 51,6 mil.</p>

     Foto: zombie cygig por Pixabay
  • <p>Ele relatou que já recebeu clientes familiares de vítimas de várias tragédias como o Tsunami na Tailândia, que aconteceu em 2004 e o terremoto no Chile, ocorrido em 2010.</p>

     Foto: Bas van den Eijkhof Unsplash
  • <p>Em Santa Fé, nos Estados Unidos, Justin Crowe, usa cinzas de cremação como matéria-prima para produzir cerâmica.</p>

     Foto: divulgação LIFEWARE
  • <p>A linha de produtos da empresa de Crowe produz vasos, joias, luminárias, velas e até canecas de café.</p>

     Foto: divulgação CHRONICLE CREMATION
  • <p>Os preços variam de US$ 195 (R$ 940) para um colar até US$ 995 (R$ 4.795) para um vaso grande.</p>

     Foto: ? ? na Unsplash
  • <p>O empresário contou que já recebeu alguns pedidos inusitados, como uma mulher que queria transformar as cinzas de sua irmã e de dois cachorros em xícaras de café.</p>

     Foto: Dan Gold Unsplash
