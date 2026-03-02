Assine
Pesquisas indicam que substância do pepino-do-mar pode atuar contra o câncer

Redação Flipar
    O estudo foi publicado na revista científica “Glycobiology”. Ele aponta que um composto de açúcar é capaz de bloquear a ação da enzima Sulf-2, conhecida por favorecer o crescimento e a disseminação de determinadas células cancerígenas.

     Foto: Divulgação
    “Os compostos de organismos marinhos têm estruturas únicas, muitas vezes inexistentes em animais terrestres”, explicou Marwa Farrag, doutoranda e principal autora do estudo.

     Foto: - Reprodução do X @MarwaMMFarrag
    Especialistas da Universidade do Mississippi e da Universidade de Georgetown, ambas dos Estados Unidos, analisaram o ‘fucosilado de condroitina sulfato’.

     Foto: - Reprodução do X @MarwaMMFarrag
    O ‘fucosilado de condroitina sulfato’ pode ser extraído do pepino-do-mar Holothuria floridana. Com ele, busca-se utilizar simulações computacionais e testes laboratoriais para identificar a eficácia da ação contra a Sulf-2.

     Foto: Reprodução do X @MyAquariumDepot
    “As células do nosso corpo são cobertas por ‘florestas’ de glicanos. Essas florestas são moldadas por enzimas. Se conseguirmos inibir essas enzimas, estaremos combatendo diretamente a propagação do câncer”, disse o professor e coautor Vitor Pomin.

     Foto: - Reprodução do @VitorPomin
    O composto marinho apresenta a vantagem de não interferir na coagulação sanguínea, diferente de outras drogas similares. Além disso, ao contrário dos mamíferos terrestres, esses animais marinhos não carregam o risco de transmissão de vírus para humanos.

     Foto: Flickr J. Maughn
    “Se um medicamento inibe a coagulação, pode causar sangramentos perigosos. Esse composto não tem esse efeito colateral”, destacou Joshua Sharp, professor de farmacologia da Universidade do Mississippi.

     Foto: Divulgação
    Por outro lado, de acordo com pesquisadores dos Estados Unidos, a extração direta do animal não é viável para produção em larga escala. Por isso, o foco é sintetizar o composto em laboratório para testes em determinados modelos.

     Foto: Divulgação
    destacou Pomin.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    O pepino-do-mar faz parte do grupo de invertebrados chamados equinodermos, ao qual também pertencem seres como as estrelas-do-mar, os ouriços-do-mar e os lírios-do-mar.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    A maioria desses animais tem cor preta, marrom ou verde-oliva e mede entre 10 e 30 centímetros. Eles são lentos e vivem no fundo do mar, na areia ou na lama.

    Foto: Reprodução de Youtube
    Eles comem areia, que pegam com os tentáculos retráteis presentes ao redor da boca. No entanto, são inofensivos e se escondem nas areia ou debaixo das rochas.

    Foto: Reprodução de Youtube
    Seus alimentos também são o material orgânico dos detritos do fundo do mar, que são empurrados para a boca, ou o plâncton aprisionado em muco nos tentáculos.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Uma epiderme simples recobre o esqueleto e possui endoesqueleto, que seria de forma interna, de placas calcárias articuladas macroscópicas, distribuídas pelo corpo.

     Foto: Reprodução de Youtube
    Os pepinos-do-mar desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos como recicladores de nutrientes e detritívoros. Eles ajudam a manter a saúde do biossistema marinho, ao reciclar nutrientes e limpar sedimentos.

    Foto: Flickr NOAA's Nation
    Ao se alimentarem dos sedimentos, eles removem matéria orgânica em decomposição, ajudando a manter a qualidade da água e do substrato marinho.

    Foto: Flickr Joe Brnobic
    Apesar de não serem muito consumidos no Brasil, os pepinos-do-mar são importantes na cadeia alimentar, servindo de alimento para peixes, crustáceos e outros animais marinhos.

    Foto: Flickr Ana
    Em ecossistemas de recifes de coral, os pepinos-do-mar ajudam a controlar a proliferação de algas e a manter a saúde dos corais, liberando cálcio e outros nutrientes essenciais.

    Foto: Flickr fdefeche
    O pepino-do-mar, assim como outros invertebrados, não possuem um sistema nervoso central ou cérebro como os humanos. Eles possuem uma rede nervosa que lhes permite responder ao ambiente.

    Foto: Flickr Pascal Papillon
    A movimentação dos pepinos-do-mar na areia ajuda a oxigenar o sedimento, criando um ambiente mais propício para outros organismos.

    Foto: Flickr Klaus Stiefel
    O pepino-do-mar é muito utilizado na cozinha asiática, sendo uma iguaria em países como a China, Japão e Malásia. É frequentemente utilizado em sopas, ensopados, e também consumido cru como sashimi ou em pratos como o sunomono.

     Foto: Reprodução de Instagram
    Na medicina tradicional chinesa, são usados para tratar uma série de problemas de saúde quando consumidos com arroz branco, incluindo fadiga, impotência e dor nas articulações.

     Foto: reprodução YouTube Setta Reef
