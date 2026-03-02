Assine
overlay
Início Galeria
Filmes e Séries

Após episódio de insulto racista, Michael B. Jordan vence premiação e aquece disputa do Oscar

RF
Redação Flipar
  • <p>O ator é um dos indicados na disputa pelo Oscar, reforçando sua presença entre os grandes nomes de Hollywood no momento. Ele concorre com Wagner Moura, o que atrai grande interesse dos brasileiros.</p>

    O ator é um dos indicados na disputa pelo Oscar, reforçando sua presença entre os grandes nomes de Hollywood no momento. Ele concorre com Wagner Moura, o que atrai grande interesse dos brasileiros.

     Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Um episódio delicado marcou a recente edição do British Academy Film Awards. Da plateia, John Davidson, ativista com síndrome de Tourette, acabou gritando ofensas de teor racista quando os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco.</p>

    Um episódio delicado marcou a recente edição do British Academy Film Awards. Da plateia, John Davidson, ativista com síndrome de Tourette, acabou gritando ofensas de teor racista quando os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo subiam ao palco.

     Foto: Reprodução
  • <p>À Vanity Fair, Lindo afirmou que os dois “fizeram o que tinham que fazer” e disse que gostaria de ter recebido um posicionamento da organização. Nas redes sociais, Jamie Foxx classificou a situação como “inaceitável”.</p>

    À Vanity Fair, Lindo afirmou que os dois “fizeram o que tinham que fazer” e disse que gostaria de ter recebido um posicionamento da organização. Nas redes sociais, Jamie Foxx classificou a situação como “inaceitável”.

     Foto: Reprodução
  • <p>A condição é caracterizada por tiques verbais involuntários. Depois, Davidson declarou estar “profundamente constrangido” e explicou que deixou o evento ao perceber o desconforto causado.</p>

    A condição é caracterizada por tiques verbais involuntários. Depois, Davidson declarou estar “profundamente constrangido” e explicou que deixou o evento ao perceber o desconforto causado.

     Foto: Reprodução
  • <p>O filme “Pecadores”, com Michael B. Jordan, entrou para a história do Oscar ao se tornar o longa com maior número de indicações – 16. O superou marcas antes divididas por “La La Land”, “Titanic” e “A Malvada”, com 14 cada.</p>

    O filme “Pecadores”, com Michael B. Jordan, entrou para a história do Oscar ao se tornar o longa com maior número de indicações – 16. O superou marcas antes divididas por “La La Land”, “Titanic” e “A Malvada”, com 14 cada.

     Foto: Divulgação
  • <p>Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.</p>

    Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.

     Foto: Divulgação
  • <p>O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.</p>

    O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.

     Foto: Divulgação
  • <p>Recentemente, Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. Na mesma cerimônia, o filme também foi premiado nas categorias Direção, Uso de Música e Melhor Filme.</p>

    Recentemente, Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator por “Pecadores” no San Diego Film Critics Society Awards 2025. Na mesma cerimônia, o filme também foi premiado nas categorias Direção, Uso de Música e Melhor Filme.

     Foto: Wikimedia Commons / Joan Hernandez Mir
  • <p>Além da vitória em San Diego, Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.</p>

    Além da vitória em San Diego, Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.

     Foto: Divulgação/Warner Bros.
  • <p>O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.</p>

    O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. “Pecadores” liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.

     Foto: Divulgação
  • <p>No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.</p>

    No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator – Drama por “Pecadores”. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme – Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.

     Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
  • <p>Com esse conjunto de vitórias e indicações, Michael B. Jordan figura entre os principais nomes da temporada de premiações de 2026, ao lado de atores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura.</p>

    Com esse conjunto de vitórias e indicações, Michael B. Jordan figura entre os principais nomes da temporada de premiações de 2026, ao lado de atores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura.

     Foto: Wikimedia Commons / John Bauld
  • <p>Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o coloca diretamente na disputa por uma indicação ao Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”.</p>

    Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o coloca diretamente na disputa por uma indicação ao Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em “Vila Sésamo”.

     Foto: Reprodução Instagram /@michaelbjordan
  • <p>No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”.</p>

    No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries “A Escuta” e “All My Children”. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas “CSI: Investigação Criminal”, “Desaparecidos” e “Arquivo Morto”.

     Foto: Divulgação
  • <p>Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da sÃ©rie â??Friday Night Lightsâ?, no papel de Vince Howard, e de â??Parenthood â?? Minha FamÃ­liaâ?, como Alex.</p>

    Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da sÃ©rie â??Friday Night Lightsâ?, no papel de Vince Howard, e de â??Parenthood â?? Minha FamÃ­liaâ?, como Alex.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.</p>

    No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em “Fruitvale Station: A Última Parada”, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.

     Foto: Divulgação
  • <p>Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone.</p>

    Seu primeiro grande sucesso comercial veio com “Creed: Nascido para Lutar”, lançado em 2015, em que viveu Adonis Creed, filho do boxeador Apollo Creed. O filme rendeu Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante a Sylvester Stallone.

     Foto: Divulgação
  • <p>Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.</p>

    Michael B. Jordan reprisou o papel em “Creed II”, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.</p>

    Em “Creed III”, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.

     Foto: Divulgação
  • <p>No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger.</p>

    No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em “Quarteto Fantástico”, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de “Pantera Negra” como Erik Killmonger.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional.</p>

    Em “Sem Remorso”, lançado em 2021, Michael B. Jordan viveu John Kelly. O filme é baseado na obra de Tom Clancy e acompanha um agente militar envolvido em uma operação internacional.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay